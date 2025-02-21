Survivor’da elenen isim kim? 20 Şubat Survivor’da eleme adayı kim oldu?

Dün akşamki bölümde, Sedat'ın sakatlanması nedeniyle bir önceki erkek düellosunun yarım kalması, bu haftaki eleme adaylarını etkiledi. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen isimler Doğuş, Efecan, Poyraz ve Yunus Emre olmuştu.