Survivor'da elenen isim kim? 20 Şubat Survivor'da eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star 2025'te heyecan hız kesmeden devam ederken, 20 Şubat tarihli son bölümde haftanın eleme adayları ve geçen haftanın yarım kalan düello eşleşmeleri karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı bölümde, dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları netleşti. Adaya veda edecek olan isim, 21 Şubat Cuma akşamı netlik kazanacak. İşte son bölümde yaşananlar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:26