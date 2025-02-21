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Survivor'da elenen isim kim? 20 Şubat Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2025'te heyecan hız kesmeden devam ederken, 20 Şubat tarihli son bölümde haftanın eleme adayları ve geçen haftanın yarım kalan düello eşleşmeleri karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı bölümde, dokunulmazlık oyununun ardından eleme adayları netleşti. Adaya veda edecek olan isim, 21 Şubat Cuma akşamı netlik kazanacak. İşte son bölümde yaşananlar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.02.2025 10:24 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 10:26
Survivor’da elenen isim kim? 20 Şubat Survivor’da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu hafta kimin adaya veda edeceği merak konusu oldu. Survivor All Star 2025'in 20 Şubat Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde, heyecan doruk noktasına ulaştı.

Survivor’da elenen isim kim? 20 Şubat Survivor’da eleme adayı kim oldu?

Dün akşamki bölümde, Sedat'ın sakatlanması nedeniyle bir önceki erkek düellosunun yarım kalması, bu haftaki eleme adaylarını etkiledi. Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen isimler Doğuş, Efecan, Poyraz ve Yunus Emre olmuştu.

Survivor’da elenen isim kim? 20 Şubat Survivor’da eleme adayı kim oldu?

Nefes kesen düello mücadelesinde 7 isim karşı karşıya geldi. 5 isim eleme adayı olmaktan kurtulurken finale ise Mehmet ve Efecan oldu

Survivor’da elenen isim kim? 20 Şubat Survivor’da eleme adayı kim oldu?

(20 ŞUBAT) SURVİVOR DÜELLO OYUNUNU KİM KAZANDI?

Düello oyunlarından Sedat, Batuhan, Yunus Emre, Poyraz ve Doğuş galip geldi.

Survivor’da elenen isim kim? 20 Şubat Survivor’da eleme adayı kim oldu?

Sedat, Batuhan, Yunus Emre, Poyraz ve Doğuş'un eleme adaylığı düşerken, finale kalan Efecan, Mehmet'in rakibi oldu.

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