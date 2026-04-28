Şükrü Ersoy ‘7 büyüklüğünde deprem’ tartışmalarını değerlendirdi: Bunu demek için henüz erken

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 16:37 Son Güncelleme: 28 Nisan 2026 16:49 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye genelinde son günlerde artan depremler sonrası A Haber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Şükrü Ersoy, sismik hareketliliğin "normal seyirde" olduğunu vurguladı. Sosyal medyadaki korku senaryolarına karşı uyaran Ersoy, bilimsel veriler dışında yapılan yorumlara itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Türkiye genelinde son günlerde artış gösteren irili ufaklı sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında ülkedeki sismik hareketliliği mercek altına aldı. Ersoy, mevcut deprem aktivitesinin Türkiye'nin "normal seyri" olduğunu vurgulayarak özellikle Yedisu fayı ve Malatya civarındaki fay hatlarının tarihçesine dikkat çekti. Sosyal medyadaki korku senaryolarına karşı vatandaşı uyaran uzman isim, büyük bir felaket öngörüsünde bulunmak için bilimsel verilerin önemini vurguladı. PROF. DR. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN KRİTİK FAY HATTI UYARISI!

TÜRKİYE'NİN DEPREM GÜNLÜĞÜ: "SEYİR NORMAL" Son dönemde 5.2 gibi hissedilir büyüklükteki depremlerin ardından Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Aslında ben çok anormal bir durum görmüyorum, yani Türkiye'nin deprem günlüğü açısından normal bir seyir gibi geliyor. Elbette birkaç tane artmış olabilir ama bu büyük bir tehlikeyi öngördüğünüzü söylemek zor" ifadelerini kullandı.

Sarsıntıların farklı fay zonları üzerinde gerçekleştiğine dikkat çeken Ersoy, "Hepsini Kuzey Anadolu Fayı veya Doğu Anadolu Fayı üzerinde toplanmış olsaydı büyük deprem endişesi taşıyabilirdik. Ancak şu andaki seyir, bazen artan bazen azalan normal bir seyir olarak görülüyor" sözleriyle durumu değerlendirdi.

YEDİSU FAYINDA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM RİSKİ Mİ VAR? Yedisu fayı üzerinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Buradaki fay zonunun 1992'de Erzincan'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden sonra doğuya doğru bir gerilim yüklemesi nedeniyle 7'ye yakın büyüklükte bir deprem üreteceğini ben de söylemiştim. Ancak 4.3'lük bir depreme bakarak hemen büyük bir deprem olacak demek zor" açıklamasında bulundu. Bölgedeki sismik boşlukların bilim dünyası tarafından takip edildiğini belirten Ersoy, sismik boşluk oluşturan segmentlerin kentsel dönüşüm açısından öncelikli olması gerektiğini vurguladı.