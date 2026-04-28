Prof. Dr. Şükrü Ersoy’dan kritik fay hattı uyarısı!

Türkiye genelinde son günlerde artış gösteren sarsıntılar vatandaşları tedirgin ederken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında sismik hareketliliği mercek altına aldı. Ersoy, mevcut deprem aktivitesinin Türkiye'nin "normal seyri" olduğunu vurgulayarak, özellikle Yedisu fayı ve Malatya civarındaki fay hatlarının tarihçesine dikkat çekti. Sosyal medyadaki korku senaryolarına karşı vatandaşı uyaran ünlü uzman, büyük bir felaket öngörüsünde bulunmak için bilimsel verilerin önemine işaret etti.