Karpuzların üzerine neden taş koyuyorlar? Çin'den ilginç tarım yöntemi

Taş tabakası, toprağın nemini daha uzun süre muhafaza etmeye yardımcı olurken buharlaşmayı azaltabiliyor. Ayrıca yabancı otların gelişimini sınırlandırıyor ve toprağın gün içindeki sıcaklık değişimlerini dengelemeye katkı sağlıyor.

Bu geleneksel yöntemde yalnızca karpuzların üzerine taş yerleştirilmiyor. Bazı üreticiler, toprağın yüzeyini de ince taş ve çakıl tabakasıyla kaplıyor.

HER TARLADAKİ TAŞ AYNI AMAÇLA KULLANILMIYOR

Sosyal medyada görülen her karpuz tarlasındaki taşların aynı nedenle kullanıldığını düşünmemek gerekiyor.

Bazı üreticiler taşları yalnızca meyvenin sabit durmasını sağlamak için kullanırken, bazıları sıcaklık dengesini korumak veya kuşlardan korumak amacıyla tercih ediyor.

Bu nedenle internette sıkça paylaşılan "Taş sayesinde karpuz iki kat daha tatlı oluyor" ya da "Karpuzlar yalnızca bu yöntemle yetiştiriliyor" şeklindeki iddiaların bilimsel olarak kanıtlanmış bir dayanağı bulunmuyor.

Bu geleneksel uygulama, üretim yapılan bölgenin iklim koşullarına ve üreticinin ihtiyaçlarına göre farklı amaçlarla kullanılmaya devam ediyor.