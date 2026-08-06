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Karpuzların üzerine neden taş koyuyorlar? Çin'den ilginç tarım yöntemi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sosyal medyada son dönemde en çok paylaşılan videolardan biri, Çin'deki karpuz tarlalarından geldi. Görüntülerde neredeyse her karpuzun üzerine dikkatlice yerleştirilmiş iri ve düz taşlar bulunması, birçok kişide merak uyandırdı.

Karpuzların üzerine neden taş koyuyorlar? Çin'den ilginç tarım yöntemi 1

Sosyal medyada gündem olan Çin'deki karpuz tarlalarında, neredeyse her karpuzun üzerine yerleştirilen taşlar dikkat çekti. İlk bakışta taşların rüzgâr nedeniyle meyvelerin hareket etmesini önlemek için konulduğu düşünülse de, bu uygulamanın arkasında yüzyıllardır kullanılan geleneksel tarım yöntemleri yer alıyor.

Karpuzların üzerine neden taş koyuyorlar? Çin'den ilginç tarım yöntemi 2

KARPUZLARIN ÜZERİNDEKİ TAŞLARIN SIRRI

Çin'in bazı bölgelerinde sürdürülen bu uygulamanın; sıcaklık dengesini koruma, ürün kaybını azaltma ve toprağın nemini muhafaza etme gibi farklı amaçlara hizmet ettiği belirtiliyor.

Karpuzların üzerine neden taş koyuyorlar? Çin'den ilginç tarım yöntemi 3

TAŞLAR SICAKLIK DENGESİNE KATKI SAĞLIYOR

Taşların en önemli işlevlerinden biri, gün içindeki sıcaklık değişimlerini dengelemeye yardımcı olmalarıdır.

Gündüz güneş altında ısınan taşlar, depoladıkları ısıyı gece boyunca yavaş yavaş çevrelerine geri verir. Böylece karpuzun gün içinde aşırı ısınması önlenirken, gece yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin etkisi de kısmen azaltılabilir.

Daha dengeli sıcaklık koşulları ise meyvenin sağlıklı gelişimini destekleyen bir ortam oluşturabilir.

Karpuzların üzerine neden taş koyuyorlar? Çin'den ilginç tarım yöntemi 4

KABUK ÇATLAMASI RİSKİNİ AZALTABİLİYOR

Karpuz üretiminde en sık karşılaşılan sorunlardan biri, ani sıcaklık değişimleri ve düzensiz sulamaya bağlı olarak oluşan kabuk çatlamalarıdır.

Özellikle gündüz sıcaklığının yüksek, gecelerin ise serin geçtiği bölgelerde meyvenin kabuğunda gerilim oluşabilir. Taşların çevredeki sıcaklık değişimini yumuşatması, bu gerilimin azalmasına katkı sağlayabilir.

Ancak uzmanlar, kabuk çatlamasının yalnızca sıcaklığa bağlı olmadığını vurguluyor. Sulama düzeni, topraktaki nem seviyesi ve yetiştirilen karpuz çeşidi de bu konuda belirleyici rol oynuyor.

Karpuzların üzerine neden taş koyuyorlar? Çin'den ilginç tarım yöntemi 5

KUŞLARA KARŞI DOĞAL KORUMA SAĞLIYOR

Taşların bir diğer kullanım amacı ise olgunlaşan karpuzları kuşlardan korumaktır.

Olgunlaşmaya başlayan meyveler özellikle yaz aylarında kuşların ilgisini çekebiliyor. Karpuzun üzerine yerleştirilen taşlar, kuşların meyvenin en hassas noktasına konmasını ve gagalamasını zorlaştırabiliyor.

Bu yöntem tüm zararlıları engellemese de, ürün kaybının azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.

Karpuzların üzerine neden taş koyuyorlar? Çin'den ilginç tarım yöntemi 6

TOPRAĞIN NEMİNİ KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Bu geleneksel yöntemde yalnızca karpuzların üzerine taş yerleştirilmiyor. Bazı üreticiler, toprağın yüzeyini de ince taş ve çakıl tabakasıyla kaplıyor.

Taş tabakası, toprağın nemini daha uzun süre muhafaza etmeye yardımcı olurken buharlaşmayı azaltabiliyor. Ayrıca yabancı otların gelişimini sınırlandırıyor ve toprağın gün içindeki sıcaklık değişimlerini dengelemeye katkı sağlıyor.

Karpuzların üzerine neden taş koyuyorlar? Çin'den ilginç tarım yöntemi 7

HER TARLADAKİ TAŞ AYNI AMAÇLA KULLANILMIYOR

Sosyal medyada görülen her karpuz tarlasındaki taşların aynı nedenle kullanıldığını düşünmemek gerekiyor.

Bazı üreticiler taşları yalnızca meyvenin sabit durmasını sağlamak için kullanırken, bazıları sıcaklık dengesini korumak veya kuşlardan korumak amacıyla tercih ediyor.

Bu nedenle internette sıkça paylaşılan "Taş sayesinde karpuz iki kat daha tatlı oluyor" ya da "Karpuzlar yalnızca bu yöntemle yetiştiriliyor" şeklindeki iddiaların bilimsel olarak kanıtlanmış bir dayanağı bulunmuyor.

Bu geleneksel uygulama, üretim yapılan bölgenin iklim koşullarına ve üreticinin ihtiyaçlarına göre farklı amaçlarla kullanılmaya devam ediyor.

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