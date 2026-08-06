Karpuzların üzerine neden taş koyuyorlar? Çin'den ilginç tarım yöntemi
Sosyal medyada son dönemde en çok paylaşılan videolardan biri, Çin'deki karpuz tarlalarından geldi. Görüntülerde neredeyse her karpuzun üzerine dikkatlice yerleştirilmiş iri ve düz taşlar bulunması, birçok kişide merak uyandırdı.
Sosyal medyada gündem olan Çin'deki karpuz tarlalarında, neredeyse her karpuzun üzerine yerleştirilen taşlar dikkat çekti. İlk bakışta taşların rüzgâr nedeniyle meyvelerin hareket etmesini önlemek için konulduğu düşünülse de, bu uygulamanın arkasında yüzyıllardır kullanılan geleneksel tarım yöntemleri yer alıyor.
KARPUZLARIN ÜZERİNDEKİ TAŞLARIN SIRRI
Çin'in bazı bölgelerinde sürdürülen bu uygulamanın; sıcaklık dengesini koruma, ürün kaybını azaltma ve toprağın nemini muhafaza etme gibi farklı amaçlara hizmet ettiği belirtiliyor.
TAŞLAR SICAKLIK DENGESİNE KATKI SAĞLIYOR
Taşların en önemli işlevlerinden biri, gün içindeki sıcaklık değişimlerini dengelemeye yardımcı olmalarıdır.
Gündüz güneş altında ısınan taşlar, depoladıkları ısıyı gece boyunca yavaş yavaş çevrelerine geri verir. Böylece karpuzun gün içinde aşırı ısınması önlenirken, gece yaşanan ani sıcaklık düşüşlerinin etkisi de kısmen azaltılabilir.
Daha dengeli sıcaklık koşulları ise meyvenin sağlıklı gelişimini destekleyen bir ortam oluşturabilir.
KABUK ÇATLAMASI RİSKİNİ AZALTABİLİYOR
Karpuz üretiminde en sık karşılaşılan sorunlardan biri, ani sıcaklık değişimleri ve düzensiz sulamaya bağlı olarak oluşan kabuk çatlamalarıdır.
Özellikle gündüz sıcaklığının yüksek, gecelerin ise serin geçtiği bölgelerde meyvenin kabuğunda gerilim oluşabilir. Taşların çevredeki sıcaklık değişimini yumuşatması, bu gerilimin azalmasına katkı sağlayabilir.
Ancak uzmanlar, kabuk çatlamasının yalnızca sıcaklığa bağlı olmadığını vurguluyor. Sulama düzeni, topraktaki nem seviyesi ve yetiştirilen karpuz çeşidi de bu konuda belirleyici rol oynuyor.
KUŞLARA KARŞI DOĞAL KORUMA SAĞLIYOR
Taşların bir diğer kullanım amacı ise olgunlaşan karpuzları kuşlardan korumaktır.
Olgunlaşmaya başlayan meyveler özellikle yaz aylarında kuşların ilgisini çekebiliyor. Karpuzun üzerine yerleştirilen taşlar, kuşların meyvenin en hassas noktasına konmasını ve gagalamasını zorlaştırabiliyor.
Bu yöntem tüm zararlıları engellemese de, ürün kaybının azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.