125 bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitle Ziraat Bankası ve VakıfBank’ta

Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın sunduğu kredi kampanyalarında, aylık ödeme tutarları faiz oranına ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Her iki banka da mobil uygulamaları aracılığıyla hızlı kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. Özellikle, kredi onayından hemen sonra tutarın hesaba yatırılması, acil nakit ihtiyacı olanlar için büyük kolaylık sağlıyor. 125 bin TL ihtiyaç kredisinin faiz oranları ve ödeme tutarları merak ediliyor. İşte kredi detayları…