125 bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitle Ziraat Bankası ve VakıfBank'ta
Acil nakit ihtiyaçları için çözüm arayan vatandaşlar, yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarını araştırıyor. Bankaların faiz oranlarını ve ödeme koşullarını merak ediyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank, düşük faiz oranları ve avantajlı geri ödeme planlarıyla dikkat çekiyor. Peki 125 bin TL ihtiyaç kredisinin taksit tutarı ne kadar? İşte faiz oranları ve aylık taksit tutarları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:40