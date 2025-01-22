Viral Galeri Viral Tıkla 125 bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitle Ziraat Bankası ve VakıfBank'ta

125 bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitle Ziraat Bankası ve VakıfBank'ta

Acil nakit ihtiyaçları için çözüm arayan vatandaşlar, yeni ihtiyaç kredisi kampanyalarını araştırıyor. Bankaların faiz oranlarını ve ödeme koşullarını merak ediyor. Ziraat Bankası ve VakıfBank, düşük faiz oranları ve avantajlı geri ödeme planlarıyla dikkat çekiyor. Peki 125 bin TL ihtiyaç kredisinin taksit tutarı ne kadar? İşte faiz oranları ve aylık taksit tutarları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.01.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 13:40
125 bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitle Ziraat Bankası ve VakıfBank’ta

Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın sunduğu kredi kampanyalarında, aylık ödeme tutarları faiz oranına ve vade seçeneklerine göre değişiklik gösteriyor. Her iki banka da mobil uygulamaları aracılığıyla hızlı kredi başvurusu yapma imkanı sunuyor. Özellikle, kredi onayından hemen sonra tutarın hesaba yatırılması, acil nakit ihtiyacı olanlar için büyük kolaylık sağlıyor. 125 bin TL ihtiyaç kredisinin faiz oranları ve ödeme tutarları merak ediliyor. İşte kredi detayları…

125 bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitle Ziraat Bankası ve VakıfBank’ta

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası, 125 bin TL ihtiyaç kredisi almak isteyen müşterilerine düşük faiz oranlarıyla dikkat çekici bir kampanya sunuyor. Ocak ayına özel olarak %4,35 faiz oranlarıyla sunulan krediler, 12 ay vade seçeneği ile geri ödenebiliyor. Mobil bankacılık üzerinden hızlı ve kolay başvuru imkanı da kredi almak isteyenlere zaman kazandırıyor. İşte Ziraat Bankası 125 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tutarı…

125 bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitle Ziraat Bankası ve VakıfBank’ta

Taksit Tutarı: 14.628,92 TL

Faiz Oranı:% 4,35

Toplam Geri Ödeme: 175.547,04

125 bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitle Ziraat Bankası ve VakıfBank’ta

VakıfBank

VakıfBank, Ocak ayına özel cazip faiz oranları ve esnek ödeme imkanı ile ihtiyaç kredisi kampanyası sunuyor. Şubeye gitmeden mobil bankacılık üzerinden kolay ve hızlı başvuru imkanı sağlıyor. Çeşitli ödeme planı ile vatandaşın bütçesini zorlamıyor. Kredi ödemelerinde aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, son taksit balon ödemeli ve değişken taksitli olarak geri ödeme seçenekleri ile kolay ödeme imkanı sağlıyor. İşte VakıfBank 125 bin TL ihtiyaç kredisi taksit tutarı…

125 bin TL ihtiyaç kredisi bu taksitle Ziraat Bankası ve VakıfBank’ta

Taksit Tutarı:15.267,24

Faiz Oranı:% 4,95

Toplam Geri Ödeme: 183.206,88

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