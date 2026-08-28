Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi

Bir döneme damga vuran Selena dizisinde Nazlı karakteriyle tanınan Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncunun görkemli kına gecesinde Selena ve Sihirli Annem dizilerinin oyuncuları bir araya gelirken, geceden renkli görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen "Selena" dizisinde evin en küçük kızı Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş, evlilik yoluna girdi.

GÖRKEMLİ KINA GECESİNE YOĞUN İLGİ Bir süredir düğün hazırlıkları yapan Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile nikâh masasına oturmadan önce görkemli bir kına gecesi düzenledi. Ünlü oyuncunun özel gecesinde yaşanan sürpriz buluşma ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SELENA VE SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI BİR ARADA Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez'in aileleri ile yakın dostlarının katıldığı kına gecesi, Türk televizyonlarının unutulmaz iki yapımının oyuncularını da bir araya getirdi.

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI YAN YANA Kurtulmuş'un Selena dizisindeki rol arkadaşı Gizem Güven de bu özel gününde oyuncuyu yalnız bırakmadı. Çocukluk yıllarında birlikte kamera karşısına geçen ikilinin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi, dizinin hayranlarında nostalji etkisi yarattı.