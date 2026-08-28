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Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir döneme damga vuran Selena dizisinde Nazlı karakteriyle tanınan Dilara Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Ünlü oyuncunun görkemli kına gecesinde Selena ve Sihirli Annem dizilerinin oyuncuları bir araya gelirken, geceden renkli görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi 1

Bir dönemin çocuklarını ekran başına kilitleyen "Selena" dizisinde evin en küçük kızı Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş, evlilik yoluna girdi.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi 2

GÖRKEMLİ KINA GECESİNE YOĞUN İLGİ

Bir süredir düğün hazırlıkları yapan Kurtulmuş, Umutcan Ekmez ile nikâh masasına oturmadan önce görkemli bir kına gecesi düzenledi. Ünlü oyuncunun özel gecesinde yaşanan sürpriz buluşma ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi 3

SELENA VE SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI BİR ARADA

Dilara Kurtulmuş ve Umutcan Ekmez'in aileleri ile yakın dostlarının katıldığı kına gecesi, Türk televizyonlarının unutulmaz iki yapımının oyuncularını da bir araya getirdi.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi 4

ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI YAN YANA

Kurtulmuş'un Selena dizisindeki rol arkadaşı Gizem Güven de bu özel gününde oyuncuyu yalnız bırakmadı. Çocukluk yıllarında birlikte kamera karşısına geçen ikilinin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi, dizinin hayranlarında nostalji etkisi yarattı.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi 5

Gecenin dikkat çeken konukları arasında Sihirli Annem dizisinin sevilen oyuncuları Zeynep Özkaya ve Jennifer Boyner de yer aldı.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi 6

Buluşmadan yansıyan kareler, sosyal medyada nostalji rüzgârı estirirken takipçilerden de yoğun ilgi gördü.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi 7

DİLARA KURTULMUŞ KİMDİR?

12 Mayıs 1998'de Avusturya'da dünyaya gelen Dilara Kurtulmuş, oyunculuk kariyerine henüz çocuk yaşlarda başladı. 2006-2009 yılları arasında ekrana gelen Selena dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi 8

Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Kurtulmuş, ilerleyen yıllarda ekranlardan uzaklaşarak sosyal medya içerik üreticiliğine ve kendi projelerine yöneldi.

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