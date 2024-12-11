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Salı gününün en çok izleneni atv!

atv, 10 Aralık'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sıraya adını yazdırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:11
Salı gününün en çok izleneni atv!

atv, 10 Aralık'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla büyük bir başarıya imza attı.

Salı gününün en çok izleneni atv!

Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde, ATV'nin yapımları Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sıraya yerleşti.

Salı gününün en çok izleneni atv!

Esra Erol'da

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,31 izlenme oranı ve %25,24 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

Salı gününün en çok izleneni atv!

Bir Gece Masalı
Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bir Gece Masalı ise en çok izlenen dizi oldu. Yapımını NGM'nin yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı dizi hem reytinglere hem de sosyal medyaya damgasını vurdu. Tüm Kişiler kategorisinde %6,10 reyting, %15,54 izlenme payıyla ile ilk 100 program listesinde ikinci sıraya yerleşti.

Salı gününün en çok izleneni atv!

Bir Gece Masalı'nın 15. Bölümünde neler oldu?
KONAKTA MAHİR VE CANFEZA'YA SÜRPRİZ BEBEK KUTLAMASI

Kolundan yaralanan Canfeza, hastaneden çıkınca iyileşmek için nenesinin evine gider. Ferman'ın sevgilisi Efsane'nin gebelik testi yanlış anlamaya sebep olur. Tesadüfen test sonucunu bulan Süreyya, Canfeza'yı hamile zannederler.
Afet Hanım, sırlarını bilen Canfeza ile yüzleşir ve Ferman'ın Asaf Bey'in oğlu olmadığını itiraf eder. Canfeza da onu gelin olarak kabul etmesi karşılığında hem terastan düşmesini hem de bu sırrı saklayacağını söyler.

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