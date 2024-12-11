Salı gününün en çok izleneni atv!

atv, 10 Aralık'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla büyük bir başarıya imza attı. Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinde, ATV'nin yapımları Tüm Kişiler kategorisinde ilk iki sıraya yerleşti. Esra Erol'da Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %6,31 izlenme oranı ve %25,24 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Bir Gece Masalı Bir Gece Masalı'nın 15. Bölümünde neler oldu? Ceylan ise kendisine sahip çıkan dedesine ve yeni evine alışmaya çalışır. Selim ise yeni edindiği arkadaşı ile görüşmeye devam eder. Mahir'in peşine takılan Canfeza ise istemeden operasyonun ortasına düşer ve kendini büyük bir tehlikeye atar. Esra Erol