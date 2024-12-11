Salı gününün en çok izleneni atv!

Bir Gece Masalı'nın 15. Bölümünde neler oldu?

KONAKTA MAHİR VE CANFEZA'YA SÜRPRİZ BEBEK KUTLAMASI

Kolundan yaralanan Canfeza, hastaneden çıkınca iyileşmek için nenesinin evine gider. Ferman'ın sevgilisi Efsane'nin gebelik testi yanlış anlamaya sebep olur. Tesadüfen test sonucunu bulan Süreyya, Canfeza'yı hamile zannederler.

Afet Hanım, sırlarını bilen Canfeza ile yüzleşir ve Ferman'ın Asaf Bey'in oğlu olmadığını itiraf eder. Canfeza da onu gelin olarak kabul etmesi karşılığında hem terastan düşmesini hem de bu sırrı saklayacağını söyler.

