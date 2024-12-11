Viral Galeri Viral Tıkla Mışıl mışıl uyutan meyve! Uzmanlar "Akşamları 1 dilim tüketin" diyor!

Mışıl mışıl uyutan meyve! Uzmanlar "Akşamları 1 dilim tüketin" diyor!

Gece uykuya dalmak, pek çok kişi için zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Uykusuzluk, günümüzde yaygın bir sorun haline gelmişken, buna karşı kullanılan ilaçlar ve çeşitli yöntemler de bulunuyor. Ancak uzmanlar, uyku problemleriyle başa çıkmanın daha sağlıklı ve doğal yollarının olduğunu belirtiyor. Özellikle yatmadan önce tüketilen bazı meyveler, vücudu rahatlatıp uykuya geçişi hızlandırıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 15:40 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:40
Derin uykunun sırrı bu meyvede gizliymiş! Akşamları 1 dilim...

Doktorlar, ortalama bir yetişkinin her gece yedi ila dokuz saat uykuya ihtiyacı olduğunu belirtiyor. Ancak, stres, kaygı, hastalık, yaralanma veya kullanılan ilaçlar, uykuya dalmayı ve uykuyu sürdürmeyi zorlaştırabilir.

Mışıl mışıl uyutan meyve! Uzmanlar Akşamları 1 dilim tüketin diyor!

Neyse ki, yapılan araştırmalar, uyku kalitesini artırmak için gece rutinimize ekleyeceğimiz bazı meyvelerin etkili olabileceğini gösteriyor.

Derin uykunun sırrı bu meyvede gizliymiş! Akşamları 1 dilim...

Uzmanlar, akşamları yatmadan önce bir dilim ananas yemenin uyku kalitesini artırabileceğini öneriyor. Ananas, melatonin üretimini destekleyerek uykuyu iyileştiriyor.

Derin uykunun sırrı bu meyvede gizliymiş! Akşamları 1 dilim...

Ayrıca, içinde bulunan C vitamini, magnezyum ve lif sayesinde vücudu rahatlatıyor. Ananasta bulunan bromelain enzimi de iltihabı hafifleterek kasları gevşetiyor, böylece uykuya geçiş daha kolay hale geliyor.

Mışıl mışıl uyutan meyve! Uzmanlar Akşamları 1 dilim tüketin diyor!

Bu öneriler, 2013 yılında Journal of Pineal Research'te yayımlanan bir araştırma ile de destekleniyor. Araştırmacılar, ananasın vücuttaki melatonin seviyesini artırarak uyku düzenini iyileştirdiğini bulmuşlar.

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