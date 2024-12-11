Mışıl mışıl uyutan meyve! Uzmanlar "Akşamları 1 dilim tüketin" diyor!

Gece uykuya dalmak, pek çok kişi için zorlayıcı bir süreç olabiliyor. Uykusuzluk, günümüzde yaygın bir sorun haline gelmişken, buna karşı kullanılan ilaçlar ve çeşitli yöntemler de bulunuyor. Ancak uzmanlar, uyku problemleriyle başa çıkmanın daha sağlıklı ve doğal yollarının olduğunu belirtiyor. Özellikle yatmadan önce tüketilen bazı meyveler, vücudu rahatlatıp uykuya geçişi hızlandırıyor.