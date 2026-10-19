Sakarya'da korkutan manzara! Evler ve tarım arazileri sular altında
Sakarya'da etkili olan sağanak yağışın ardından Acarlar Longozu'nda su seviyesi yükseldi. Karasu ilçesinde yaşanan taşkın nedeniyle Denizköy-Karamüezzinler grup bağlantı yolu ulaşıma kapanırken, bazı evlerin giriş katlarını ve tarım arazilerini su bastı.
Sakarya'da günlerdir etkili olan şiddetli sağanak yağış, Karasu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olan Acarlar Longozu'nda su seviyesinin yükselmesiyle Denizköy ve İhsaniye mahallelerinde taşkın meydana geldi.
Evler, iş yerleri, turistik tesisler ve tarım arazileri sular altında kalırken, Karasu ile Kaynarca arasındaki grup bağlantı yolu ulaşıma kapatıldı. Bazı vatandaşlar ulaşımı sandallarla sağlamak zorunda kaldı.
Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yaklaşık 24 kilometrekarelik alana yayılan ve Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu, günlerdir devam eden sağanak yağışların ardından taştı.
Yağışların ardından yükselen su seviyesi, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkilerken, ulaşımda da ciddi aksamalar meydana geldi. Denizköy Mahallesi'nin bir bölümünün su altında kalması nedeniyle mahalle içindeki bağlantı yolları kullanılamaz hale geldi.
Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde bulunan longozun taşması sonucu yükselen sular, yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Mahallenin farklı noktalarında yolların tamamen suyla kaplanması nedeniyle ulaşım güçleşti.