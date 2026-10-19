Taşkının en fazla etkilediği noktalardan biri, Karasu ile Kaynarca ilçeleri arasındaki grup bağlantı yolu oldu. Yükselen suların yolun büyük bölümünü kaplaması üzerine güzergahın araç geçişine uygun olmadığı belirlendi.

Denizköy Mahallesi'nde başlayan taşkın, çevredeki kanalların suyu tahliye etmekte yetersiz kalması ve bölgedeki bir kanalın tıkanması nedeniyle daha geniş bir alana yayıldı. Yükselen sular, komşu İhsaniye Mahallesi'ne kadar ulaştı. Mahallede çok sayıda evin bahçesi ile ana yollar su altında kalırken, bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkiledi.

Taşkının ardından ortaya çıkan görüntüler, bölgede yaşanan ulaşım sıkıntısını gözler önüne serdi. Mahalle içindeki bazı yolların tamamen suyla kaplanması nedeniyle vatandaşlar, geçişlerini sandallar kullanarak gerçekleştirdi.