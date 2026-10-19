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Sakarya'da korkutan manzara! Evler ve tarım araziler sular altında

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sakarya'da etkili olan sağanak yağışın ardından Acarlar Longozu'nda su seviyesi yükseldi. Karasu ilçesinde yaşanan taşkın nedeniyle Denizköy-Karamüezzinler grup bağlantı yolu ulaşıma kapanırken, bazı evlerin giriş katlarını ve tarım arazilerini su bastı.

Sakarya'da korkutan manzara! Evler ve tarım araziler sular altında 1

Sakarya'da günlerdir etkili olan şiddetli sağanak yağış, Karasu ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olan Acarlar Longozu'nda su seviyesinin yükselmesiyle Denizköy ve İhsaniye mahallelerinde taşkın meydana geldi.

Sakarya'da korkutan manzara! Evler ve tarım araziler sular altında 2

Evler, iş yerleri, turistik tesisler ve tarım arazileri sular altında kalırken, Karasu ile Kaynarca arasındaki grup bağlantı yolu ulaşıma kapatıldı. Bazı vatandaşlar ulaşımı sandallarla sağlamak zorunda kaldı.

Sakarya'da korkutan manzara! Evler ve tarım araziler sular altında 3

Karasu ve Kaynarca ilçeleri arasında yaklaşık 24 kilometrekarelik alana yayılan ve Türkiye'nin tek parça halindeki en büyük subasar ormanı olma özelliğini taşıyan Acarlar Longozu, günlerdir devam eden sağanak yağışların ardından taştı.

Sakarya'da korkutan manzara! Evler ve tarım araziler sular altında 4

Yağışların ardından yükselen su seviyesi, mahalle sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkilerken, ulaşımda da ciddi aksamalar meydana geldi. Denizköy Mahallesi'nin bir bölümünün su altında kalması nedeniyle mahalle içindeki bağlantı yolları kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'da korkutan manzara! Evler ve tarım araziler sular altında 5

Karasu ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi'nde bulunan longozun taşması sonucu yükselen sular, yerleşim alanlarına kadar ulaştı. Mahallenin farklı noktalarında yolların tamamen suyla kaplanması nedeniyle ulaşım güçleşti.

Sakarya'da korkutan manzara! Evler ve tarım araziler sular altında 6

Taşkının en fazla etkilediği noktalardan biri, Karasu ile Kaynarca ilçeleri arasındaki grup bağlantı yolu oldu. Yükselen suların yolun büyük bölümünü kaplaması üzerine güzergahın araç geçişine uygun olmadığı belirlendi.

Sakarya'da korkutan manzara! Evler ve tarım araziler sular altında 7

Denizköy Mahallesi'nde başlayan taşkın, çevredeki kanalların suyu tahliye etmekte yetersiz kalması ve bölgedeki bir kanalın tıkanması nedeniyle daha geniş bir alana yayıldı.

Yükselen sular, komşu İhsaniye Mahallesi'ne kadar ulaştı. Mahallede çok sayıda evin bahçesi ile ana yollar su altında kalırken, bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sakarya'da korkutan manzara! Evler ve tarım araziler sular altında 8

Taşkının ardından ortaya çıkan görüntüler, bölgede yaşanan ulaşım sıkıntısını gözler önüne serdi. Mahalle içindeki bazı yolların tamamen suyla kaplanması nedeniyle vatandaşlar, geçişlerini sandallar kullanarak gerçekleştirdi.

Sakarya'da korkutan manzara! Evler ve tarım araziler sular altında 9

Denizköy Mahalle Muhtarı Azası Tuncay Genç, bölgede yaşanan taşkının her yıl şiddetli yağışların ardından tekrarlandığını söyledi.

Su seviyesinin bazı noktalarda 70 santimetre ile 1 metre arasında değiştiğini belirten Genç, yaşanan durumun mahalle sakinlerini zor durumda bıraktığını ifade etti.

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