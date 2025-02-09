Sahilde tedirgin eden olay! Binlerce yıllık tarihi ortaya çıkardı | "İnşallah afet habercisi değildir"

Ege Denizi'nde yaşanan depremler sonrası Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlar oldukça tedirgin. Balıkesir'de ise denizin çekilmesi sonrası sahili gören şaşkına döndü. Suların çekilmesi ile 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Tedirgin eden görüntülere ilişkin bir vatandaş "On senede denizin çekildiğini gördüm ancak, bu kadar 100-150 metre çekildiğini ilk defa görüyorum." derken bir başka vatandaş ise "İnşallah, afet habercisi değildir. Bu kadar çok çekildiğine ilk defa şahit oluyorum" şeklinde konuştu.