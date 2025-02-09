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Sahilde tedirgin eden olay! Binlerce yıllık tarihi ortaya çıkardı | "İnşallah afet habercisi değildir"

Ege Denizi'nde yaşanan depremler sonrası Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlar oldukça tedirgin. Balıkesir'de ise denizin çekilmesi sonrası sahili gören şaşkına döndü. Suların çekilmesi ile 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı ortaya çıktı. Tedirgin eden görüntülere ilişkin bir vatandaş "On senede denizin çekildiğini gördüm ancak, bu kadar 100-150 metre çekildiğini ilk defa görüyorum." derken bir başka vatandaş ise "İnşallah, afet habercisi değildir. Bu kadar çok çekildiğine ilk defa şahit oluyorum" şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 09.02.2025 22:27
Sahilde tedirgin eden olay! Binlerce yıllık tarihi ortaya çıkardı | İnşallah afet habercisi değildir

Balıkesir'de denizin çekilmesinin ardından sahile giden vatandaşlar karşılaştıkları manzara ile şoke oldu. Tedirgin olan vatandaşlar "İnşallah afet habercisi değildir" dedi.

Sahilde tedirgin eden olay! Binlerce yıllık tarihi ortaya çıkardı | İnşallah afet habercisi değildir

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde denizin çekilmesiyle 2 bin 500 yıllık antik Adramytteion Limanı da ortaya çıktı. Limanın taşları birer birer ortaya çıkarken, denizin içinde küçük adacıklar oluştu.

Sahilde tedirgin eden olay! Binlerce yıllık tarihi ortaya çıkardı | İnşallah afet habercisi değildir

TEDİRGİN EDEN MANZARA

Çekilme, bazı vatandaşlarda endişeye sebep oldu. Burhaniye Ören sahilinde yürüyen vatandaşlar çekilmenin ardından ortaya çıkan antik limanı seyrederken, limanın taşlarına ise kuşlar kondu.

Sahilde tedirgin eden olay! Binlerce yıllık tarihi ortaya çıkardı | İnşallah afet habercisi değildir

Antik limanı izlemeye gelen inşaat ustası Kemal İşi, 10 senedir o noktada yaşadığını ve böyle bir manzara ile ilk kez karşılaştığını belirterek şöyle konuştu:

Sahilde tedirgin eden olay! Binlerce yıllık tarihi ortaya çıkardı | İnşallah afet habercisi değildir

"10 senedir buradayım ben. Buraya yürüyüş yapmaya geliyorum. On senede denizin çekildiğini gördüm ancak, bu kadar 100-150 metre çekildiğini ilk defa görüyorum. İlk defa da antik limanın üzerinde yürüme şansım oldu."

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