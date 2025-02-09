CANLI MAÇ İZLE| Alanya-Fenerbahçe maçı kesintisiz, donmadan, tamamını şifresiz izleme ekranı

Alanya'da Fenerbahçe'nin Performansı

Fenerbahçe, Alanyaspor ile bugüne kadar ligde 8 kez deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Alanya deplasmanında rakip filelere 17 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 10 gol gördü.