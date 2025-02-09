Viral Galeri Viral Tıkla CANLI MAÇ İZLE| Alanya-Fenerbahçe maçı kesintisiz, donmadan, tamamını şifresiz izleme ekranı

CANLI MAÇ İZLE| Alanya-Fenerbahçe maçı kesintisiz, donmadan, tamamını şifresiz izleme ekranı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Alanya'dan 3 puanla dönerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise, sahasında alacağı 3 puanla çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek için detayları merak ediyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:07
CANLI MAÇ İZLE| Alanya-Fenerbahçe maçı kesintisiz, donmadan, tamamını şifresiz izleme ekranı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Ligde üst üste kazandığı 5 maçla formunu zirveye taşıyan sarı-lacivertliler, son olarak Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etti. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada giriyor. Alanyaspor karşısında 3 puan arayan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.

CANLI MAÇ İZLE| Alanya-Fenerbahçe maçı kesintisiz, donmadan, tamamını şifresiz izleme ekranı

Hangi Kanalda Yayınlanacak, Şifresiz Mi?

Alanyaspor - Fenerbahçe karşılaşması, 9 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Mücadele, Gain Park Stadı'nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ancak futbolseverler için şifresiz izleme seçeneği bulunmamaktadır. Maçı takip etmek isteyenlerin, yayıncı kuruluşun belirlediği üyelik adımlarını tamamlası gerekmektedir.

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CANLI MAÇ İZLE| Alanya-Fenerbahçe maçı kesintisiz, donmadan, tamamını şifresiz izleme ekranı

Alanya'da Fenerbahçe'nin Performansı

Fenerbahçe, Alanyaspor ile bugüne kadar ligde 8 kez deplasmanda karşılaştı. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 5 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Alanya deplasmanında rakip filelere 17 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 10 gol gördü.

CANLI MAÇ İZLE| Alanya-Fenerbahçe maçı kesintisiz, donmadan, tamamını şifresiz izleme ekranı

Son Mağlubiyetini Evinde Aldı

Fenerbahçe, Alanyaspor'a karşı son mağlubiyetini 2021-22 sezonunda İstanbul'da yaşadı. Bu maçta sarı-lacivertliler, Alanyaspor'a 2-1 mağlup olmuştu. Ancak, son 6 karşılaşmasında Fenerbahçe, 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çeken bir performans sergiledi. Bu maçlarda Fenerbahçe 19 gol atarken, rakipleri ise 5 gol bulabildi.

CANLI MAÇ İZLE| Alanya-Fenerbahçe maçı kesintisiz, donmadan, tamamını şifresiz izleme ekranı

Kadıköy'de Fenerbahçe Üstün

İki takım arasındaki bu sezonki ilk karşılaşmasında, Kadıköy'de Fenerbahçe sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a karşı son yıllardaki üstünlüğünü pekiştirdi.

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