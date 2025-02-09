CANLI MAÇ İZLE| Alanya-Fenerbahçe maçı kesintisiz, donmadan, tamamını şifresiz izleme ekranı
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında zirvede yer alan Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, Alanya'dan 3 puanla dönerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise, sahasında alacağı 3 puanla çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor. Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı canlı izlemek için detayları merak ediyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.02.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 16:07