Saç dökülmesi, Kas zayıflığı, kramp, yorgunluk... Hepsinin sebebi meğerse oymuş! Hemen vitamininize baktırın
Birçok kişi vitamin D eksikliğinin vücudunuza nasıl zarar verdiğini anlamadan yıllarca bu durumu yaşar. Ancak, bağışıklık sisteminizden kemik sağlığınıza kadar her şeyin temel taşlarından biri olan bu vitamin gizliden sağlığınızı tehdit ediyor olabilir. Kış aylarında güneş ışığından yoksun kalmak ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları edinmemek, vitamin D seviyelerinizin hızla düşmesine neden olabilir. Peki vücudunuzun bu sessiz uyarılarını fark ettiniz mi?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 17:02