Saç dökülmesi, Kas zayıflığı, kramp, yorgunluk... Hepsinin sebebi meğerse oymuş! Hemen vitamininize baktırın

Vitamin D Eksikliğini Gidermek İçin Ne Yapılmalı?

1. Güneş Işığına Maruz Kalın

Günlük güneş ışığına maruz kalmak, vitamin D üretimi için oldukça önemlidir. Özellikle sabah saatlerinde güneşe çıkmak, vücudun bu vitamini doğal yollarla üretmesine yardımcı olur.

2. Vitamin D İçeren Besinleri Tüketin

Yağlı balıklar, somon, uskumru ve sardalya gibi deniz ürünleri, vitamin D açısından zengindir. Ayrıca, süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı gibi besinler de bu vitaminin alımını artırabilir.

3. Fortifiye Edilmiş Gıdalar Tercih Edin

Birçok gıda, özellikle süt, kahvaltılık gevrekler ve portakal suyu, vitamin D ile takviye edilmiştir. Bu tür gıdaları tüketmek, vitamin D seviyenizi artırabilir.