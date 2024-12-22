1 milyonluk soru ve cevabı nedir? 22 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru...
ATV'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta. Yarışmacı Ecesu Ürker, geçtiğimiz Cuma günü gösterdiği büyük başarı ile dikkatleri üzerine çekti. Ürker, zorlu soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı. Bu büyük başarı milyonluk sorunun ne olacağına dair merak uyandırdı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 16:39
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:39