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1 milyonluk soru ve cevabı nedir? 22 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru...

ATV'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan dorukta. Yarışmacı Ecesu Ürker, geçtiğimiz Cuma günü gösterdiği büyük başarı ile dikkatleri üzerine çekti. Ürker, zorlu soruyu doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı. Bu büyük başarı milyonluk sorunun ne olacağına dair merak uyandırdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 16:39 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:39
1 milyonluk soru ve cevabı nedir? 22 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru...

Kim Milyoner Olmak İster programında 25 yaşındaki Ecesu Ürker, büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada 500 bin TL'lik soruyu doğru yanıtlayan Ürker, 1 milyon TL'lik 12. soruyu açtırma şansı elde etti. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla yayınlanan bölümde, Ürker'in doğru yanıt vermesi halinde 5 milyon TL'lik büyük ödüle bir adım daha yaklaşması mümkün olacak.

1 milyonluk soru ve cevabı nedir? 22 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 1 MİLYONUNCU SORU

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 22 Aralık Pazar gecesi açılacak olan 1 milyonluk soru henüz belli olmadı. Bölüm yayınlanıp kesinleştiğinde haberimize eklenecektir.

1 milyonluk soru ve cevabı nedir? 22 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru...

Ecesu Ürker Kimdir?

Ecesu Ürker, 25 yaşında ve Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Yarışmadaki bilgi birikimi ve stratejik yaklaşımıyla dikkat çeken Ürker, bu hafta Kim Milyoner Olmak İster'deki başarısıyla adından söz ettirdi. Zorlu soruları doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik ödül için büyük bir fırsat yakalayan Ürker, izleyicilerin ilgi odağı haline geldi.

1 milyonluk soru ve cevabı nedir? 22 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru...

Milyonluk Soru Heyecanı Pazar Akşamı Ekranlarda

Yarışma tutkunları, Ecesu Ürker'in milyonluk soruya nasıl bir yanıt vereceğini merakla bekliyor. Pazar akşamı yayınlanacak bölümde, 1 milyon TL'lik sorunun cevabı belli olacak. Fragmanın sosyal medyada büyük ilgi görmesiyle birlikte, milyonlarca izleyicinin ekran başına kilitlenmesi bekleniyor.

1 milyonluk soru ve cevabı nedir? 22 Aralık Kim Milyoner Olmak İster 1 Milyonluk soru...

ATV YAYIN AKIŞI 22 ARALIK

06:30 Hercai

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Bir Gece Masalı 16. Bölüm

16:00 Can Borcu CANLI İZLE

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster? 1135. Bölüm

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