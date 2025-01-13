Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden gözaltına alındı?
İstanbul'da, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, suç örgütünün belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini kendi çıkarları doğrultusunda düzenlediği ve bu ihalelerin kendi şirketlerine verilmesini sağladığı belirlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da gözaltına alındı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:58