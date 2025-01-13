Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden gözaltına alındı?

Operasyonun Arkasında Yatan İddialar

Operasyonun ardından yapılan açıklamalarda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. Bu kişiler arasında Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yöneticileri ve diğer belediye yetkilileri de bulunuyor. Akpolat'ın, suç örgütüne üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak ve haksız mal edinme suçlarıyla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

Yaklaşık üç ay süren takibin ardından başlatılan operasyon, yerel yönetimler ile kamu ihalelerinde yaşanan usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Akpolat'ın da aralarında olduğu 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen gözaltı kararı, şehirdeki kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılandı.