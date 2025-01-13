Viral Galeri Viral Tıkla Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden gözaltına alındı?

Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden gözaltına alındı?

İstanbul'da, "Aziz İhsan Aktaş" liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, suç örgütünün belediye başkanları ve üst düzey yöneticilere rüşvet vererek ihale süreçlerini kendi çıkarları doğrultusunda düzenlediği ve bu ihalelerin kendi şirketlerine verilmesini sağladığı belirlendi. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.01.2025 09:58 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:58
Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden gözaltına alındı?

Soruşturma, rüşvet ve ihalelere fesat karıştırma suçları üzerinden ilerliyor. Örgütün, belediyelerdeki ihaleleri kendi şirketlerinin lehine çevirdiği ve bu süreçte büyük çapta haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. İstanbul'da başlatılan operasyon, kamu ihalelerinde usulsüzlük iddialarına yönelik dikkatleri bir kez daha üzerlerine çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamalara göre, suç örgütünün, belediye başkanları ve yöneticileriyle kurduğu bağlantılar sonucu birçok ihalenin usulsüz şekilde kendi firmalarına verildiği belirlendi.

Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden gözaltına alındı?

Rıza Akpolat Kimdir?

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Erzincanlı bir esnaf ailenin ikinci çocuğu olan Akpolat, eğitimini Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamladı. Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Gençlik Kolları'nda yöneticilik yaparak başlayan Akpolat, sırasıyla İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. CHP İstanbul İl Başkan Vekilliği de yapan Akpolat, 2019 yerel seçimlerinde Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na seçildi.

Evli ve iki kız çocuğu babası olan Akpolat, 2024 yılında eski CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile hayatını birleştirdi. Ancak son dönemde adı bir suç örgütü soruşturmasına karıştı.

Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden gözaltına alındı?

Operasyonun Arkasında Yatan İddialar

Operasyonun ardından yapılan açıklamalarda, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile birlikte 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı belirtildi. Bu kişiler arasında Beşiktaş Belediyesi Beltaş İşletmecilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin yöneticileri ve diğer belediye yetkilileri de bulunuyor. Akpolat'ın, suç örgütüne üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak ve haksız mal edinme suçlarıyla ilişkilendirildiği ifade ediliyor.

Yaklaşık üç ay süren takibin ardından başlatılan operasyon, yerel yönetimler ile kamu ihalelerinde yaşanan usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Akpolat'ın da aralarında olduğu 10 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen gözaltı kararı, şehirdeki kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden gözaltına alındı?

Rıza Akpolat İçin 3 Ayrı Suçlamayla Gözaltı

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, suç örgütüne üye olmak, ihaleye fesat karıştırmak ve haksız mal edinme gibi üç ayrı suçtan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın detaylarına ilişkin olarak daha fazla bilgi paylaşmayı sürdürüyor. Akpolat ve diğer şüphelilerin ifadelerinin ardından dava sürecinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

SON DAKİKA