Piyasalarda dengeler değişti! İslam Memiş’ten gram altında 9 bin TL tahmini

Küresel piyasalarda Trump'ın açıklamaları ve enflasyon verileri öncesi dalgalanma sürerken, gözler altın ve gümüş piyasalarına çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, gram altında yıl sonu için 8 bin-9 bin TL seviyelerini işaret ederken, gümüşte ise yeni rekorların kapıda olduğunu söyledi.

Küresel piyasalar, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve yaklaşan enflasyon verileriyle hareketli bir sürece girdi. Gümüş son iki ayın zirvesine tırmanarak haftanın şampiyonu olurken, altın fiyatlarında petrol ve faiz baskısıyla dalgalanma sürüyor.

GÜMÜŞTE REKOR YÜKSELİŞ, ALTINDA KRİTİK BEKLEYİŞ

Borsa İstanbul 15 bin puanlık psikolojik sınırın üzerinde tutunmaya çalışırken, uzmanlar yıl sonu için çarpıcı rakamları ve piyasalardaki son senaryoları A Haber ekranlarında değerlendirdi.

BORSADA PSİKOLOJİK SINIR VE TRUMP ETKİSİ

Piyasaların güne nasıl başladığını ve Borsa İstanbul'daki son durumu değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Borsamızda 15 bin puanın üzerinde bir seyir izliyoruz, bu psikolojik bir sınırdı ve orada kalmaya devam ediyor. Hafta başında küçük satışlar gelmişti ancak Trump'ın açıklamaları her şeyi etkiliyor. Bir gün başka bir şey söylüyor, ertesi gün başka bir açıklama yapıyor; bu iki açıklama arasında birileri kazanıyor, birileri kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Erdem, enerji ve teknoloji şirketlerinin savaş döneminde karlılıklarını artırdığını belirterek, "Trump'ın ateşkesle ilgili 'yaşam destek ünitesine bağlı' şeklindeki sözleri küresel piyasaları etkiledi, hem Amerikan vadelilerinde hem de Asya borsalarında düşüşler yaşanıyor" sözleriyle piyasalardaki gerginliğe dikkat çekti.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE MERKEZ BANKASI'NIN RAPORU

Yurt içi piyasaların kilitlendiği enflasyon verilerine değinen Faruk Erdem, "Merkez Bankamız iki gün sonra bir enflasyon raporu açıklayacak. Bu bizim için hem öngörüleri hem de yıl sonu beklentileri açısından önemli bir veri olacak. Geçtiğimiz ay aylık enflasyon biraz yüksek gelmişti ama yıllık enflasyonda düşüş trendinin devam ettiği bir görüntü var" dedi.

Sahadaki denetimlerin önemine vurgu yapan Erdem, "Enflasyonla mücadele hem teknik açıdan devam ederken hem de sahada devam etmeli. Özellikle bayram yaklaşırken etiketlerin oynamaması için denetimlerin artırılması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA SÜRÜYOR

Altın piyasasındaki son gelişmeleri aktaran Finans Analisti İslam Memiş, "Gram altın ve ons altın tarafında dün 100 dolar ve 100 lira civarında bir artış vardı ancak Trump'ın açıklamalarıyla piyasalardaki iyimserlik yerini kötümserliğe bıraktı ve rakamlar bir anda kırmızıya döndü" dedi.

Altın üzerindeki baskının nedenlerini sıralayan Memiş, "Amerika'dan gelecek enflasyon verisine göre faizin durumu ortaya çıkacak ancak hala faiz indirimleri için temkinli duruş sürüyor. Faizler inmediği sürece altın baskılanıyor. Eğer savaş ortamı ortadan kalkar ve petrol fiyatları 100 doların altına inerse altında bir ralli görebiliriz. Yıl sonuna doğru 8 binli, 9 binli liralı gram altın rakamlarını görebiliriz ama bu durum günlük değişiyor" sözleriyle yatırımcıları uyardı.

GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVE: HEDEF 100 DOLAR MI?

Gümüşün son dönemdeki performansıyla altını gölgede bıraktığını belirten İslam Memiş, "Gümüş geçen haftanın şampiyonuydu. Dün gümüşün ons ve gram fiyatında ciddi bir rekor geldi ve yüzde 6 civarında yükseldi. Altın-gümüş rasyosu 55 seviyesine kadar gerilediği için gümüş değer kazandı ve 86 dolar seviyesinin üzerine kadar yükseldi" ifadelerini kullandı.

Gelecek projeksiyonlarını paylaşan Memiş, "Bu yıl sonuna kadar 96 dolar direncimiz var. 2025 yılında gümüşü şampiyon ilan etmiştik. Eğer 96 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılırsa, bu sefer 100 dolar ve üzerindeki rakamları konuşabiliriz" diyerek gümüşteki yükseliş potansiyelini aktardı.

