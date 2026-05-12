Piyasalarda dengeler değişti! İslam Memiş’ten gram altında 9 bin TL tahmini

Küresel piyasalarda Trump'ın açıklamaları ve enflasyon verileri öncesi dalgalanma sürerken, gözler altın ve gümüş piyasalarına çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, gram altında yıl sonu için 8 bin-9 bin TL seviyelerini işaret ederken, gümüşte ise yeni rekorların kapıda olduğunu söyledi.

Küresel piyasalar, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve yaklaşan enflasyon verileriyle hareketli bir sürece girdi. Gümüş son iki ayın zirvesine tırmanarak haftanın şampiyonu olurken, altın fiyatlarında petrol ve faiz baskısıyla dalgalanma sürüyor. GÜMÜŞTE REKOR YÜKSELİŞ, ALTINDA KRİTİK BEKLEYİŞ Borsa İstanbul 15 bin puanlık psikolojik sınırın üzerinde tutunmaya çalışırken, uzmanlar yıl sonu için çarpıcı rakamları ve piyasalardaki son senaryoları A Haber ekranlarında değerlendirdi.

BORSADA PSİKOLOJİK SINIR VE TRUMP ETKİSİ Piyasaların güne nasıl başladığını ve Borsa İstanbul'daki son durumu değerlendiren Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Borsamızda 15 bin puanın üzerinde bir seyir izliyoruz, bu psikolojik bir sınırdı ve orada kalmaya devam ediyor. Hafta başında küçük satışlar gelmişti ancak Trump'ın açıklamaları her şeyi etkiliyor. Bir gün başka bir şey söylüyor, ertesi gün başka bir açıklama yapıyor; bu iki açıklama arasında birileri kazanıyor, birileri kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Erdem, enerji ve teknoloji şirketlerinin savaş döneminde karlılıklarını artırdığını belirterek, "Trump'ın ateşkesle ilgili 'yaşam destek ünitesine bağlı' şeklindeki sözleri küresel piyasaları etkiledi, hem Amerikan vadelilerinde hem de Asya borsalarında düşüşler yaşanıyor" sözleriyle piyasalardaki gerginliğe dikkat çekti.

ENFLASYONLA MÜCADELE VE MERKEZ BANKASI'NIN RAPORU Yurt içi piyasaların kilitlendiği enflasyon verilerine değinen Faruk Erdem, "Merkez Bankamız iki gün sonra bir enflasyon raporu açıklayacak. Bu bizim için hem öngörüleri hem de yıl sonu beklentileri açısından önemli bir veri olacak. Geçtiğimiz ay aylık enflasyon biraz yüksek gelmişti ama yıllık enflasyonda düşüş trendinin devam ettiği bir görüntü var" dedi.