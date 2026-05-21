Petrol fiyatlarında sert düşüş! Goldman Sachs uyardı: Stoklar rekor hızla eriyor

Trump'ın savaşın kısa sürede sona erebileceğini söylemesiyle petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise küresel petrol stoklarının mayıs ayında günlük 8,7 milyon varille rekor hızda eridiğini açıkladı. Banka, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 5'ine kadar gerilediğini kaydetti.

Küresel petrol piyasasında arz endişeleri derinleşirken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs petrol stoklarında tarihi hızda düşüş yaşandığını bildirdi. Banka analistlerinin 20 Mayıs tarihli değerlendirme notuna göre, küresel görünür ham petrol ve petrol ürünleri stokları mayıs ayında günlük 8,7 milyon varil azaldı. Goldman Sachs, bu seviyenin Orta Doğu'daki çatışmanın başlamasından bu yana görülen ortalama stok düşüş hızının yaklaşık iki katına işaret ettiğini belirtti.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ AKIŞ SERT ŞEKİLDE GERİLEDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre Goldman Sachs, stoklardaki hızlı erimenin temel nedenlerinden birinin Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışındaki sert düşüş olduğunu ifade etti. Banka analistleri, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonunda İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen petrol ihracatının normal seviyelerin yaklaşık yüzde 5'ine kadar gerilediğini kaydetti.

Açıklamada, "Fiziksel piyasalar sıkılaşmaya devam ediyor" değerlendirmesine yer verilirken, petrol taşımacılığındaki aksamanın küresel arz zinciri üzerinde ciddi baskı oluşturduğu ve piyasadaki stok tamponunun hızla eridiği vurgulandı.

DENİZ ÜZERİNDEKİ STOKLAR BELİRLEYİCİ OLDU

Goldman Sachs'a göre mayıs ayındaki stok düşüşlerinin yaklaşık üçte ikisi, "su üzerindeki petrol" olarak tanımlanan sevkiyatlarda yaşanan gerilemeden kaynaklandı. Buna göre üretici ülkeler ile rafineriler arasında taşınan yüzer petrol miktarı önemli ölçüde azaldı. Analistler, ihracattaki düşüşün, rafinerilerin alternatif kaynaklardan yaptığı alımlardaki yavaşlamadan çok daha sert gerçekleştiğine dikkat çekti.

İthalattaki gerilemenin özellikle Asya'dan Avrupa'ya yayıldığı belirtilirken, Avrupa'nın jet yakıtı ithalatının da 2025 ortalamasının yaklaşık yüzde 60 altına indiği ifade edildi.

"STOK TAMPONU BEKLENENDEN HIZLI TÜKENDİ"

Goldman Sachs, mayıs ayında yaşanan bozulmanın çatışmanın ilk dönemlerine göre belirgin şekilde hızlandığını vurguladı. Banka, savaş öncesinde oluşturulan küresel petrol stok tamponunun beklenenden çok daha hızlı tükendiğine dikkat çekerken, bazı ülkelerin fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla stratejik petrol rezervlerinden piyasaya ek arz sağladığını belirtti.

PETROL FİYATLARINDA SERT DALGALANMA

Öte yandan petrol fiyatları ABD-İran gerilimine dair gelişmelerle birlikte son dönemde sert dalgalanmalar yaşadı. Çatışmaların etkisiyle Brent petrol fiyatı 110 doların üzerine çıkarken, küresel enflasyon ve faiz endişeleri de yeniden güç kazandı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın kısa sürede sona erebileceğine yönelik açıklamaları piyasalarda kısmi rahatlama yaşattı.

Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından petrol fiyatlarında yüzde 5'e yakın geri çekilme yaşanırken, Brent petrol yeniden 105 dolar seviyelerine geriledi.

UEA'DAN DA "ARZ AÇIĞI" UYARISI

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol da geçen hafta yaptığı açıklamada ticari petrol stoklarının hızla azaldığı uyarısında bulunmuştu. UEA, Orta Doğu'daki çatışmaların kısa sürede sona ermesi halinde bile küresel enerji piyasalarının ekim ayına kadar ciddi arz açığı yaşamaya devam edebileceğini öngörüyor.

