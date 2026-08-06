Otele para ödemeden bedava tatil fırsatı! Burada tek bir şart var: Performansına göre yemek menüsü belirliyoruz
Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Timur ve Handan Bulut çifti, sosyal medya üzerinden iletişim kurdukları aileleri "köy oteli" diye tabir ettikleri çiftliklerinde ücretsiz misafir ediyor. Ailenin bu 'tatil' karşılığında ise tek bir şartı var.
37 yaşındaki Timur Bulut, Konya'da işlettiği unlu mamuller dükkanını Kovid-19 salgını döneminde kapatıp dedesinin Esentepe Mahallesi'ndeki çiftliğine yerleşti. İlk yıllarda hayvancılık yapan Bulut, daha sonra tarıma yönelerek buğday, ayçiçeği, havuç ve patates gibi ürünler yetiştirdi.
Çiftliğe gelen arkadaşlarının konaklaması için bir oda, salon ve mutfaktan oluşan küçük ve sade bir ev yapan Bulut, iki sene önce Handan Bulut ile evlenince sosyal medyadan tanıştığı aileleri, "köy oteli" diye tabir ettikleri bu evde misafir etmeye başladı. Çiftliklerindeki işler için ekim-hasat dönemlerinde 7-8 işçi çalıştıran çift, köy hayatını ve çiftçiliği deneyimlemek isteyen aileleri çiftlikte konuk ediyor.
Sosyal medya üzerinden rezervasyon alan Bulut ailesi, 2-3 gece misafir ettikleri ailelerden konaklama, yeme-içme ücreti talep etmiyor, bunun karşılığında çiftlikte yapılması gereken işler için destek alıyor. Bulut çifti, çiftlikteki konaklama kapasitesi dolayısıyla 2-3 günlük periyotlarda en fazla bir aile kabul ediyor.
Timur Bulut, 2020 yılında yerleştiği çiftlikte ilk olarak hayvancılık yaptığını, buradaki günlük işlerini videoya çekerek sosyal medyada paylaştığını anlattı. Kendisine ulaşan takipçilerinin çiftliği görmek ve hayvanlarla vakit geçirmek istediğini anlatan Bulut, bu talepler üzerine misafirlerin konaklayabileceği bir ev yaptırdığını söyledi.
"YEMEKLERİ MİSAFİRLERİMİZLE AİLE GİBİ BERABER YİYORUZ"
Bulut, 2024 yılında da Handan Bulut ile evlendiklerini ve çiftlikte yaşama devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti: "Çiftliğimizde bizim kaldığımız küçük bir ev var. Bir de misafirlerimiz için 'köy oteli' dediğimiz 1 yatak odası, 1 oturma odası ve mutfağı olan bir evimiz var. Toprağa dokunmak isteyen insanları 'köy oteli'nde misafir ediyoruz."