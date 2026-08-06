Otele para ödemeden bedava tatil fırsatı! Burada tek bir şart var: Performansına göre yemek menüsü belirliyoruz

"Bizimle 2-3 gün köy hayatını, toprağı, çiftçiliği deneyimliyorlar. Biz onlardan herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Ücretini bahçemizde, tarlamızda döktükleri alın teriyle ödüyorlar. Biz de onlara, çalışma performansına göre yemek menüsü belirliyoruz. Eğer ki çalışma performansları iyiyse, o zaman Handan'ın o mükemmel yemeklerinden, restoran tecrübesinden faydalanıyorlar. Yemekleri, misafirlerimizle aile gibi beraber yiyoruz."

Misafirlerin çiftlikte dönemine göre bazen tohum ektiklerini, bazen yabani ot temizlediklerini anlatan Bulut, o dönem ne iş varsa birlikte yaptıklarını dile getirdi. Gelen misafirlerle dostluk kurduklarını dile getiren Bulut, "O birkaç gün aslında bize birkaç ay gibi geliyor çünkü dolu dolu bir zaman geçiriyoruz. Veda ederken üzülüyoruz çünkü birlikte güzel anlar biriktiriyoruz. Soframızı paylaşıyoruz, yemeğimizi yiyoruz, beraber zaman geçiriyoruz, tarlada çalışıyoruz, aynı zamanda çekimler yapıyoruz ve bu da bize Türkiye'nin her yerinden dost kazanmamıza bir vesile oluyor. Birçok insan tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİSAFİRLERİMİZDEN MEYVE FİDANI İSTİYORUZ" 32 yaşındaki Handan Bulut da Mersin'de kafe, restoran işletmeciliği yaptığını, evlendikten sonra çiftliğe yerleştiğini anlattı. Şehir hayatının karmaşıklığından yorulduğunu belirten Bulut, evlenip çiftliğe yerleşme fikriyle heyecanlandığını, 2 yıldır eşiyle tarla ve bahçe işleri yaptıklarını söyledi.

Gelen misafirlerden herhangi bir ücret almadıklarını ifade eden Handan Bulut, "Çiftliğin çevresini de ağaçlandırmak istiyoruz. Evimizin arkasında 8 dönümlük bize ait bir arazi var. Gelen misafirlerimizi buraya bir meyve fidanı getirsin, bağışlasın istiyoruz. 'Şurada da bir dikili ağacım var.' diyebilsinler. Bu sene geldi fidanını getirdi, seneye belki bir daha meyvesini toplamaya gelsin istiyoruz. Çevremizi de güzelleştirmek istiyoruz." diye konuştu.