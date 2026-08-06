SAVAŞ MI BARIŞ MI? ALTININ YÖNÜ BU GELİŞMEYE BAĞLI

Yıl sonu beklentilerini de paylaşan uzman isim, "Yıl sonuyla alakalı yükseliş yönlü beklentimiz halen korunuyor ancak yükselişler başladı demek için çok erken. Bunun için ABD ile İran arasında ateşkesin sağlanması gerekiyor. Savaş devam ederse ons altın 4000-4400 dolar aralığında kalır, ancak bir ateşkes haberi gelirse bu sefer 4400 dolar seviyesi yukarı yönlü kırılabilir ve yıl sonuna kadar 5000 dolar seviyesine kadar yükseliş devam edebilir" dedi.