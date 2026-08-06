Gram altında kar satışları mı geliyor? İslam Memiş beklenen seviyeyi açıkladı
Altın fiyatları son iki ayın en yüksek seviyesine ulaşarak yatırımcıların odağına yerleşti. Piyasalardaki hareketliliği A Haber canlı yayınında değerlendiren Finans Uzmanı İslam Memiş, "Tekrar ons ve gram altın tarafında kar satışları görebiliriz. Ons tarafında 4150 dolar, gramda ise 6350 lira seviyesine kadar kısa vadeli bir geri çekilme görülebilir" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planını ertelemesiyle petrol fiyatları düşüşe geçerken, altın da son iki ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Finans Uzmanı İslam Memiş, altın piyasalarındaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.
ABD-İRAN GERİLİMİ ALTIN FİYATLARINI YUKARI TAŞIDI
Altın fiyatlarındaki yükselişin ana nedenlerine değinen Memiş, "Altın fiyatları ifade ettiğiniz gibi iki ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Trump'ın İran'a karşı saldırısını ertelemesi petrol fiyatlarında sert düşüşe ve dolar endeksinin 100 seviyesinin altına sarkmasına yol açtı. Gerekçe tam olarak budur" ifadelerini kullandı.
Piyasadaki güncel rakamları paylaşan uzman isim, "Gram altın tarafında ise 6000 lira seviyesi hızlı şekilde aşıldı. Serbest piyasalarda gram altında yeniden 6540 lira seviyesi görüldü" şeklinde konuştu.
PİYASALARDA "İŞÇİLİK" FARKI KAPANDI
Mart ayında yaşanan fiziksel altın talebi ve işçilik maliyetlerini de hatırlatan İslam Memiş, "Mart ayında fiziki altın tarafında 12.500 dolar işçilik maliyeti vardı. Şu anda gram altına baktığımız zaman satıcılı bir seyir var. Çünkü o işçilik farkları 300 dolar aşağıya geriledi ve serbest piyasalarda gram altın daha ucuz hale geldi" şeklinde konuştu.
"KAR SATIŞLARI GÜNDEME GELEBİLİR"
Yatırımcıları 7 Ağustos Cuma günü açıklanacak ABD verileri konusunda uyaran Memiş, "Yarın küresel piyasalar için önemli bir gün. Amerika'da tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamları açıklanacak. Bu bahaneyle birlikte tekrar ons altın ve gram altın tarafında kar satışları görebiliriz. Ons altın tarafında 4150 dolar, gram altın tarafında ise 6350 lira seviyesine kadar kısa vadeli bir geri çekilme mümkün olabilir" uyarısında bulundu.