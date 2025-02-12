Viral Galeri Viral Tıkla Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu: Yüreğimize su serpildi

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu: Yüreğimize su serpildi

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok için "Türkiye'ye iade" kararı çıktı. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci A Haber'e konuştu. Aci, "Defalarca Eylem Tok'a gel adalete teslim ol, Türk adaletine sığın bir gün ceza verse dahi ben razıyım dedim. Fakat o eli kelepçeli gelmeyi tercih etti." ifadelerini kullandı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:40
Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu: Yüreğimize su serpildi

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok için "Türkiye'ye iade" kararı çıktı.

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu: Yüreğimize su serpildi

ADALET BAKANI: KESİNLEŞİNCE İADE EDİLECEKLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eylem Tok ve oğlu için iade kararını değerlendirdi.

Bakan Tunç, "Bu karar temyize tabii bir karar. İtiraz edebilirler. Kesinleştikten sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na gönderilir karar ve bakanlık da kesinleştiğinde iadelerini gerçekleştirmiş olur." dedi.

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu: Yüreğimize su serpildi

Adalet Bakanı Tunç, "Hemen kaza sonrası olay yerini terk etmek, toplum vicdanında olumsuz bir durum söz konusu. Adli soruşturma hızlı bir şekilde devam etti. ABD'deki iade yargılaması uzun sürdü. Hemen karar veremedi davaya bakan hakim. " ifadelerini kullandı.

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu: Yüreğimize su serpildi

BABA ÖZER ACİ A HABER'E KONUŞTU

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, iade kararını A Haber'de değerlendirdi.

OĞUZ MURAT ACİ'NİN BABASI A HABER'E KONUŞTU

İşte o açıklamalardan satır başları;

Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu: Yüreğimize su serpildi

"YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ"

Kısa özetlersek sevindik. Yüreğimize bir nebze de olsa su serpildi. Mutluyuz. İnanmış olduğumuz davada adım adım yol aldığımızı geç de olsa emin adımlarla yürüdüğümüze emin olduk tekrar. Ben defalarca Eylem Tok'a gel adalete teslim ol, Türk adaletine sığın bir gün ceza verse dahi ben razıyım dedim. Fakat o eli kelepçeli gelmeyi tercih etti. Yakalanacağını hiç beklemiyordu.

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