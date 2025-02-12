Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu: Yüreğimize su serpildi
İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok için "Türkiye'ye iade" kararı çıktı. Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci A Haber'e konuştu. Aci, "Defalarca Eylem Tok'a gel adalete teslim ol, Türk adaletine sığın bir gün ceza verse dahi ben razıyım dedim. Fakat o eli kelepçeli gelmeyi tercih etti." ifadelerini kullandı.
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Giriş Tarihi: 12.02.2025 12:40