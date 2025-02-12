Oğuz Murat Aci’nin babası Özer Aci A Haber’e konuştu: Yüreğimize su serpildi

"YÜREĞİMİZE SU SERPİLDİ"

Kısa özetlersek sevindik. Yüreğimize bir nebze de olsa su serpildi. Mutluyuz. İnanmış olduğumuz davada adım adım yol aldığımızı geç de olsa emin adımlarla yürüdüğümüze emin olduk tekrar. Ben defalarca Eylem Tok'a gel adalete teslim ol, Türk adaletine sığın bir gün ceza verse dahi ben razıyım dedim. Fakat o eli kelepçeli gelmeyi tercih etti. Yakalanacağını hiç beklemiyordu.