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Kütahya'da dehşet olay! Tornavidayla eşini 18 yerinden yaraladı | Suç makinası çıktı

Korkunç olay, Kütahya'da yaşandı. Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, 9 suçtan kaydı olan şüpheli kaçtı. Ekiplerin çalışmasıyla cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alınan Y.G., ifadesi için emniyete götürüldü. İşte dehşet veren olayın detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 13.02.2025 01:10 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 01:44
Kütahya’da korkunç olay! Şizofreni hastası koca tornavidayla eşini 18 yerinden yaraladı

Kan donduran olay, öğleden sonra Alipaşa Mahallesi Beyzade Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi.

Kütahya’da korkunç olay! Şizofreni hastası koca tornavidayla eşini 18 yerinden yaraladı

TORNAVİDA İLE 18 YERİNDEN YARALAYIP KAÇTI

İddiaya göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Y.G., ayrı yaşadığı eşi G.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışmada Y.G., eşi G.G.'yi tornavida ile 18 yerinden yaralayıp, kaçtı.

Kütahya’da korkunç olay! Şizofreni hastası koca tornavidayla eşini 18 yerinden yaraladı

HAYATİ TEHLİKESİ VAR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan G.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kütahya’da korkunç olay! Şizofreni hastası koca tornavidayla eşini 18 yerinden yaraladı

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI
Polis, 9 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Y.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kütahya’da dehşet olay! Tornavidayla eşini 18 yerinden yaraladı | Sırra kadem bastı

YAKALANDI
Kütahya'da ayrı yaşadığı eşi G.G.'yi tornavidayla 18 yerinden yaralayıp kaçan şüpheli Y.G.'nin bir süre ormanda kaçıp saklandığı belirlendi.

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