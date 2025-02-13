Kütahya'da dehşet olay! Tornavidayla eşini 18 yerinden yaraladı | Suç makinası çıktı
Korkunç olay, Kütahya'da yaşandı. Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, 9 suçtan kaydı olan şüpheli kaçtı. Ekiplerin çalışmasıyla cadde üzerinde yakalanarak gözaltına alınan Y.G., ifadesi için emniyete götürüldü. İşte dehşet veren olayın detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş Tarihi: 13.02.2025 01:10
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 01:44