Kütahya'da dehşet olay! Tornavidayla eşini 18 yerinden yaraladı | Suç makinası çıktı

TORNAVİDA İLE 18 YERİNDEN YARALAYIP KAÇTI

İddiaya göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Y.G., ayrı yaşadığı eşi G.G.'nin kaldığı eve gitti. Bir süre sonra ikili arasında çıkan tartışmada Y.G., eşi G.G.'yi tornavida ile 18 yerinden yaralayıp, kaçtı.