Viral Galeri Viral Tıkla O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2025 jüri üyeleri kim olacak?

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2025 jüri üyeleri kim olacak?

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü için belirlenen jüri kadrosunu açıkladı. Bu yıl kadroda yer alan ve ilk kez jüri koltuğuna oturacak bir isim dikkat çekti. İzleyiciler 2025 yılbaşı özel bölümünde yer alacak jüriler hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2025 jüri üyeleri kim olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:08
O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2025 jüri üyeleri kim olacak?

O Ses Türkiye, yılbaşı özel bölümüyle 2025'e ekranlarda merhaba demeye hazırlanıyor. Her yıl ünlü isimlerin sahne performanslarına yer verilen programda bu yılın jüri kadrosu ve konuk listesi de fragmanla birlikte netleşti. Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, Hadise ve Ezgi Mola'nın jüri koltuğunda oturacağı bölümde, ünlü isimler oluşturulan takımlarda yarışarak stüdyo izleyicilerinin oylarıyla şampiyonu belirleyecek. İzleyiciler şimdi programa hangi isimlerin konuk olacağını merak ediyor.

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2025 jüri üyeleri kim olacak?

O Ses Türkiye 2025 Yılbaşı Jürisi Kimlerden Oluşuyor?

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunda yine birbirinden popüler isimler yer alacak. Bu yıl Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Ezgi Mola jüri üyeliği yapacak. Jüriler, gece boyunca performans sergileyen ünlü isimler arasından kendi takımlarını oluşturacak.

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2025 jüri üyeleri kim olacak?

Konuk Kadrosu: Hangi Ünlüler Sahne Alacak?

Bu yıl O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkacak isimler oldukça geniş bir yelpazede. İşte programa katılacak ünlü isimler:

Mert Turak
Beril Pozam & Ersin Arıcı
Esra Bilgiç
Barış Kılıç
Mina Demirtaş
Doğukan Güngör

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2025 jüri üyeleri kim olacak?

Aslıhan Güner
Dilan Çiçek Deniz
Sıla Türkoğlu
Aleyna Tilki
Deniz Baysal & Barış Yurtçu
Nalet Bebe
Burak Kut
Diren Polatoğulları
Ülkü Hilal Çiftçi
Berfu & Eser Yenenler
Giray Altınok

SON DAKİKA