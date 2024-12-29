O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2025 jüri üyeleri kim olacak?

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümü için belirlenen jüri kadrosunu açıkladı. Bu yıl kadroda yer alan ve ilk kez jüri koltuğuna oturacak bir isim dikkat çekti. İzleyiciler 2025 yılbaşı özel bölümünde yer alacak jüriler hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı 2025 jüri üyeleri kim olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi