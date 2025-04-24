O belediyelere KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapılacak: İşte şartlar ve kadrolar

Hangi Belediyeler Alım Yapıyor?

İlanlar Türkiye'nin dört bir yanındaki il ve ilçe belediyelerini kapsıyor. Her belediye, ihtiyaç duyduğu personel sayısını ve niteliğini belirterek İŞKUR üzerinden personel alımı duyurusunu yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra küçük ilçelerde de çok sayıda alım yapılacak. İşte memur ve işçi alımı yapan belediyeler ve son başvuru tarihleri…