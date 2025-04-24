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O belediyelere KPSS'li KPSS'siz personel alımı yapılacak: İşte şartlar ve kadrolar

Belediyelerde istihdam edilmek üzere KPSS'li KPSS'siz personel alımları duyuruldu. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlarla çok sayıda memur ve işçi alımı yapılacak. Peki hangi kadrolarda alım var, başvuru nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:21
O belediyelere KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapılacak: İşte şartlar ve kadrolar

İŞKUR, birçok belediyenin personel ihtiyacını karşılamak üzere yeni ilanlar yayınladı. KPSS şartı aranan ve aranmayan ilanlar, farklı eğitim seviyelerinden adaylar için çeşitli istihdam fırsatları sunuyor. Başvuru şartları ise ilana göre farklılık gösteriyor. İşte alım yapılacak kadrolar…

O belediyelere KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapılacak: İşte şartlar ve kadrolar

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

KPSS puan şartı aranan ilanlarda genellikle memur ilanları öne çıkıyor. Destek hizmetleri alanında yapılan alımlarda ise KPSS puan şartı aranmıyor. Adayların, başvuracakları pozisyon özelinde ilan metnini dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Açılan pozisyonlarda hangi şartların arandığı İŞKUR ilanlarında açıkça belirtiliyor. İşte alım yapılacak kadrolar…

O belediyelere KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapılacak: İşte şartlar ve kadrolar

Beden İşçisi

Şehir Otobüs Şoförü

İnşaat Ustası

Temizlik Görevlisi

Ekskavatör Operatörü

Toplum Sağlığı Yardımcısı

Kazıcı-Yükleyici Operatörü

Aşçı Yardımcı

Çöpçü

Servis Elemanı

Kamyon Şoförü

Aşçı

Endüstri Mühendisi

Tır-Çekici Şoförü

Makam Şoförü

Yufka Ustası

Şoför

Elektrikçi

O belediyelere KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapılacak: İşte şartlar ve kadrolar

Hangi Belediyeler Alım Yapıyor?

İlanlar Türkiye'nin dört bir yanındaki il ve ilçe belediyelerini kapsıyor. Her belediye, ihtiyaç duyduğu personel sayısını ve niteliğini belirterek İŞKUR üzerinden personel alımı duyurusunu yayınladı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra küçük ilçelerde de çok sayıda alım yapılacak. İşte memur ve işçi alımı yapan belediyeler ve son başvuru tarihleri…

O belediyelere KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapılacak: İşte şartlar ve kadrolar

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 27.04.2025

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic.A.Ş. 30.06.2025

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.04.2025

Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.04.2025

İstanbul ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ 24.04.2025

Isparta Güneykent Belediyesi Gülkenti Taşımacılık Tic.Ltd.Şti 24.04.2025

Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. 25.04.2025

Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.04.2025

İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. (ÜSPER A.Ş.) 27.04.2025

Erzurum Köprüköy Belediyesi Personel Limited Şirketi 25.04.2025

Batman İki Köprü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.04.2025

Sivas Suşehri Belediyesi Bel-Su A.Ş. 25.04.2025

Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd.Şti.30.04.2025

İstanbul ADALAR BELEDİYESİ PERSONEL LTD ŞTİ 29.04.2025

Adana Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş-2 28.04.2025

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 30.04.2025

Zonguldak Gümeli Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.04.2025

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