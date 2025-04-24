O belediyelere KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapılacak: İşte şartlar ve kadrolar

Aydın Kuşadası Belediyesi Personel A.Ş. 27.04.2025
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic.A.Ş. 30.06.2025
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 30.04.2025
Muğla Datça Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.04.2025
İstanbul ÜSKÜDAR BELEDİYESİ PERSONEL ANONİM ŞİRKETİ 24.04.2025
Isparta Güneykent Belediyesi Gülkenti Taşımacılık Tic.Ltd.Şti 24.04.2025
Nevşehir Belediyesi Personel A.Ş. 25.04.2025
Çanakkale Bayramiç Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.04.2025
İstanbul Üsküdar Belediyesi Personel A.Ş. (ÜSPER A.Ş.) 27.04.2025
Erzurum Köprüköy Belediyesi Personel Limited Şirketi 25.04.2025
Batman İki Köprü Belediyesi Personel Ltd. Şti. 24.04.2025
Sivas Suşehri Belediyesi Bel-Su A.Ş. 25.04.2025
Muğla Menteşe Belediyesi Personel Ltd.Şti.30.04.2025
İstanbul ADALAR BELEDİYESİ PERSONEL LTD ŞTİ 29.04.2025
Adana Ceyhan Belediyesi Personel A.Ş-2 28.04.2025
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm Anonim Şirketi 30.04.2025
Zonguldak Gümeli Belediyesi Personel Ltd. Şti. 25.04.2025