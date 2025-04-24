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Kediler neden ölü hayvan getirir? Bu mesajı veriyor olabilir!

Evcil kediler bazen sahiplerine şaşırtıcı bir şekilde, avladıkları hayvanları bir "hediye" gibi sunar. Ancak bu davranış, genellikle sahiplerinde kafa karışıklığına yol açar. Kedinin avı neden öldürdüğüne, yediği halde neden geri getirdiğine ve aslında neyi ifade etmeye çalıştığına dair pek çok soru ortaya çıkar. Kedinizin dışarıdan eve getirdiği ölü hayvanın ardında yatan nedenler aslında onların geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 11:07
Kediler neden ölü hayvan getirir? Bu mesajı veriyor olabilir!

Kediler binlerce yıl önce evcilleştirilmiş olsa da, bu içgüdülerinin çoğunu hala koruyorlar. Sonuç olarak, evdeki kedinizin bir avı öldürüp size getirmesi, onun doğasında var olan bir davranış.

Kediler neden ölü hayvan getirir? Bu mesajı veriyor olabilir!

Kedilerin Avlarını Eve Getirmesinin Anlamı

Bazı uzmanlar kedilerin eve getirdiği avlarını, insan sahiplerine bir "hediye" olarak sunduklarını savunuyorlar. Bu, kedilerin aileleriyle olan bağlarını güçlendirmek ve onlara değer verdiklerini göstermek amacıyla yaptıkları bir davranış olabilir.

Kediler neden ölü hayvan getirir? Bu mesajı veriyor olabilir!

Dr. Stephanie Liff, kedilerin bu hareketlerinin aslında bir tür sevgi gösterisi olabileceğini belirtiyor: "Kediler kendilerini güvende hissettikleri yerleri aile olarak kabul ederler. Bu durumda, sizi bir yavru gibi görüp size avlarını sunarak sizi beslemeyi amaçlıyor olabilirler."

Kediler neden ölü hayvan getirir? Bu mesajı veriyor olabilir!

Yavruya Av Sunma Davranışı

Kedilerin, evdeki sahiplerini "yavru" olarak görmesi, bu davranışın daha derin bir anlam taşımasını sağlıyor. Fransız ekolog Emmanuelle Baudry, kedilerin avlarını eve getirmesinin, vahşi doğadaki annelik davranışlarıyla paralellik gösterdiğini vurguluyor.

Kediler neden ölü hayvan getirir? Bu mesajı veriyor olabilir!

Doğada anneler, yavrularını beslerken avladıkları hayvanları yuvalarına getirirler. Yavru kediler, bu şekilde avlarla tanışır, onları öğrenir ve oyunun bir parçası olarak pratiğe dökerler. Dolayısıyla kedinizin dışarıdan getirdiği ölü kuş ya da kemirgen, aslında size öğrettiği bir tür "avlanma dersi" olabilir.

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