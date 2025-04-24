Kediler neden ölü hayvan getirir? Bu mesajı veriyor olabilir!

Evcil kediler bazen sahiplerine şaşırtıcı bir şekilde, avladıkları hayvanları bir "hediye" gibi sunar. Ancak bu davranış, genellikle sahiplerinde kafa karışıklığına yol açar. Kedinin avı neden öldürdüğüne, yediği halde neden geri getirdiğine ve aslında neyi ifade etmeye çalıştığına dair pek çok soru ortaya çıkar. Kedinizin dışarıdan eve getirdiği ölü hayvanın ardında yatan nedenler aslında onların geçmişiyle doğrudan ilişkilidir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi