Viral Galeri Viral Tıkla Necdet Kökeş sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Necdet Kökeş sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Battal Gazi serisinde ZıpZıp karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necdet Kökeş'ten üzücü bir haber geldi. Cüneyt Arkın'la birlikte yer aldığı ve 1971-1974 yıllarına damga vuran dört filmlik serideki performansıyla sevilen Kökeş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Peki Necdet Kökeş'İn sağlık durumu nasıl?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:56
Necdet Kökeş sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Battal Gazi'nin İntikamı filminde ZıpZıp karakteriyle tanınan usta oyuncu Necdet Kökeş, zor günler geçiriyor. Yıllardır Beyoğlu'nda bir otel odasında yaşam mücadelesi veren Kökeş, maddi imkansızlıklar nedeniyle bir haftadır bir kafede sabahlıyordu. Durumu kötüleşen sanatçı, iki gün önce fenalaşarak kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kökeş'e yapılan kontrollerin ardından pazartesi günü anjiyo yapılacağı öğrenildi.

Necdet Kökeş sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

"6 Günde Sadece 1 Gece Uyudum"

Necdet Kökeş, son durumunu bir sosyal medya hesabına anlattı. Maddi zorluklar nedeniyle bir haftadır dışarıda kaldığını belirten Kökeş, şu sözlerle yaşadığı çaresizliği dile getirdi:

"Dışarıda kaldım. Otel bulamıyorum. 6 gündür Kadıköy Yeşilçam Kafe'de sandalyede televizyon izleyerek sabahı ettim. 6 günde sadece 1 gece uyuyabildim."

Necdet Kökeş sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Yıllardır Beyoğlu'nda bir otel odasında zor koşullarda yaşamını sürdüren Kökeş, parası tükenince kalacak yer bulamadı. Sağlık sorunlarıyla birlikte daha da zor günler geçiren usta oyuncunun durumu, sevenlerini derinden üzdü.

Necdet Kökeş sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Necdet Kökeş Kimdir?

1944 yılında Adana'da dünyaya gelen Necdet Kökeş sinema kariyerine 1962 yılında İstanbul'a gelerek adım attı. İlk oyunculuk deneyimini Leyla ile Mecnun adlı filmle yaşayan Kökeş özellikle macera ve tarihi filmlerdeki rolleriyle tanındı.

Necdet Kökeş sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Kökeş'in yer aldığı yapımlar arasında Battal Gazi'nin İntikamı, Battal Gazi'nin Oğlu, Deli Dumrul, Şaban Askerde, Hakanlar Çarpışıyor gibi unutulmaz filmler bulunuyor. 1995 yılında emekli olmasına rağmen sinemaya veda etmeyen oyuncu, son olarak Avrupalı ve Leblebi Tozu gibi yapımlarda rol aldı.

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