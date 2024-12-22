Necdet Kökeş sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Battal Gazi serisinde ZıpZıp karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Necdet Kökeş'ten üzücü bir haber geldi. Cüneyt Arkın'la birlikte yer aldığı ve 1971-1974 yıllarına damga vuran dört filmlik serideki performansıyla sevilen Kökeş, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Peki Necdet Kökeş'İn sağlık durumu nasıl?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:56