Necdet Kökeş sağlık durumu nasıl? Yeşilçam yıldızı Necdet Kökeş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Battal Gazi'nin İntikamı filminde ZıpZıp karakteriyle tanınan usta oyuncu Necdet Kökeş, zor günler geçiriyor. Yıllardır Beyoğlu'nda bir otel odasında yaşam mücadelesi veren Kökeş, maddi imkansızlıklar nedeniyle bir haftadır bir kafede sabahlıyordu. Durumu kötüleşen sanatçı, iki gün önce fenalaşarak kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kökeş'e yapılan kontrollerin ardından pazartesi günü anjiyo yapılacağı öğrenildi.