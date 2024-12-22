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MasterChef'te bu hafta kim elendi? 21 Aralık gecesi MasterChef yarışmasına kim veda etti? 6. ceketin sahibi...

MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir gece daha geride kaldı. Finale adım adım yaklaşılırken, 6. ceket sahibini buldu. Şimdiye kadar 5 yarışmacı şef ceketini giymeye hak kazanırken, Onur ve Şirin arasındaki mücadelenin kazananı da merak konusu oldu. Peki MasterChef'te bu hafta kim elendi? 21 Aralık gecesi MasterChef yarışmasına kim veda etti?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:14
MasterChef’te bu hafta kim elendi? 21 Aralık gecesi MasterChef yarışmasına kim veda etti? 6. ceketin sahibi...

MasterChef Türkiye'nin final yolculuğunda heyecan her geçen gün artıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde, yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet izleyenleri ekran başına kilitledi. Şirin ve Onur'un karşı karşıya geldiği gecede, 6. ve son ceketi kazanan isim belli olurken, bir kişi de hayallerine veda etti. İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...

MasterChef’te bu hafta kim elendi? 21 Aralık gecesi MasterChef yarışmasına kim veda etti? 6. ceketin sahibi...

Son Ceketi Kim Kazandı?

MasterChef Türkiye'de son ceket için nefes kesen bir mücadele yaşandı. İlk etapta, yarışmacılardan trüf mantarı ve kekikler kullanarak yaratıcı bir tabak hazırlamaları istendi. Bu zorlu aşamanın ardından, yarışmacılar MasterChef 2023 All Star şampiyonu Esra Tokelli'nin kaz etli imza tabağını en iyi şekilde yapmaya çalıştı.

MasterChef’te bu hafta kim elendi? 21 Aralık gecesi MasterChef yarışmasına kim veda etti? 6. ceketin sahibi...

Gecenin sonunda, Somer, Mehmet ve Danilo Şef'in değerlendirmeleri sonucu Onur, 6. ceketi giyerek büyük finale bir adım daha yaklaştı. Şirin ise yarışmaya veda eden isim oldu.

MasterChef’te bu hafta kim elendi? 21 Aralık gecesi MasterChef yarışmasına kim veda etti? 6. ceketin sahibi...

MasterChef Türkiye'de Ceketleri Kazanan Yarışmacılar

MasterChef Türkiye'de şimdiye kadar şef ceketi giyen yarışmacılar şu şekilde sıralandı:

Beyza
Kerem
Onur
Erim
Eda

Dün geceki performansı ile Onur da listeye adını yazdırarak ilk 6'ya kalmayı başardı.

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