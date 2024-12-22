MasterChef’te bu hafta kim elendi? 21 Aralık gecesi MasterChef yarışmasına kim veda etti? 6. ceketin sahibi...

MasterChef Türkiye'nin final yolculuğunda heyecan her geçen gün artıyor. Dün akşam yayınlanan bölümde, yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet izleyenleri ekran başına kilitledi. Şirin ve Onur'un karşı karşıya geldiği gecede, 6. ve son ceketi kazanan isim belli olurken, bir kişi de hayallerine veda etti. İşte MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yaşananlar...