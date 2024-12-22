MasterChef'te bu hafta kim elendi? 21 Aralık gecesi MasterChef yarışmasına kim veda etti? 6. ceketin sahibi...
MasterChef Türkiye'de heyecan dolu bir gece daha geride kaldı. Finale adım adım yaklaşılırken, 6. ceket sahibini buldu. Şimdiye kadar 5 yarışmacı şef ceketini giymeye hak kazanırken, Onur ve Şirin arasındaki mücadelenin kazananı da merak konusu oldu. Peki MasterChef'te bu hafta kim elendi? 21 Aralık gecesi MasterChef yarışmasına kim veda etti?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 22.12.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 10:14