A Haber canlı yayınında Narin Güran davasıyla ilgili korkutan açıklama! Güranlar beraat edebilir mi?

Merakla beklenen Narin Güran davasında amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sekiz yaşındaki Narin Güran'ı dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar neden 4 yıl 6 ay ceza aldı? Bu karar bozulur mu? Güran ailesi beraat edebilir mi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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