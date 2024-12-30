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A Haber canlı yayınında Narin Güran davasıyla ilgili korkutan açıklama! Güranlar beraat edebilir mi?

A Haber canlı yayınında Narin Güran davasıyla ilgili korkutan açıklama! Güranlar beraat edebilir mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.12.2024 12:10
Merakla beklenen Narin Güran davasında amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sekiz yaşındaki Narin Güran'ı dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Nevzat Bahtiyar neden 4 yıl 6 ay ceza aldı? Bu karar bozulur mu? Güran ailesi beraat edebilir mi? Uzman isimler A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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A Haber canlı yayınında Narin Güran davasıyla ilgili korkutan açıklama! Güranlar beraat edebilir mi?
Canlı yayında korkutan açıklama
Canlı yayında korkutan açıklama
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