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Müge Anlı'da akılalmaz cinayet: Gözaltına alındı! Ailesi gözyaşlarını tutamadı

Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen cinayetler zinciri, Türkiye'nin gündemine oturdu. Nezaket Uyur ve Nezaket Nezaket Kışı cinayetinin ardından Zekiye Aydın'ın da öldürüldüğü ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde cinayeti itiraf eden Sabri Önel'in tutuklanması sonrası olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Sabri'nin azmettirici olarak işaret ettiği isim gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:11 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:36
Müge Anlı’da akılalmaz cinayet: Gözaltına alındı! Ailesi gözyaşlarını tutamadı

Müge Anlı önce 20 yıllık, son 18 yıllık cinayeti çözdü! Habibe, Sevile ve Nebile kardeşler, babalarının annelerini öldürdüğünü iddia etmelerinin ardından, Müge Anlı ve ekibi olayın üzerine giderek, eski eş Yusuf Bığrık, kayınbirader Adem Bığrık ve Hüseyin Kılıç'ı kasten adam öldürme suçlamasıyla tutuklamayı başarmıştı.

Müge Anlı’da akılalmaz cinayet: Gözaltına alındı! Ailesi gözyaşlarını tutamadı

Tüm bunların ardından Nezaket Uyur'un öldürülmesine yardımcı olan uzaktan akrabalarının, kendi teyze kızları Nezaket Kışı'yı da öldürdüğü ortaya çıktı. Olay zinciri tek tek çözülmeye başladı ve Nezaket Kışı'nın kaybında adı geçen Adil Önel'in halası Zekiye Aydın'ın da ortadan kaldırdığı iddia edilmişti.

Müge Anlı’da akılalmaz cinayet: Gözaltına alındı! Ailesi gözyaşlarını tutamadı

Söylenilenler Zekiye Aydın'ın bu cinayetleri bildiği ve susmak istemediği için Adil Önel tarafından öldürülmüş olabileceğiydi... Yayının başından beri tüm olayların içinde olan Adil Önel ve kuzeni sabri cinayet iddialarını reddetmişti. O dönem 16 yaşında olan Sabri Önel, Adil Önel'in halasını öldürmüş olabileceğini söylemişti.

Müge Anlı’da akılalmaz cinayet: Gözaltına alındı! Ailesi gözyaşlarını tutamadı

Sabri Önel, Adil Önel tarafından yıllarca tehdit edildiğini bu nedenle kızını okula bile gönderemediğini ifade ederek, canlı yayında gözyaşlarına boğulmuştu.

Müge Anlı’da akılalmaz cinayet: Gözaltına alındı! Ailesi gözyaşlarını tutamadı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve Nezaket Kışı'nın da cansız bedenini bildiğini söyleyen Sabri Önel, JASAT ekiplerine yer göstermişti.

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