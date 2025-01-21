Müge Anlı’da akılalmaz cinayet: Gözaltına alındı! Ailesi gözyaşlarını tutamadı

Söylenilenler Zekiye Aydın'ın bu cinayetleri bildiği ve susmak istemediği için Adil Önel tarafından öldürülmüş olabileceğiydi... Yayının başından beri tüm olayların içinde olan Adil Önel ve kuzeni sabri cinayet iddialarını reddetmişti. O dönem 16 yaşında olan Sabri Önel, Adil Önel'in halasını öldürmüş olabileceğini söylemişti.