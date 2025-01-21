Müge Anlı'da akılalmaz cinayet: Gözaltına alındı! Ailesi gözyaşlarını tutamadı
Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelen cinayetler zinciri, Türkiye'nin gündemine oturdu. Nezaket Uyur ve Nezaket Nezaket Kışı cinayetinin ardından Zekiye Aydın'ın da öldürüldüğü ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde cinayeti itiraf eden Sabri Önel'in tutuklanması sonrası olaya ilişkin yeni gelişmeler yaşandı. Sabri'nin azmettirici olarak işaret ettiği isim gözaltına alındı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:36