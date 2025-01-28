2 kadın 1 erkek için birbirine girdi! Müge Anlı'da ortalık karıştı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü bölümünde yaşananlar izleyicileri şoke etti. Afet Karaçöy, "bebek maması almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve kayıplara karışan kocası Samet'i aramak için Kırklareli'nden stüdyoya gelmişti. 33 yaşındaki 6 çocuklu adam, yanına gittiği eski eşiyle, nikahlı eşinin karşısına çıktı! Bunun üzerine iki kadın arasında gergin anlar yaşandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi