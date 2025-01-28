Viral Galeri Viral Tıkla 2 kadın 1 erkek için birbirine girdi! Müge Anlı'da ortalık karıştı...

2 kadın 1 erkek için birbirine girdi! Müge Anlı'da ortalık karıştı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü bölümünde yaşananlar izleyicileri şoke etti. Afet Karaçöy, "bebek maması almaya gidiyorum" diyerek evden çıkan ve kayıplara karışan kocası Samet'i aramak için Kırklareli'nden stüdyoya gelmişti. 33 yaşındaki 6 çocuklu adam, yanına gittiği eski eşiyle, nikahlı eşinin karşısına çıktı! Bunun üzerine iki kadın arasında gergin anlar yaşandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:33
Müge Anlı stüdyosunda gergin anlar! 6 çocuk babası 2 kadın arasında kaldı

Müge Anlı'nın programına Kırklareli'nden katılan Afet Karaçöy, 10 gün önce evden "bebek maması almaya gidiyorum" diyerek ayrılan ve bir daha haber alamadığı 33 yaşındaki kocasını aramak için stüdyoya gelmişti.

Müge Anlı stüdyosunda gergin anlar! 6 çocuk babası 2 kadın arasında kaldı

Kocasının eski karısına kaçtığından şüphelenen 2 çocuk annesi Afet, iddiasında haklı çıktı. Afet'in eşi Samet, eski karısı Sabriye'nin yanında çıktı. Samet'in Sabriye'den de 4 çocuğu vardı.

Müge Anlı stüdyosunda gergin anlar! 6 çocuk babası 2 kadın arasında kaldı

Yayına gelen video sonrası, Samet Karaçör'ün çocuklarının yuvaya verildiği bilgisi de gündeme geldi. Samet'in ayrıca Tiktok'ta eski eşiyle birlikte dans ettiği anlar ortaya çıktı.

Müge Anlı stüdyosunda gergin anlar! 6 çocuk babası 2 kadın arasında kaldı

Bugün ise kaybının 10. gününde bulunan Samet, ilk eşi Sabriye ile birlikte ATV stüdyolarına geldi.

Müge Anlı stüdyosunda gergin anlar! 6 çocuk babası 2 kadın arasında kaldı

Ancak Samet bu kez de "Ben Sabriye'yi istemiyorum." deyince ortalık karıştı.

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