İŞKUR Şubat ayı KPSS’siz işçi alımları başladı! Çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak

Başvuru Şartları Neler?



İŞKUR personel alımı başvuru şartları ilanın niteliklerine göre değişiklik gösteriyor. Özel başvuru şartları belirtilen ilan detayında yer alıyor. Genel başvuru şartları arasında ise şu kriterler aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sabıka kaydı temiz olmak (Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre, kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak.)

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bedensel veya zihinsel bir sağlık sorunu bulunmamak

İlan edilen pozisyona uygun niteliklere sahip olmak