İŞKUR Şubat ayı KPSS’siz işçi alımları başladı! Çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak

İŞKUR İşçi İlanları ve Son Başvuru Tarihleri
Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 31.03.2025
İstanbul Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 09.02.2025
İstanbul Sades Sağlık ve Sağlık Turizmi Destek Hizmetleri A.Ş. 30.04.2025
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. ve Tic. A.Ş. 10.02.2025
Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 28.02.2025
Manisa Manisa Enerji San. ve Tic. A.Ş. 31.05.2025
İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. (İGDAŞ)- 14.02.2025
İstanbul Emlak Katılım Bankası A.Ş. 16.02.2025
İzmir Güzelbahçe Bld. Güsoyat Sosy. Hizm. Yat. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 01.02.2025
Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 28.02.2025 (1)
İzmir Torbalı Metropolis Kazı Başkanlığı 02.02.2025
Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 22.02.2025
Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 28.02.2025 (2)
Van Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.02.2025
Manisa Enerji San. ve Tic. A Ş. 14.02.2025
Artvin Hopa Kent Hizmetleri Limited Şirketi 04.02.2025
İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. 24.02.2025
İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 27.02.2025
İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 03.02.2025
Van Muradiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.02.2025
Çankırı Şabanözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 05.02.2025
İzmir İzenerji İnsan Kayn. Bak. Onarım Enerji Güv. Hiz. İlaçlama ve Turizm San. Tic. A.Ş 02.02.2025
İstanbul Kağıthane İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 05.02.2025