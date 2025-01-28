Viral Galeri Viral Tıkla İŞKUR Şubat ayı KPSS’siz işçi alımları başladı! Çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak

İŞKUR Şubat ayı KPSS’siz işçi alımları başladı! Çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak

İŞKUR, iş arayanlar için farklı şekilde çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapılacağı duyuruldu. Temizlik görevlisinden şoföre, aşcıdan güvenlik personeline kadar çeşitli pozisyonlar için başvurular alınıyor. Başvurularda KPSS şartı aranmıyor. Peki başvuru şartları neler? İşte işçi alımı başvuru detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 11:35 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 11:39
İŞKUR Şubat ayı KPSS’siz işçi alımları başladı! Çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak

2025 yılında İŞKUR, Şubat ayı personel alımları kapsamında çeşitli illerde geniş çapta iş fırsatları sunuyor. KPSS'siz başvuru yapabilme olanağı, farklı meslek gruplarına hitap eden çeşitli ilanları da beraberinde getiriyor. İlanlarda temizlik personeli, güvenlik, depo çalışanı, aşcı, büro memuru, yazılım gibi farklı pozisyonlar yer alıyor. Şubat ayı KPSS'siz iş ilanları Türkiye İş Kurumu'nun resmi web platformunda yayınlandı. Peki başvurular nasıl yapılacak? İşte başvuru koşulları ve detaylar…

İŞKUR Şubat ayı KPSS’siz işçi alımları başladı! Çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak

Başvuru Şartları Neler?


İŞKUR personel alımı başvuru şartları ilanın niteliklerine göre değişiklik gösteriyor. Özel başvuru şartları belirtilen ilan detayında yer alıyor. Genel başvuru şartları arasında ise şu kriterler aranıyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sabıka kaydı temiz olmak (Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesine göre, kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlememiş olmak.)

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek bedensel veya zihinsel bir sağlık sorunu bulunmamak

İlan edilen pozisyona uygun niteliklere sahip olmak

İŞKUR Şubat ayı KPSS’siz işçi alımları başladı! Çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak

Hangi Pozisyonlarda Alım Yapılacak?


Şoför

Temizlik Personeli

Güvenlik Görevlisi

Engelli Büfe Personeli

Bilgi İşlem Yazılım Uzmanı

Tesis Sorumlusu

Vinç Operatörü

Yönetici Asistan

Büro Memuru

Genel Bankacılık Meslek Elemanı

Okul Öncesi Yardımcı Öğretmen

Özel Koruma

Arkeolog

Engelli Personel

Destek Personeli

Cankurtaran

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

Enerji Sistemleri Mühendisi

Beton Santrali Operatörü

Fast Food Aşçı Ustası

İnsan Kaynakları Uzmanı

İş Makinesi Operatörü

İşletme Yöneticisi

Muhasebeci

Oto Elektrikçi

Bahçıvan

İŞKUR Şubat ayı KPSS’siz işçi alımları başladı! Çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak

İŞKUR İşçi İlanları ve Son Başvuru Tarihleri


Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım San. Tic. A.Ş. 31.03.2025

İstanbul Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 09.02.2025

İstanbul Sades Sağlık ve Sağlık Turizmi Destek Hizmetleri A.Ş. 30.04.2025

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları San. Turz. ve Tic. A.Ş. 10.02.2025

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 28.02.2025

Manisa Manisa Enerji San. ve Tic. A.Ş. 31.05.2025

İstanbul Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş. (İGDAŞ)- 14.02.2025

İstanbul Emlak Katılım Bankası A.Ş. 16.02.2025

İzmir Güzelbahçe Bld. Güsoyat Sosy. Hizm. Yat. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 01.02.2025

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 28.02.2025 (1)

İzmir Torbalı Metropolis Kazı Başkanlığı 02.02.2025

Aydın Kuşadası Arya Turistik Tesisleri A.Ş. 22.02.2025

Aydın Didim Dihiz Turz. Org. Den. Taş. Gıda Temiz.Hiz. San. Tic. A.Ş 28.02.2025 (2)

Van Gürpınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.02.2025

Manisa Enerji San. ve Tic. A Ş. 14.02.2025

Artvin Hopa Kent Hizmetleri Limited Şirketi 04.02.2025

İstanbul Hamidiye Kaynak Suları Sanayi Turizm Ve Ticaret A.Ş. 24.02.2025

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi Personel A.Ş. 27.02.2025

İstanbul İstgüven İstanbul Güvenlik A.Ş. 03.02.2025

Van Muradiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 03.02.2025

Çankırı Şabanözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 05.02.2025

İzmir İzenerji İnsan Kayn. Bak. Onarım Enerji Güv. Hiz. İlaçlama ve Turizm San. Tic. A.Ş 02.02.2025

İstanbul Kağıthane İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 05.02.2025

İŞKUR Şubat ayı KPSS’siz işçi alımları başladı! Çeşitli pozisyonlarda alımlar yapılacak

Başvurular Nasıl Yapılacak?


Başvurular, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapmak isteyen adayların öncelikle İŞKUR kaydını tamamlaması gerekiyor. Başvuru yapacak adayların talep edilen belgelere ve son başvuru tarihlerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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