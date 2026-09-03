Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti
Ankara'nın Sincan ilçesindeki evinden 30 Ağustos Pazar günü kendisine ait aracıyla ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki İsmail Küçükerdoğan'ı arama çalışmalarında kritik bir gelişme yaşandı. Bir izleyicinin ihbarı üzerine aracı ve telefonuna ulaşılırken, kaybolmadan önce tartıştığı Hamza Bey de canlı yayına bağlandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde 30 Ağustos'ta evinden aracıyla çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki İsmail Küçükerdoğan'ı arama çalışmaları sürüyor.
Küçükerdoğan ailesi, 30 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan İsmail'in bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.
İSMAİL'İN ARACI MÜGE ANLI İZLEYİCİSİNİN İHBARIYLA BULUNDU
Arama çalışmalarında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Programı takip eden bir izleyicinin ihbarı üzerine Küçükerdoğan'ın aracı bulundu. Yayında paylaşılan bilgilerden yola çıkan izleyici, İsmail Küçükerdoğan'a ait olduğu belirtilen aracı plakasından tanıdı. Aracı gördüğünü belirten izleyici, fotoğraf ve video görüntülerini Müge Anlı ekibine ulaştırdı.
İhbarın ardından ekipler harekete geçti ve İsmail Küçükerdoğan'ın aracı bulundu.
TELEFONU ARAÇTA VE UÇAK MODUNDA ÇIKTI
Olay yerine gelen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Sincan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, savcılık izniyle araçta inceleme yaptı.
Araçta gerçekleştirilen incelemede, torpido gözünün üzerinde İsmail Küçükerdoğan'a ait olduğu belirlenen bir cep telefonu bulundu. Telefonun uçak moduna alındığı tespit edildi.
Elde edilen deliller ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Aracın bulunmasının ardından bölgedeki arama çalışmaları da genişletildi. Dağlık alan ve mağaralar dronlarla tarandı.
Ankara Emniyeti İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, dronlarla bölgede bulunan mağara ve dağlık alanları taradı.
Arama çalışmalarına Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı iz takip köpeği Tom, kadavra köpeği Herkül ve AFAD ekipleri de katıldı.
Arama çalışmalarının, Ayaş'a bağlı Sinanlı köyü yakınlarında bulunan ve definecilerin uğrak noktalarından biri olduğu belirtilen Çıngıraklı Mağara çevresinde yoğunlaştırıldığı öğrenildi.