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Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ankara'nın Sincan ilçesindeki evinden 30 Ağustos Pazar günü kendisine ait aracıyla ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki İsmail Küçükerdoğan'ı arama çalışmalarında kritik bir gelişme yaşandı. Bir izleyicinin ihbarı üzerine aracı ve telefonuna ulaşılırken, kaybolmadan önce tartıştığı Hamza Bey de canlı yayına bağlandı.

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti 1

Ankara'nın Sincan ilçesinde 30 Ağustos'ta evinden aracıyla çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki İsmail Küçükerdoğan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Küçükerdoğan ailesi, 30 Ağustos'tan bu yana haber alınamayan İsmail'in bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı.

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti 2

İSMAİL'İN ARACI MÜGE ANLI İZLEYİCİSİNİN İHBARIYLA BULUNDU

Arama çalışmalarında ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Programı takip eden bir izleyicinin ihbarı üzerine Küçükerdoğan'ın aracı bulundu. Yayında paylaşılan bilgilerden yola çıkan izleyici, İsmail Küçükerdoğan'a ait olduğu belirtilen aracı plakasından tanıdı. Aracı gördüğünü belirten izleyici, fotoğraf ve video görüntülerini Müge Anlı ekibine ulaştırdı.

İhbarın ardından ekipler harekete geçti ve İsmail Küçükerdoğan'ın aracı bulundu.

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti 3

TELEFONU ARAÇTA VE UÇAK MODUNDA ÇIKTI

Olay yerine gelen Ankara İl Jandarma Komutanlığı ve Sincan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, savcılık izniyle araçta inceleme yaptı.

Araçta gerçekleştirilen incelemede, torpido gözünün üzerinde İsmail Küçükerdoğan'a ait olduğu belirlenen bir cep telefonu bulundu. Telefonun uçak moduna alındığı tespit edildi.

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti 4

Elde edilen deliller ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Aracın bulunmasının ardından bölgedeki arama çalışmaları da genişletildi. Dağlık alan ve mağaralar dronlarla tarandı.

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti 5

Ankara Emniyeti İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, dronlarla bölgede bulunan mağara ve dağlık alanları taradı.

Arama çalışmalarına Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı iz takip köpeği Tom, kadavra köpeği Herkül ve AFAD ekipleri de katıldı.

Arama çalışmalarının, Ayaş'a bağlı Sinanlı köyü yakınlarında bulunan ve definecilerin uğrak noktalarından biri olduğu belirtilen Çıngıraklı Mağara çevresinde yoğunlaştırıldığı öğrenildi.

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti 6

AİLESİ İSMAİL'İN KAÇIRILMIŞ OLABİLECEĞİNDEN ŞÜPHELENİYOR

İsmail Küçükerdoğan'ın ailesi, oğullarının kendi isteğiyle söz konusu bölgeye gitmiş olabileceğine inanmadıklarını belirtti.

Aile, İsmail'in gasp edilmiş veya zorla götürülmüş olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etti. Aracın dağlık bir bölgede bulunmasının endişelerini artırdığını dile getiren aile, İsmail'den gelecek haberi bekliyor.

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti 7

İsmail'in annesi canlı yayında oğluna, "Canlıysan gel, duy sesimi kuzum" sözleriyle seslenerek gözyaşlarına boğuldu.

İsmail'in eşi Dilek Küçükerdoğan da yayında duygusal anlar yaşadı. Küçükerdoğan, eşine "Beni yalnız bırakma, ne olur dön gel" sözleriyle çağrıda bulundu.

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti 8

"DEFİNECİLİKLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTU"

Dilek Küçükerdoğan, eşinin aracının bulunduğu bölgeyle veya definecilikle herhangi bir bağlantısının olmadığını söyledi.

İsmail'in şifalı su aramak amacıyla bölgeye gitme alışkanlığının bulunmadığını belirten Dilek Küçükerdoğan, eşinin herhangi bir cilt rahatsızlığı olmadığını ve yalnızca şeker hastası olduğunu ifade etti.

Aracın normal bir şekilde park edilmek yerine dağlık bir alanda bırakılmasının kendilerini daha da endişelendirdiğini söyleyen Dilek Küçükerdoğan, eşinin bir an önce bulunmasını istedi.

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti 9

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI HAMZA CANLI YAYINA BAĞLANDI

İsmail Küçükerdoğan'ın kaybolmadan önce trafikte tartıştığı 38 yaşındaki Hamza da canlı yayına bağlandı.

Hamza, İsmail Küçükerdoğan ile trafikte tartıştıklarını doğrularken kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Ancak programa telefonla bağlanan ve tartışma anına tanık olduğunu söyleyen Hacı Bey, Hamza'nın anlattıklarının doğru olmadığını ileri sürdü.

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti 10

TANIK HACI BEY'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Hacı Bey, sabah saatlerinde olay yerine geldiğinde İsmail ile Hamza'nın tartıştığını ve kendisinin ikiliyi ayırdığını söyledi.

Hacı Bey, Hamza'nın tartışma sırasında İsmail'e yönelik ağır küfürler ettiğini ve "O telefonu verecek, videomu silecek" dediğini iddia etti.

Ayrıca Hamza'nın aracının arka koltuğundan bir tornavida aldığını ve İsmail Küçükerdoğan'ın peşinden koştuğunu öne süren Hacı Bey, güvenlik görevlilerini de uyardığını söyledi.

Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti 11

İSMAİL KÜÇÜKERDOĞAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Küçükerdoğan'ın nerede olduğu henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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