Müge Anlı'da İsmail Küçükerdoğan gelişmesi! Aracı bulundu, o isim şüphe çekti

AİLESİ İSMAİL'İN KAÇIRILMIŞ OLABİLECEĞİNDEN ŞÜPHELENİYOR İsmail Küçükerdoğan'ın ailesi, oğullarının kendi isteğiyle söz konusu bölgeye gitmiş olabileceğine inanmadıklarını belirtti. Aile, İsmail'in gasp edilmiş veya zorla götürülmüş olabileceğinden şüphelendiklerini ifade etti. Aracın dağlık bir bölgede bulunmasının endişelerini artırdığını dile getiren aile, İsmail'den gelecek haberi bekliyor.

İsmail'in annesi canlı yayında oğluna, "Canlıysan gel, duy sesimi kuzum" sözleriyle seslenerek gözyaşlarına boğuldu. İsmail'in eşi Dilek Küçükerdoğan da yayında duygusal anlar yaşadı. Küçükerdoğan, eşine "Beni yalnız bırakma, ne olur dön gel" sözleriyle çağrıda bulundu.

"DEFİNECİLİKLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTU" Dilek Küçükerdoğan, eşinin aracının bulunduğu bölgeyle veya definecilikle herhangi bir bağlantısının olmadığını söyledi. İsmail'in şifalı su aramak amacıyla bölgeye gitme alışkanlığının bulunmadığını belirten Dilek Küçükerdoğan, eşinin herhangi bir cilt rahatsızlığı olmadığını ve yalnızca şeker hastası olduğunu ifade etti. Aracın normal bir şekilde park edilmek yerine dağlık bir alanda bırakılmasının kendilerini daha da endişelendirdiğini söyleyen Dilek Küçükerdoğan, eşinin bir an önce bulunmasını istedi.

TRAFİKTE TARTIŞTIĞI HAMZA CANLI YAYINA BAĞLANDI İsmail Küçükerdoğan'ın kaybolmadan önce trafikte tartıştığı 38 yaşındaki Hamza da canlı yayına bağlandı. Hamza, İsmail Küçükerdoğan ile trafikte tartıştıklarını doğrularken kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Ancak programa telefonla bağlanan ve tartışma anına tanık olduğunu söyleyen Hacı Bey, Hamza'nın anlattıklarının doğru olmadığını ileri sürdü.

TANIK HACI BEY'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR Hacı Bey, sabah saatlerinde olay yerine geldiğinde İsmail ile Hamza'nın tartıştığını ve kendisinin ikiliyi ayırdığını söyledi. Hacı Bey, Hamza'nın tartışma sırasında İsmail'e yönelik ağır küfürler ettiğini ve "O telefonu verecek, videomu silecek" dediğini iddia etti. Ayrıca Hamza'nın aracının arka koltuğundan bir tornavida aldığını ve İsmail Küçükerdoğan'ın peşinden koştuğunu öne süren Hacı Bey, güvenlik görevlilerini de uyardığını söyledi.