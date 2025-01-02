Viral Galeri Viral Tıkla MSÜ 2025 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

MSÜ 2025 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuruları başlamak üzere. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, şubat ayında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek. Başvurular adayların MSÜ başvuru kılavuzuna göre ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na başvuru yapmayı planlayan kadın ve erkek adaylar başvuru tarihleri ve ücretleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve detaylar merak konusu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 10:38
MSÜ 2025 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci başlıyor. Adaylar, sınav tarihleri ve başvuru şartları hakkında detayları öğrenmek için ÖSYM'nin duyurusunu bekliyordu. Şimdi ise başvuru kılavuzunun yayımlanıp yayımlanmadığı ve başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu. İşte MSÜ 2025 başvuru süreciyle ilgili tüm detaylar…

MSÜ 2025 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

MSÜ 2025 Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

2025 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 23 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu tarihte yapılacak sınav, adaylar için büyük bir önem taşıyor. Sınav öncesinde başvuruların tamamlanmış olması gerekiyor.

MSÜ 2025 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

MSÜ Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

MSÜ başvuruları 2 Ocak 2025 tarihi itibariyle başlıyor. Adaylar, 27 Ocak 2025 tarihine kadar başvurularını tamamlayabilecekler. Ayrıca, başvuru süresinde herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda geç başvuru dönemi de bulunuyor. Geç başvurular ise 30 Ocak 2025 günü saat 23:59'a kadar yapılabilecek.

Başvuru ekranı açıldığında aşağıdaki linke tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz:

MSÜ 2025 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

MSÜ 2025 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

MSÜ Başvuru Kılavuzu Yayınlandı mı?

MSÜ başvuru kılavuzunun yayınlanıp yayınlanmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2025 yılına ait başvuru kılavuzu, ÖSYM tarafından yayımlanacak. Ancak kılavuz şu an için erişime açılmadı. Adaylar, başvuru ücretinden sınav başvurularına kadar birçok detaya bu kılavuzda ulaşabilecek.

MSÜ 2025 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

MSÜ Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

MSÜ 2025 sınav sonuçları, 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için gerekli adımları takip edecekler.

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