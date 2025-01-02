MSÜ 2025 BAŞVURU EKRANI ÖSYM AİS | MSÜ başvuruları başladı mı, ücreti ne kadar?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav başvuruları başlamak üzere. Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, şubat ayında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek. Başvurular adayların MSÜ başvuru kılavuzuna göre ve ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'na başvuru yapmayı planlayan kadın ve erkek adaylar başvuru tarihleri ve ücretleri hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Başvuruların ne zaman başlayacağı ve detaylar merak konusu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi