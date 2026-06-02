Milyonlarca emekli ve memura Temmuz müjdesi! 3 farklı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte maaşlarda beklenen artış

Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli ve memurun gözü 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı Mayıs ayı enflasyon rakamı, zam oranlarının büyük bölümünü netleştirecek. Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının hesaplamalarına göre emekli ve memur maaşlarında yüzde 17 ile yüzde 19 arasında artış beklenirken, yeni maaş tabloları da şekillenmeye başladı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Temmuz ayı zam maratonunda sona yaklaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte zam oranları büyük ölçüde netleşecek. EMEKLİ VE MEMURUN GÖZÜ 5 HAZİRAN'DA SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için masada 3 farklı senaryo bulunurken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve ekonomistlerin tahminlerine göre yeni maaş tabloları şekillendi. İşte en düşük emekli maaşından, polis, öğretmen ve doktor maaşlarına kadar kalem kalem Temmuz ayı zam dosyası...

5 HAZİRAN SAAT 10.00'A KİLİTLENDİ: ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR Temmuz zammı için geri sayım sürerken, 4 aylık kesinleşen veriler üzerinden hesaplamalar hız kazandı. Şu ana kadar oluşan yüzde 14,64'lük enflasyonun üzerine eklenecek Mayıs ve Haziran verileri, nihai zam oranını belirleyecek.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bu hafta enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon verisi elimize geçmiş olacak. Şu anda kesinleşen 4 aylık enflasyon verimiz yüzde 14.64 seviyesinde. Ancak Mayıs ve Haziran aylarındaki beklentilerle birlikte rakamların nereye evrileceğini Cuma günü daha net göreceğiz." ifadelerini kullandı.

3 FARKLI SENARYO VE 6 AYLIK BEKLENTİ: YÜZDE 18 BANDI Ekonomistlerin ve piyasa katılımcılarının tahminleri, emekli ve memur zammı için üç farklı tabloyu ortaya koyuyor. AA Finans ve Merkez Bankası beklenti anketlerine dikkat çeken Faruk Erdem, "Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17 ile 19 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.