Milyonlarca emekli ve memura Temmuz müjdesi! 3 farklı zam senaryosu ortaya çıktı: İşte maaşlarda beklenen artış

ahaber.com.tr - Özel Haber

Temmuz ayında yapılacak maaş artışları için geri sayım sürerken, milyonlarca emekli ve memurun gözü 5 Haziran'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) duyuracağı Mayıs ayı enflasyon rakamı, zam oranlarının büyük bölümünü netleştirecek. Ekonomistlerin ve piyasa uzmanlarının hesaplamalarına göre emekli ve memur maaşlarında yüzde 17 ile yüzde 19 arasında artış beklenirken, yeni maaş tabloları da şekillenmeye başladı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Temmuz ayı zam maratonunda sona yaklaşıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 5 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verisiyle birlikte zam oranları büyük ölçüde netleşecek.

EMEKLİ VE MEMURUN GÖZÜ 5 HAZİRAN'DA

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri için masada 3 farklı senaryo bulunurken, Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve ekonomistlerin tahminlerine göre yeni maaş tabloları şekillendi. İşte en düşük emekli maaşından, polis, öğretmen ve doktor maaşlarına kadar kalem kalem Temmuz ayı zam dosyası...

5 HAZİRAN SAAT 10.00'A KİLİTLENDİ: ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR

Temmuz zammı için geri sayım sürerken, 4 aylık kesinleşen veriler üzerinden hesaplamalar hız kazandı. Şu ana kadar oluşan yüzde 14,64'lük enflasyonun üzerine eklenecek Mayıs ve Haziran verileri, nihai zam oranını belirleyecek.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, "Bu hafta enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon verisi elimize geçmiş olacak. Şu anda kesinleşen 4 aylık enflasyon verimiz yüzde 14.64 seviyesinde. Ancak Mayıs ve Haziran aylarındaki beklentilerle birlikte rakamların nereye evrileceğini Cuma günü daha net göreceğiz." ifadelerini kullandı.

3 FARKLI SENARYO VE 6 AYLIK BEKLENTİ: YÜZDE 18 BANDI

Ekonomistlerin ve piyasa katılımcılarının tahminleri, emekli ve memur zammı için üç farklı tabloyu ortaya koyuyor. AA Finans ve Merkez Bankası beklenti anketlerine dikkat çeken Faruk Erdem, "Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17 ile 19 aralığında gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Erdem, "Hatta yaptığımız hassas hesaplamalar, 6 aylık rakamın yüzde 18.58 civarında gelebileceğini gösteriyor. Emeklilerimiz hesaplarını bu yüzde 18'ler civarındaki orana göre yapabilirler." sözleriyle maaşlardaki kümülatif artış beklentisini aktardı.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ TABLO: TABAN AYLIĞA NE KADAR YANSIYACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon verisi doğrudan zam oranı anlamına gelirken, taban maaş uygulaması da milyonların odağında.

Faruk Erdem, "Şu an 20 bin lira olarak uygulanan taban maaşın, yüzde 18'lik artış oranları yansıtıldığında 23-24 bin lira seviyelerine çıkmasını bekliyoruz. Kök maaş tartışmaları devam etse de eğer maaş belirlenen rakamın altında kalırsa, hazine tarafından yapılacak ödemeyle rakam yukarıya tamamlanacaktır." dedi.

Bu hesaplamaya göre, mevcut 20 bin TL alan bir emeklinin maaşı hiçbir ek karar alınmasa dahi enflasyon farkıyla 22 bin 928 TL'ye ulaşacak.

MESLEK MESLEK TAHMİNİ MEMUR MAAŞLARI: POLİS, ÖĞRETMEN VE DOKTOR...

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ve enflasyon farkı dahil edildiğinde kümülatif zam oranının yüzde 14.31 seviyelerinde gerçekleşmesi öngörülüyor. İşte o tahminlere göre bazı mesleklerin yeni maaş listesi:

Uzman Doktor (1/4): Mevcut 150.426 TL'den, yüzde 14.23'lük tahmini artışla 171.829 TL'ye,

Başkomiser (3/1): Mevcut 89.214 TL'den 101.924 TL'ye,

Polis Memuru (8/1): Mevcut 81.617 TL'den 93.233 TL'ye,

Uzman Öğretmen (1/4): Mevcut 81.219 TL'den 92.779 TL'ye,

Mühendis (1/4): Mevcut 96.211 TL'den 109.900 TL'ye yükselecek.

Faruk Erdem, memur maaşlarındaki bu artışla ilgili olarak, "Tahminler gerçekleşirse en düşük memur maaşı Temmuz ayı itibarıyla 70 bin liranın üzerine çıkmış olacak. Aynı şekilde memur emeklisinin aylığı da 31 bin 746 lira seviyelerine ulaşacak." bilgilerini paylaştı.

ASGARİ ÜCRET VE REFAH PAYI DENGESİ

Milyonların bir diğer sorusu ise asgari ücrete ara zam ve emekliye refah payı verilip verilmeyeceği. Mevzuata dikkat çeken Faruk Erdem, "Asgari ücretle ilgili şu ana kadar bir adım atılacağına dair resmi bir açıklama gelmedi. Mevzuatımız asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesini öngörüyor. Eğer olağanüstü bir gelişme olmazsa asgari ücret için yıl sonu beklenecek." ifadelerini kullandı.

Erdem memur ve emekli arasındaki 4 puanlık farkın refah payı ile eşitlenmesinin de hükümetin ajandasında olabileceğini "Bir refah payı ile bunun eşitlenmesi de söz konusu olabilir. Hükümet rakam kesinleşince karar verecek." sözleriyle dile getirdi.

