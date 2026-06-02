Milyonların gözü kulağı bu haberde! Emekli ve memur zammında kritik eşik aşılıyor: İşte masadaki rakamlar ve temmuz planı

Haziran ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca emekli ve memurun odağı Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Küresel ekonomik krizin etkileri sürerken, Türkiye’de enflasyon verileriyle birlikte zam oranları da gün gün netleşiyor. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasına kısa bir süre kala masadaki en güçlü senaryoları ve maaşlara yansıyacak zam farklarını canlı yayında tek tek duyurdu. İşte memurdan emekliye, taban maaşlardan asgari ücrete kadar ekonomi gündemine dair tüm merak edilenler.