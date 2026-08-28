"Gerçekten yapışıyor" Pelin Akil şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı

Ünlü oyuncu Pelin Akil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Vücuduna yerleştirdiği metal kaşıkların düşmeden durduğunu gören Akil, yaşadığı şaşkınlığı takipçileriyle paylaşarak bu durumun nasıl mümkün olduğunu sordu.

Oyuncu Pelin Akil, metal kaşıkları vücudunun çeşitli bölgelerine yerleştirerek bir video çekti. Kaşıkların düşmeden durduğunu fark eden Akil, karşılaştığı durum karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

PELİN AKİL NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI Yaşadığı olaya anlam veremeyen ünlü oyuncu, takipçilerinden bunun nasıl gerçekleştiğine dair açıklama ve yorum istedi. Akil, videoda kaşıkların vücudunda durmaya devam etmesi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"AKLIMI KAYBEDECEĞİM" Pelin Akil, paylaşımında, "Lütfen bana bunun bir açıklamasını yapın, ben bugün rahat uyuyayım. Tamam mı? Yani nasıl mümkün olabiliyor bu? Delireceğim, aklımı kaybedeceğim şu an." ifadelerini kullandı.

Takipçilerine bir kez daha seslenen Akil, "Ne olur, yani abartıyor muyum? Herkese olur bu, zaten normalde olan bir şey. 'Pelin falan' der misiniz bana?" diyerek yaşadığı durumun normal olup olmadığını sordu.

"İSTEMEDEN YENİ BİR AKIM BAŞLATTIM" Paylaşımının ardından sosyal medyada yoğun ilgi gören Pelin Akil, kısa süre sonra yeni bir paylaşım daha yaptı. Takipçilerinin de benzer şekilde çatal ve bıçakları vücutlarında denemeye başladığını belirten oyuncu, yaşananlara esprili bir dille dikkat çekti.