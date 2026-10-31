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Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ekim Cumartesi akşamı yine unutulmaz anlara sahne oldu. Yarışmaya Ardahan'dan katılan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, hem samimi tavırlarıyla izleyenlerin gönlünü kazandı hem de başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. En büyük hayalinin umreye gitmek olduğunu açıklayan Gülfidan Nine, 200 bin TL değerindeki soruya verdiği yanıtla stüdyoda büyük sevinç yaşattı. Peki, Gülfidan Nine hangi soruyu bildi, yarışmada ne kadar kazandı?

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 1

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ekim Cumartesi akşamı yine hafızalara kazınacak anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, samimi tavırları, neşeli sohbeti ve gerçekleştirmek istediği umre hayaliyle izleyenlerin gönlünü kazandı.

71 YAŞINDA MİLYONER'DE TARİH YAZDI! GÜLFİDAN NİNE UMRE HAYALİ İÇİN YARIŞTI
Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 2

YARIŞMAYA KATILMAK YILLARDIR HAYALİYDİ!

Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, daha ilk dakikalardan itibaren renkli kişiliğiyle dikkat çekti.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 3

Yarışmayı yıllardır takip ettiğini ve programa katılmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu anlatan Gülfidan Nine, televizyon başında sorulara verdiği yanıtlarla ailesini de şaşırttığını söyledi.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 4

Eşinin kendisine sürekli televizyon izlediğini söylediğini anlatan Coşkun, torununun da bilgi yarışmasına katılması için kendisini teşvik ettiğini belirtti.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 5

Torununun, "Anneanne, sen her şeyi biliyorsun. Seni oraya yazacağım, kaydedeceğim, git." sözleriyle kendisini cesaretlendirdiğini anlatan Gülfidan Nine, stüdyoda gülümseten anlar yaşattı.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 6

71 YAŞINDAKİ GÜLFİDAN NİNE'NİN HAYAT HİKÂYESİ MERAK UYANDIRDI

Ardahan'dan yarışmaya katılan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, özel hayatına ilişkin detayları da izleyicilerle paylaştı.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 7

Evli ve üç çocuk annesi olan Coşkun, evlendikten sonra bir süre Rize'de yaşadığını, daha sonra Ardahan'a döndüğünü ve burada yaklaşık 20 yıl geçirdiğini anlattı.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 8

Bir dönem çiftçilikle uğraşan Gülfidan Nine, geçmişte kayınvalidesi ve kayınpederiyle ilgilendiğini, şimdilerde ise küçük bahçesi ve tavuklarıyla vakit geçirdiğini söyledi. Üç çocuğu ve dört torunu bulunan Coşkun, yarışmadaki doğal tavırlarıyla izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 9

GÜLFİDAN NİNE'NİN EN BÜYÜK HAYALİ UMRE'YE GİTMEK!

Yarışmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Gülfidan Nine'nin para ödülünü kazanması hâlinde ne yapmak istediğini açıklaması oldu.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 10

En büyük hayalinin umreye gitmek olduğunu belirten Coşkun, "Umre hevesim de var. Umre param çıkarsa..." sözleriyle hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri gülümsetti.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 11

Bu sözlerin ardından yarışmadaki heyecan daha da arttı. Çünkü Gülfidan Nine, hayalini gerçekleştirebilmek için soruları birer birer geçmeye başladı.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 12

100 BİN TL'LİK SORUYU DA GEÇTİ, GÖZLER 200 BİN TL'DE

Sorulara verdiği doğru yanıtlarla dikkat çeken Gülfidan Coşkun, 2 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL'lik soruları başarıyla geçerek ilk baraj ödülü olan 20 bin TL'ye ulaştı.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 13

Performansını sürdüren Gülfidan Nine, 100 bin TL değerindeki soruyu da doğru yanıtlayarak 200 bin TL'lik 9. sorunun karşısına çıktı.

Artık hem stüdyoda hem de ekran başında heyecan doruktaydı. Gülfidan Nine'nin umre hayaline bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak sorunun yanıtı merakla bekleniyordu.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 14

UMRE PARASINI ÇIKARTAN SORU

Gülfidan Coşkun'un karşısına çıkan 200 bin TL değerindeki 9. soru, tarih bilgisi gerektiren bir soruydu.

Yarışmacıya, "Aristoteles'ten üç yıl süreyle dil, edebiyat, siyaset ve felsefe dersleri alan kimdir?" sorusu yöneltildi.

Sorunun karşısında bir süre düşünen Gülfidan Nine, yarı yarıya joker hakkını kullanarak seçenekleri eledi. Ardından kararını veren Coşkun, "Büyük İskender" yanıtını tercih etti.

Doğru cevabın açıklanmasıyla stüdyoda sevinç yaşandı. 200 bin TL'lik soruyu bilen Gülfidan Nine'nin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı 15

HAYALİNE YAKLAŞTI

Doğru cevabın ardından büyük sevinç yaşayan Gülfidan Coşkun, "Umre param çıktı!" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Yarışma boyunca içten tavırları, esprili konuşmaları ve umre hayaliyle dikkat çeken 71 yaşındaki Gülfidan Nine, 200 bin TL'lik soruyu da aşarak gecenin unutulmaz yarışmacılarından biri oldu.

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