Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı

71 YAŞINDAKİ GÜLFİDAN NİNE'NİN HAYAT HİKÂYESİ MERAK UYANDIRDI Ardahan'dan yarışmaya katılan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, özel hayatına ilişkin detayları da izleyicilerle paylaştı.

Evli ve üç çocuk annesi olan Coşkun, evlendikten sonra bir süre Rize'de yaşadığını, daha sonra Ardahan'a döndüğünü ve burada yaklaşık 20 yıl geçirdiğini anlattı.

Bir dönem çiftçilikle uğraşan Gülfidan Nine, geçmişte kayınvalidesi ve kayınpederiyle ilgilendiğini, şimdilerde ise küçük bahçesi ve tavuklarıyla vakit geçirdiğini söyledi. Üç çocuğu ve dört torunu bulunan Coşkun, yarışmadaki doğal tavırlarıyla izleyenlerin yüzünü güldürdü.

GÜLFİDAN NİNE'NİN EN BÜYÜK HAYALİ UMRE'YE GİTMEK! Yarışmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Gülfidan Nine'nin para ödülünü kazanması hâlinde ne yapmak istediğini açıklaması oldu.