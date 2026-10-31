Milyoner’e damga vuran anlar! 71 yaşındaki Gülfidan Nine umre hayali için yarıştı
ATV'nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ekim Cumartesi akşamı yine unutulmaz anlara sahne oldu. Yarışmaya Ardahan'dan katılan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, hem samimi tavırlarıyla izleyenlerin gönlünü kazandı hem de başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti. En büyük hayalinin umreye gitmek olduğunu açıklayan Gülfidan Nine, 200 bin TL değerindeki soruya verdiği yanıtla stüdyoda büyük sevinç yaşattı. Peki, Gülfidan Nine hangi soruyu bildi, yarışmada ne kadar kazandı?
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 31 Ekim Cumartesi akşamı yine hafızalara kazınacak anlara sahne oldu. Yarışmaya katılan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, samimi tavırları, neşeli sohbeti ve gerçekleştirmek istediği umre hayaliyle izleyenlerin gönlünü kazandı.
YARIŞMAYA KATILMAK YILLARDIR HAYALİYDİ!
Ekranların sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in bu haftaki bölümünde yarışmacı koltuğuna oturan 71 yaşındaki Gülfidan Coşkun, daha ilk dakikalardan itibaren renkli kişiliğiyle dikkat çekti.
Yarışmayı yıllardır takip ettiğini ve programa katılmanın en büyük hayallerinden biri olduğunu anlatan Gülfidan Nine, televizyon başında sorulara verdiği yanıtlarla ailesini de şaşırttığını söyledi.
Eşinin kendisine sürekli televizyon izlediğini söylediğini anlatan Coşkun, torununun da bilgi yarışmasına katılması için kendisini teşvik ettiğini belirtti.
Torununun, "Anneanne, sen her şeyi biliyorsun. Seni oraya yazacağım, kaydedeceğim, git." sözleriyle kendisini cesaretlendirdiğini anlatan Gülfidan Nine, stüdyoda gülümseten anlar yaşattı.