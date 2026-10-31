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Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışları sürerken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Milan Skriniar öncülüğündeki yabancı futbolcuların, takım içindeki iletişim sorunlarını gerekçe göstererek yönetime yabancı teknik direktör talebinde bulunduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Jose Luis Mendilibar ile temasa geçtiği de iddialar arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi 1

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken sarı-lacivertli takımın yabancı futbolcularıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından yeni çalıştırıcısını belirlemek için çalışmalarını sürdüren yönetimin, futbolculardan gelen bir taleple karşı karşıya kaldığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi 2

Fotomaç'ın haberine göre Milan Skriniar'ın başını çektiği bazı yabancı oyuncular, takımın yeni teknik direktörünün yabancı bir isim olmasını istiyor.

İşte Fenerbahçe'de teknik adam krizinin perde arkası...

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi 3

FENERBAHÇE'DE YABANCI YILDIZLARDAN SÜRPRİZ TALEP!

Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör konusunda yaşanan belirsizlik sürerken takım içinden geldiği iddia edilen talep gündeme taşındı.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi 4

Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar'ın öncülüğünde hareket eden bazı yabancı futbolcuların, yeni teknik direktör tercihine ilişkin görüşlerini yönetime ilettiği öne sürüldü.

Oyuncuların yerli bir çalıştırıcı yerine yabancı teknik adamla devam edilmesinden yana olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi 5

SKRINIAR ÖNCÜLÜĞÜNDE 5 FUTBOLCU!

İddiaya göre Milan Skriniar'ın yanı sıra Marco Asensio, Ederson Moraes, Nathan Ake ve Nelson Semedo da yabancı teknik direktör isteyen isimler arasında bulunuyor.

Söz konusu futbolcuların, yeni teknik heyetin belirlenmesi sürecinde iletişim konusuna önem verdiği ve bu doğrultuda yabancı bir çalıştırıcının göreve getirilmesini tercih ettiği ileri sürüldü.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi 6

İSMAİL KARTAL DÖNEMİNDEKİ SORUNLAR MI ETKİLİ OLDU?

Yabancı futbolcuların bu yöndeki tercihinin arkasında, İsmail Kartal döneminde yaşandığı iddia edilen iletişim problemlerinin bulunduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi 7

Fenerbahçe'de bazı oyuncuların teknik heyetle daha sağlıklı iletişim kurabilecekleri bir çalışma ortamı istediği aktarıldı.

Futbolcuların bu nedenle yabancı teknik direktör seçeneğini desteklediği öne sürülürken sarı-lacivertli yönetimin de söz konusu görüşleri değerlendirmeye aldığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi 8

FENERBAHÇE'DE MENDILIBAR İDDİASI!

Yeni teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden birinin Jose Luis Mendilibar olduğu ileri sürüldü.

Sarı-lacivertli yönetimin İspanyol teknik adamla temas kurduğu ve deneyimli çalıştırıcıya yüksek bedelli bir sözleşme önerdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi 9

MİLLİ ARAYA KADAR TAKIM DIRK KUYT'A EMANET

Öte yandan Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevi için geçici çözümünü belirledi.

Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi 10

Sarı-lacivertli kulüp, yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya kadar takımın teknik sorumluluğunu Dirk Kuyt'ın üstleneceğini duyurdu.

Yeni teknik direktörün belirlenmesi için oluşturulan komitenin çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

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