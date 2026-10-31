Fenerbahçe'de flaş gelişme! Yabancı yıldızlardan yönetime teknik direktör talebi

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışları sürerken dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Milan Skriniar öncülüğündeki yabancı futbolcuların, takım içindeki iletişim sorunlarını gerekçe göstererek yönetime yabancı teknik direktör talebinde bulunduğu öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Jose Luis Mendilibar ile temasa geçtiği de iddialar arasında yer aldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ederken sarı-lacivertli takımın yabancı futbolcularıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından yeni çalıştırıcısını belirlemek için çalışmalarını sürdüren yönetimin, futbolculardan gelen bir taleple karşı karşıya kaldığı ileri sürüldü.

Fotomaç'ın haberine göre Milan Skriniar'ın başını çektiği bazı yabancı oyuncular, takımın yeni teknik direktörünün yabancı bir isim olmasını istiyor. İşte Fenerbahçe'de teknik adam krizinin perde arkası...

FENERBAHÇE'DE YABANCI YILDIZLARDAN SÜRPRİZ TALEP! Sarı-lacivertli ekipte teknik direktör konusunda yaşanan belirsizlik sürerken takım içinden geldiği iddia edilen talep gündeme taşındı.

Fenerbahçe Kaptanı Milan Skriniar'ın öncülüğünde hareket eden bazı yabancı futbolcuların, yeni teknik direktör tercihine ilişkin görüşlerini yönetime ilettiği öne sürüldü. Oyuncuların yerli bir çalıştırıcı yerine yabancı teknik adamla devam edilmesinden yana olduğu belirtildi.