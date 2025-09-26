Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de "Valide Sultan" sorusu ekrana kilitledi! Doğru cevap herkesi şaşkına çevirdi

Milyoner'de "Valide Sultan" sorusu ekrana kilitledi! Doğru cevap herkesi şaşkına çevirdi

ATV ekranlarının yıllardır en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da birbirinden çarpıcı sorularıyla yine izleyicisini ekran başına kilitledi. Sevilen yarışmada 25 Eylül akşamı yarışmaya katılan Efe Değişmiş, başarılı performansı ile geceye damgasını vururken 300 bin TL değerindeki sorunun kilidini açtı. Yarışmacı karşısına çıkan Osmanlı sorusunda oldukça zorlanırken yaptığı hamlesiyle unutulmaz anlar yaşattı. İşte Milyoner'de yaşananlar...

Giriş Tarihi: 26.09.2025 04:10 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 04:39
Milyoner’de Valide Sultan sorusu ekrana kilitledi! Doğru cevap herkesi şaşkına çevirdi

ATV'nin en çok izlenen ve Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, her hafta olduğu gibi 25 Eylül Perşembe akşamı yine seyircisini ekrana kilitlemeyi başardı. Yarışmacıların güçlü performansı ve birbirinden zorlu sorularıyla Milyoner'de nefes kesen anlar yaşanırken bu hafta yarışmaya katılan Efe Değişmiş isimli yarışmacı, 300 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmaya hak kazandı.

Milyoner’de Valide Sultan sorusu ekrana kilitledi! Doğru cevap herkesi şaşkına çevirdi

Adana'da doğumlu, üniversite sınavında Türkiye 33'ncüsü olduğu ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünü okuduğunu belirten 20 yaşındaki Efe Değişmiş, eğitim hayatına çift anadal yaparak devam ediyor. Milyoner'e İstanbul'dan katılan Değişmiş, büyük ödülün sahibi olmayı hedeflerken gece boyunca karşısına çıkan zorlu soruları başarıyla geçerek 10. soruya ulaştı.

Milyoner’de Valide Sultan sorusu ekrana kilitledi! Doğru cevap herkesi şaşkına çevirdi

OSMANLI SORUSU OLDUKÇA ZORLADI


Genç yarışmacı, 300 bin TL değerindeki 10. sorunun kilidini açarken karşısına çıkan Osmanlı tarihine ilişkin soruda oldukça zorlandı. İşte 300 bin TL'lik soru...


Hangisi valide sultan olmamıştır?

A- Kösem Sultan
B- Hürrem Sultan
C- Safiye Sultan
D- Hatice Turhan Sultan

Milyoner’de Valide Sultan sorusu ekrana kilitledi! Doğru cevap herkesi şaşkına çevirdi

ALDIĞI KARARLA RİSKE GİRMEDİ

Efe Değişmiş, şıklar arasında uzun süre düşünürken aldığı kararla yarışmadan geri çekildi. Başarılı yarışmacı 200 bin TL ödül ile yarışmadan ayrılırken doğru cevabı görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

MİLYONER'DE "VALİDE SULTAN" SORUSUNDA ŞAŞIRTAN CEVAP! YARIŞMACI ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Milyoner’de Valide Sultan sorusu ekrana kilitledi! Doğru cevap herkesi şaşkına çevirdi

İŞTE DOĞRU CEVAP

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

Başarılı yarışmacı yarışmadan çekilmesinin ardından D şıkkı Hatice Turhan Sultan yanıtını verirken doğru yanıtı görmesiyle aldığı kararın ne kadar doğru olduğunu vurguladı.

Milyoner'de 10. sorunun cevabı ise B- Hürrem Sultan olacaktı. Hürrem Sultan, Kanuni Sultan Süleyman'dan önce öldüğü için oğlu Sarı Selim hayatta değildi. Bu sebeple doğru cevap Hürrem Sultan'dır.

SON DAKİKA