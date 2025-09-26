Milyoner'de "Valide Sultan" sorusu ekrana kilitledi! Doğru cevap herkesi şaşkına çevirdi

ATV'nin en çok izlenen ve Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, her hafta olduğu gibi 25 Eylül Perşembe akşamı yine seyircisini ekrana kilitlemeyi başardı. Yarışmacıların güçlü performansı ve birbirinden zorlu sorularıyla Milyoner'de nefes kesen anlar yaşanırken bu hafta yarışmaya katılan Efe Değişmiş isimli yarışmacı, 300 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmaya hak kazandı.