Milyoner'de "Valide Sultan" sorusunda şaşırtan cevap! Yarışmacı şaşkınlığını gizleyemedi
Milyoner’de Valide Sultan sorusunda şaşırtan cevap! Yarışmacı şaşkınlığını gizleyemedi

Milyoner'de "Valide Sultan" sorusunda şaşırtan cevap! Yarışmacı şaşkınlığını gizleyemedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2025 04:28
ATV ekranlarının yıllardır en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da birbirinden çarpıcı sorularıyla yine izleyicisini ekran başına kilitledi. Sevilen yarışmada 25 Eylül akşamı yarışmaya katılan Efe Değişmiş, başarılı performansı ile geceye damgasını vururken 300 bin TL değerindeki sorunun kilidini açtı. Yarışmacı karşısına çıkan Osmanlı sorusunda oldukça zorlanırken yaptığı hamlesiyle unutulmaz anlar yaşattı. İşte Milyoner'de yaşananlar...
