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Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 8 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan heyecan dolu bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Ekranların usta ismi Cem Öğretir'in sunumuyla izleyiciyle buluşan yarışmada, başarılı performansların yanı sıra peş peşe gelen kritik futbol ve tarih soruları geceye damga vurdu.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 1

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 2

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi olan ve YKS 2026'da Türkiye 35'inciliği derecesiyle dikkat çeken 19 yaşındaki genç yarışmacı Özgür Yücel, sakin tavırları ve yüksek genel kültürüyle stüdyoda fırtına gibi esti.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 3

Doğru yanıtlarla basamakları hızla tırmanan Yücel, 50 bin TL'lik barajı açtığında futbolseverleri yakından ilgilendiren özel bir soruyla karşılaştı.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 4

TARİH MERAKLILARINI KİLİTLEYEN 300 BİN TL'LİK SORU

Daha sonra verdiği doğru yanıtlarla 300 bin TL'lik sorunun kilidini açmayı başaran yarışmacının karşısına çıkan tarih sorusu, izleyicileri ekran başına kilitledi.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 5

İŞTE O SORU:

Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, Türkiye'de hangi futbol takının formasını giymiştir?

A-) Gençlerbirliği
B-) Beşiktaş
C-) Galatasaray
D-) Fenerbahçe

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 6

Seyirci jokerini kullanan yarışmacı, stüdyodaki izleyicilerin yüzde 54'ünün A şıkkını tercih etmesi üzerine Gençlerbirliği yanıtını verdi ve doğru cevabı bularak bir üst tura yükseldi.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 7

İŞTE O SORU:

Hangi Osmanlı padişahı İstanbul'u kuşatmamıştır?

A-) II. Mehmed
B-) I. Bayezid
C-) II. Murad
D-) II. Bayezid

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 8

Şıklar arasında uzun süre düşünen Yücel, risk alarak D) II. Bayezid yanıtını verdi. Cevabının doğru çıkmasıyla stüdyoda ve ekran başında büyük heyecan yaşandı. Böylece 1 milyon TL değerindeki büyük ödül sorusuna ulaşma fırsatı yakaladı.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 9

1 MİLYON TL'LİK CUMHURBAŞKANI SORUSUNDA BÜYÜK ŞOK

Genç yarışmacı, doğru yanıtlarıyla 1 milyon TL değerindeki soruyu görmeye hak kazandı.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 10

İŞTE O SURU

1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin soyadında, toplamda hangi şıktaki harf diğer üçünden daha fazla geçer?

A-) A
B-) E
C-) Ö
D-) Ü

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 11

Çift cevap jokerini kullanan Özgür Yücel, önce A, ardından Ü şıkkını işaretledi ancak iki tahmini de yanlış çıktı.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 12

Doğru cevabın E olduğunu öğrenen genç yarışmacı, 300 bin TL'lik ödülle yarışmaya veda etti.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 13

ELİM SANCAK 100 BİN TL'LİK FUTBOL SORUSUNDA TAKILDI


Gecenin bir diğer iddialı yarışmacısı ise Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi, 21 yaşındaki Selim Sancak oldu.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 14

Isparta doğumlu olan ve kazandığı ödülü eğitim hayatında değerlendirmek istediğini belirten Sancak, başarılı performansıyla 7. soruya kadar yükseldi.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 15

İŞTE O SORU:

Şu anda Türkiye'de Süper Lig'de yer alan tüm kulüplerin resmi Instagram ana hesaplarının toplam takipçi sayısından yaklaşık 20 milyon daha çok Instagram takipçisi olan futbolcu hangisidir?

A-) Victor Osimhen
B-) Leandro Trossard
C-) Muhammed Salah
D-) Romelu Lukaku

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 16

Soruda uzun süre düşünen yarışmacı, tercihini A) Victor Osimhen'den yana kullandı.

Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan 17

Ancak doğru yanıtın C) Muhammed Salah olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Yarışmacı, 20 bin TL ödülle programa veda etti.

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