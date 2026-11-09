Milyoner'de milyonluk cumhurbaşkanı sorusu! Tarih ve futbol sorularında büyük heyecan
ATV ekranlarının izlenme rekorları kıran efsane bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 8 Kasım 2026 Pazar akşamı yayınlanan heyecan dolu bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Ekranların usta ismi Cem Öğretir'in sunumuyla izleyiciyle buluşan yarışmada, başarılı performansların yanı sıra peş peşe gelen kritik futbol ve tarih soruları geceye damga vurdu.
ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da izleyicilerden yoğun ilgi gördü.
Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi olan ve YKS 2026'da Türkiye 35'inciliği derecesiyle dikkat çeken 19 yaşındaki genç yarışmacı Özgür Yücel, sakin tavırları ve yüksek genel kültürüyle stüdyoda fırtına gibi esti.
Doğru yanıtlarla basamakları hızla tırmanan Yücel, 50 bin TL'lik barajı açtığında futbolseverleri yakından ilgilendiren özel bir soruyla karşılaştı.
TARİH MERAKLILARINI KİLİTLEYEN 300 BİN TL'LİK SORU
Daha sonra verdiği doğru yanıtlarla 300 bin TL'lik sorunun kilidini açmayı başaran yarışmacının karşısına çıkan tarih sorusu, izleyicileri ekran başına kilitledi.
İŞTE O SORU:
Romelu Lukaku'nun babası Roger Lukaku, Türkiye'de hangi futbol takının formasını giymiştir?
A-) Gençlerbirliği
B-) Beşiktaş
C-) Galatasaray
D-) Fenerbahçe