Çift cevap jokerini kullanan Özgür Yücel, önce A, ardından Ü şıkkını işaretledi ancak iki tahmini de yanlış çıktı.

Doğru cevabın E olduğunu öğrenen genç yarışmacı, 300 bin TL'lik ödülle yarışmaya veda etti.

ELİM SANCAK 100 BİN TL'LİK FUTBOL SORUSUNDA TAKILDI

Gecenin bir diğer iddialı yarışmacısı ise Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi, 21 yaşındaki Selim Sancak oldu.

Isparta doğumlu olan ve kazandığı ödülü eğitim hayatında değerlendirmek istediğini belirten Sancak, başarılı performansıyla 7. soruya kadar yükseldi.