Milyoner'de heyecan dolu anlar! Dev ödülün kilidini açtı: Milyonlar ekrana kilitlendi!

Ekranların en çok sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Birbirinden eğlenceli yarışmacıların katıldığı programda bugün ise tam 500 bin TL'lik Süper Kahraman sorusu dikkat çekti. Akdeniz Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü mezunu 36 yaşındaki engelli yarışmacı Önder Yurdagül 300 bin TL'lik soruyu doğru yanıtladıktan sonra 500 bin TL'lik sorunun kilidini açmayı başardı. Tüm jokerlerini kullanan yarışmacının soruya yanıtı milyonları ekranlara kilitledi.