Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de heyecan dolu anlar! Dev ödülün kilidini açtı: Milyonlar ekrana kilitlendi!

Milyoner'de heyecan dolu anlar! Dev ödülün kilidini açtı: Milyonlar ekrana kilitlendi!

Ekranların en çok sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster her hafta olduğu gibi bu hafta da milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Birbirinden eğlenceli yarışmacıların katıldığı programda bugün ise tam 500 bin TL'lik Süper Kahraman sorusu dikkat çekti. Akdeniz Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü mezunu 36 yaşındaki engelli yarışmacı Önder Yurdagül 300 bin TL'lik soruyu doğru yanıtladıktan sonra 500 bin TL'lik sorunun kilidini açmayı başardı. Tüm jokerlerini kullanan yarışmacının soruya yanıtı milyonları ekranlara kilitledi.

Giriş Tarihi: 26.05.2025 01:17 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 01:46
Milyoner’de heyecan dolu anlar! Dev ödülün kilidini açtı: Milyonlar ekrana kilitlendi!

Milyonların heyecanla ve severek takip ettiği Kim Milyoner Olmak İster bu haftada izleyicileri ekran başına kilitledi. Heyecan dolu anların yaşandığı programda yarışmacılar ve karşılarına çıkan sorular oldukça dikkat çekti. Yarışmaya katılan eski engelli sporcu Önder Yurdagül, 500 bin TL'lin sorunun kilidini açmayı başardı. Peki yarışmacı soruyu yanıtladı mı? İşte merak edilen o soru...

Milyoner’de heyecan dolu anlar! Dev ödülün kilidini açtı: Milyonlar ekrana kilitlendi!

ENGELLİ YARIŞMACI DEV SORUNUN KİLİDİNİ AÇTI

Antalya doğumlu olduğunu belirten 36 yaşındaki yarışmacı Önder Yurdagül, 1999 yılında geçirdiği bir kaza sonucu engelli kaldığını söyledi. Yaşadığı bu zor sürecin ardından spora yöneldiğini ifade eden Yurdagül, tekerlekli sandalye basketbolu ile tanışarak hayatına yeni bir yön verdi. 2008 yılında "üstün başarılı milli sporcu" unvanını kazandığını belirten yarışmacı, bu kontenjandan Akdeniz Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü'nü kazandığını da sözlerine ekledi.

Milyoner’de heyecan dolu anlar! Dev ödülün kilidini açtı: Milyonlar ekrana kilitlendi!

MİLYONER'DE MERAK EDİLEN O SORU!

Yarışma boyunca başarılı bir performans sergileyen Önder Yurdagül, günün sonunda 500 bin TL'lik büyük soruya ulaşmayı başardı.

Yurdagül'ün karşısına çıkan ve merakla beklenen 500 bin TL'lik o soru şöyle:

Milyoner’de heyecan dolu anlar! Dev ödülün kilidini açtı: Milyonlar ekrana kilitlendi!

Hangi süper kahraman, adının ilk kez kullanıldığı 1933'te yayımlanan kısa hikâye versiyonunda kel ve kötü bir karakter olarak gösterilmiştir?

A) Batman
B) Spider-Man
C) Superman
D) Thor

Bu aşamaya kadar tüm joker haklarını da tüketen yarışmacı, risk almak istemedi. Yurdagül, Soruyu görmesine rağmen yarışmadan çekilme kararı aldı ve 300 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Milyoner’de heyecan dolu anlar! Dev ödülün kilidini açtı: Milyonlar ekrana kilitlendi!

YARIŞMACININ CEVABI B ŞIKKI OLDU

Sunucu Oktay Kaynarca, yarışmadan çekilme kararı alan yarışmacıya, "Cevap vermek zorunda olsaydınız hangi şıkkı seçerdiniz?" diye sordu. Yarışmacı, "B- Spider-Man" yanıtını verdi.

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