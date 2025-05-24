Viral Galeri Viral Tıkla İŞKUR kamu alımı ilanları güncellendi | 50- 60 - 70 KPSS puanı ile personel alımı yapılacak

İŞKUR kamu alımı ilanları güncellendi | 50- 60 - 70 KPSS puanı ile personel alımı yapılacak

Düşük KPSS puanlarıyla memur olmak isteyenler kamu ilanlarını araştırıyor. KPSS'de düşük puan alan adaylara müjdeli haber İŞKUR'dan geldi. 50, 60, 70 puan arası başvuru yapılabilecek kamu ilanları yayımlandı. Birçok belediye, üniversite ve bakanlık kurumlarında personel alımları yapılacak. Peki başvuru şartları neler? İşte açılan kadrolar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.05.2025 12:48 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 12:48
İŞKUR kamu alımı ilanları güncellendi | 50- 60 - 70 KPSS puanı ile personel alımı yapılacak

Kamuya personel alımları hız kesmeden devam ediyor. Düşük KPSS puanıyla memur olmak isteyen adaylar 2025 personel alımlarını araştırıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara göre, lise, ön lisans ve lisans mezunları, 50, 60, 70 KPSS puanlarıyla kamu kurumlarına başvuru yapabilecek. Belediyelerden üniversitelere, bakanlıklardan çeşitli devlet kurumlarına kadar birçok alanda personel ilanları yayınlandı. İşte başvuru şartları ve merak edilen detaylar…

İŞKUR kamu alımı ilanları güncellendi | 50- 60 - 70 KPSS puanı ile personel alımı yapılacak

Düşük KPSS Puanıyla Personel Alımları Yapılacak

Kamu kurumları, KPSS'den düşük puan alan adaylara istihdam kapılarını aralıyor. 50 KPSS puanı ile başlayan alımlar, 70 puana kadar değişen şartlarla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda birçok belediye, üniversite ve bakanlık, personel açığını kapatmak üzere ilan yayımladı. Alım yapan kurumlar, son başvuru tarihleri, açılan kadrolar ve istenilen KPSS puanları şu şekilde:

İŞKUR kamu alımı ilanları güncellendi | 50- 60 - 70 KPSS puanı ile personel alımı yapılacak
Kurum Son Başvuru Tarihi Kadro KPSS Puanı
Bursa Gemlik Belediyesi 28.05.2025 Mühendis 65
Bursa Gemlik Belediyesi 28.05.2025 Mimar 60
Bursa Gemlik Belediyesi 28.05.2025 Şehir Planlayıcı 70
Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi 30.05.2025 Muhasebeci 70
Hatay Büyükşehir Belediyesi 30.05.2025 İtfaiye Eri 60
Hatay Büyükşehir Belediyesi 30.05.2025 Zabıta Memuru 60
Hatay Büyükşehir Belediyesi 30.05.2025 Bilgisayar İşletmeni-Tekniker-Mühendis-Şehir Plancısı-Peyzaj Mimarı-İstatistikçi-Programcı-Grafiker-Hemşire-Fizyoterapist-Diyetisyen 70
İstanbul Beykoz Belediyesi 05.06.2025 Veteriner Hekim 60
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı 30.05.2025 Bilgisayar İşletmeni-Ekonomist 70
Afyonkarahisar Işıklar Belediyesi 04.06.2025 Mühendis-Tekniker 60
Bartın Amasra Belediyesi 13.06.2025 Muhasebeci-İtfaiye Eri 60
İstanbul Avcılar Belediyesi 20.06.2025 Veznedar-Tahsildar-Zabıta Memuru 60
Tokat Bozçalı Belediyesi 18.06.2025 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 65
Tokat Turhal Belediyesi 18.06.2025 İtfaiye Eri 60
İŞKUR kamu alımı ilanları güncellendi | 50- 60 - 70 KPSS puanı ile personel alımı yapılacak
Kurum Son Başvuru Tarihi Kadro KPSS Puanı
Antalya Akseki Belediyesi 18.06.2025 Tekniker 65
Erzincan Otlukbeli Belediyesi 18.06.2025 Mühendis 60
Kahramanmaraş Göksun Belediyesi 18.06.2025 Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı 65
Rize Fındıklı Belediyesi 27.06.2025 Sosyolog 60
Aydın Didim Belediyesi 20.06.2025 Zabıta Memuru 60
Gümüşhane Söğütlü Belediyesi 25.06.2025 Memur 55
Sivas Akıncılar Belediyesi 20.06.2025 Teknisyen 55
Ardahan İl Özel İdaresi 27.06.2025 Mühendis-Şehir ve Bölge Plancısı-Mimar 60
Aydın Büyükşehir Belediyesi 27.06.2025 Eğitmen 60
Bursa Büyükşehir Belediyesi 27.06.2025 Zabıta Memuru 60
Bolu İl Özel İdaresi 20.06.2025 Mühendis 70
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi 03.09.2025 Mühendis-Memur-Tekniker 70
Yozgat Halıköy Belediyesi 27.06.2025 Zabıta Memuru 65
Yozgat Özükavak Belediyesi 27.06.2025 İtfaiye Eri-Zabıta Memuru-Bilgisayar İşletmeni 60
İŞKUR kamu alımı ilanları güncellendi | 50- 60 - 70 KPSS puanı ile personel alımı yapılacak

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

🔸 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

🔸 Kamu haklarından mahrum olmamak

🔸 Görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak

🔸 Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

🔸 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

🔸 Adli sicil kaydının temiz olması

🔸 Sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

🔸 Daha önce kamu kurumlarından disiplin cezası ile ayrılmamış olmak

🔸 Pozisyona göre 30 veya 35 yaşını aşmamış olmak

🔸 Belirtilen KPSS puanına sahip olmak

🔸 İlana özel nitelikleri taşıyor olmak

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