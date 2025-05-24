İŞKUR kamu alımı ilanları güncellendi | 50- 60 - 70 KPSS puanı ile personel alımı yapılacak

Düşük KPSS puanlarıyla memur olmak isteyenler kamu ilanlarını araştırıyor. KPSS'de düşük puan alan adaylara müjdeli haber İŞKUR'dan geldi. 50, 60, 70 puan arası başvuru yapılabilecek kamu ilanları yayımlandı. Birçok belediye, üniversite ve bakanlık kurumlarında personel alımları yapılacak. Peki başvuru şartları neler? İşte açılan kadrolar…
|Kurum
|Son Başvuru Tarihi
|Kadro
|KPSS Puanı
|Bursa Gemlik Belediyesi
|28.05.2025
|Mühendis
|65
|Bursa Gemlik Belediyesi
|28.05.2025
|Mimar
|60
|Bursa Gemlik Belediyesi
|28.05.2025
|Şehir Planlayıcı
|70
|Afyonkarahisar Emirdağ Belediyesi
|30.05.2025
|Muhasebeci
|70
|Hatay Büyükşehir Belediyesi
|30.05.2025
|İtfaiye Eri
|60
|Hatay Büyükşehir Belediyesi
|30.05.2025
|Zabıta Memuru
|60
|Hatay Büyükşehir Belediyesi
|30.05.2025
|Bilgisayar İşletmeni-Tekniker-Mühendis-Şehir Plancısı-Peyzaj Mimarı-İstatistikçi-Programcı-Grafiker-Hemşire-Fizyoterapist-Diyetisyen
|70
|İstanbul Beykoz Belediyesi
|05.06.2025
|Veteriner Hekim
|60
|Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı
|30.05.2025
|Bilgisayar İşletmeni-Ekonomist
|70
|Afyonkarahisar Işıklar Belediyesi
|04.06.2025
|Mühendis-Tekniker
|60
|Bartın Amasra Belediyesi
|13.06.2025
|Muhasebeci-İtfaiye Eri
|60
|İstanbul Avcılar Belediyesi
|20.06.2025
|Veznedar-Tahsildar-Zabıta Memuru
|60
|Tokat Bozçalı Belediyesi
|18.06.2025
|Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
|65
|Tokat Turhal Belediyesi
|18.06.2025
|İtfaiye Eri
|60
|Kurum
|Son Başvuru Tarihi
|Kadro
|KPSS Puanı
|Antalya Akseki Belediyesi
|18.06.2025
|Tekniker
|65
|Erzincan Otlukbeli Belediyesi
|18.06.2025
|Mühendis
|60
|Kahramanmaraş Göksun Belediyesi
|18.06.2025
|Mühendis-Mimar-Şehir Plancısı
|65
|Rize Fındıklı Belediyesi
|27.06.2025
|Sosyolog
|60
|Aydın Didim Belediyesi
|20.06.2025
|Zabıta Memuru
|60
|Gümüşhane Söğütlü Belediyesi
|25.06.2025
|Memur
|55
|Sivas Akıncılar Belediyesi
|20.06.2025
|Teknisyen
|55
|Ardahan İl Özel İdaresi
|27.06.2025
|Mühendis-Şehir ve Bölge Plancısı-Mimar
|60
|Aydın Büyükşehir Belediyesi
|27.06.2025
|Eğitmen
|60
|Bursa Büyükşehir Belediyesi
|27.06.2025
|Zabıta Memuru
|60
|Bolu İl Özel İdaresi
|20.06.2025
|Mühendis
|70
|Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi
|03.09.2025
|Mühendis-Memur-Tekniker
|70
|Yozgat Halıköy Belediyesi
|27.06.2025
|Zabıta Memuru
|65
|Yozgat Özükavak Belediyesi
|27.06.2025
|İtfaiye Eri-Zabıta Memuru-Bilgisayar İşletmeni
|60