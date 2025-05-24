İŞKUR kamu alımı ilanları güncellendi | 50- 60 - 70 KPSS puanı ile personel alımı yapılacak

Düşük KPSS Puanıyla Personel Alımları Yapılacak

Kamu kurumları, KPSS'den düşük puan alan adaylara istihdam kapılarını aralıyor. 50 KPSS puanı ile başlayan alımlar, 70 puana kadar değişen şartlarla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda birçok belediye, üniversite ve bakanlık, personel açığını kapatmak üzere ilan yayımladı. Alım yapan kurumlar, son başvuru tarihleri, açılan kadrolar ve istenilen KPSS puanları şu şekilde: