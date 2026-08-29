Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!”

atv'nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Cuma akşamı izleyiciyle buluşarak ilginç sorularıyla hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu haftaki bölümde yarışmacı Kahramanmaraşlı Filiz Kelekçi oldu. Renkli kişiliği ve sorulara verdiği yanıtlarla stüdyoyu kırıp geçiren yarışmacı son soruyu bilemeyince yarışmadan çekildi ancak son soruya verdiği tahmin tutunca Sunucu Oktay Kaynarca'dan isteği stüdyoda renkli anlar yaşattı. Yarışmacı "Yeni baştan alamazmıyık?" sorusu akıllarda kaldı.

atv ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da renkli anlara sahne oldu. Kahramanmaraş'tan yarışmaya katılan 40 yıllık evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi Filiz Kelekçi, daha ilk dakikalardan itibaren samimi tavırları ve esprili cevaplarıyla hem sunucu Oktay Kaynarca'yı hem de stüdyodaki izleyicileri güldürdü. MİLYONER'DE KAHKAHA TUFANI! TAHMİNİ TUTUNCA "GERİ BAŞTAN ALAMAZMIYIK?" ÇIKIŞI

"E NİYE EVLENMEDİN?" Kendini tanıtan Kelekçi, ev hanımı olduğunu ve boş zamanlarında iğne oyası ile örgü yaptığını anlattı. Ardından konu Oktay Kaynarca'nın medeni durumuna gelince ortaya renkli görüntüler çıktı. Kelekçi, Kaynarca'ya "E niye evlenmedin? Senin gibi yakışıklı güzel, gözleri boncuk gibi bir kıza aşık olmadın mı?" diye sordu. Sunucu Oktay Kaynarca ise "Yok vallahi" diyerek karşılık verdi.

Kelekçi, Kaynarca'nın televizyon ekranındaki sert görüntüsüne de takılarak, "Senin çatık kaşlı olmasan azıcık güler yüzlü olsan, televizyonda astığım astık kestiğim kestik diyin..." ifadelerini kullandı.

SORULARI TEK TEK AŞTI! Yarışmaya 2 bin TL'lik soruyla başlayan Kelekçi, ilk soruda "Hangisi buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev aletlerine verilen genel addır?" sorusuna D) Beyaz eşya cevabını verdi. Ardından "Hangi ön adla uzunca ve ince bir yeşil biber çeşidi vardır?" sorusu geldi. Kelekçi, C) Sivri yanıtını vererek doğru cevabı buldu.