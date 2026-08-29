-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

atv'nin uzun soluklu bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Cuma akşamı izleyiciyle buluşarak ilginç sorularıyla hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Bu haftaki bölümde yarışmacı Kahramanmaraşlı Filiz Kelekçi oldu. Renkli kişiliği ve sorulara verdiği yanıtlarla stüdyoyu kırıp geçiren yarışmacı son soruyu bilemeyince yarışmadan çekildi ancak son soruya verdiği tahmin tutunca Sunucu Oktay Kaynarca'dan isteği stüdyoda renkli anlar yaşattı. Yarışmacı "Yeni baştan alamazmıyık?" sorusu akıllarda kaldı.

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 1

atv ekranlarının yıllardır ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu hafta da renkli anlara sahne oldu. Kahramanmaraş'tan yarışmaya katılan 40 yıllık evli, 3 çocuk ve 5 torun sahibi Filiz Kelekçi, daha ilk dakikalardan itibaren samimi tavırları ve esprili cevaplarıyla hem sunucu Oktay Kaynarca'yı hem de stüdyodaki izleyicileri güldürdü.

MİLYONER'DE KAHKAHA TUFANI! TAHMİNİ TUTUNCA "GERİ BAŞTAN ALAMAZMIYIK?" ÇIKIŞI
Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 2

"E NİYE EVLENMEDİN?"

Kendini tanıtan Kelekçi, ev hanımı olduğunu ve boş zamanlarında iğne oyası ile örgü yaptığını anlattı. Ardından konu Oktay Kaynarca'nın medeni durumuna gelince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kelekçi, Kaynarca'ya "E niye evlenmedin? Senin gibi yakışıklı güzel, gözleri boncuk gibi bir kıza aşık olmadın mı?" diye sordu.

Sunucu Oktay Kaynarca ise "Yok vallahi" diyerek karşılık verdi.

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 3

Kelekçi, Kaynarca'nın televizyon ekranındaki sert görüntüsüne de takılarak, "Senin çatık kaşlı olmasan azıcık güler yüzlü olsan, televizyonda astığım astık kestiğim kestik diyin..." ifadelerini kullandı.

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 4

SORULARI TEK TEK AŞTI!

Yarışmaya 2 bin TL'lik soruyla başlayan Kelekçi, ilk soruda "Hangisi buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi ev aletlerine verilen genel addır?" sorusuna D) Beyaz eşya cevabını verdi.

Ardından "Hangi ön adla uzunca ve ince bir yeşil biber çeşidi vardır?" sorusu geldi. Kelekçi, C) Sivri yanıtını vererek doğru cevabı buldu.

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 5

10 bin TL değerindeki sesli soruda ise stüdyoda "Sevmenin Zamanı Yok" adlı şarkı çalındı. Kelekçi, şarkıyı seslendirenlerin Sibel Can ve Orhan Gencebay olduğunu söyleyerek doğru cevabı verdi.

"Bildim! Vallahi bildim!" diyerek sevincini dile getiren Kelekçi, ardından "Kaç para kazandım şimdi?" diye sordu.

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 6

"MUHAKKAK ARTİST OLMAK İÇİN GİTTİ"

20 bin TL değerindeki soruda siyah beyaz fotoğraflar üzerinden "Siyah beyaz fotoğrafların altında Gülşen Bubikoğlu 19 yaşında, Necla Nazır 17 yaşında yazıyorsa incelediğiniz dergi sayfasının başlığında yazan hangisi olabilir?" sorusu yöneltildi.

Kelekçi, A) Sinema Artisti Yarışması cevabını verdi. Doğru cevap açıklanınca Kelekçi büyük sevinç yaşadı.

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 7

30 BİNLİK SORUDA JOKERLER DEVREDE!

30 bin TL değerindeki soru ise "Lületaşı Müzesi hangi ildedir?" oldu.

Şıklar şöyleydi:

A) Erzurum
B) Kütahya
C) Eskişehir
D) Şanlıurfa

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 8

Kelekçi bu soruda önce seyirci jokerini kullandı. Ancak oranların birbirine yakın çıkması üzerine telefon jokerine başvurdu.

Telefon görüşmesinde sorunun yetişmemesi üzerine yarışmacı yeniden seyirciye yöneldi. Seyircilerin yüzde 41'i Eskişehir cevabını verdi.

Oktay Kaynarca doğru cevabın C) Eskişehir olduğunu açıklayınca Kelekçi bir kez daha doğru cevabı bulmanın sevincini yaşadı.

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 9

50 BİNLİK SORUDA KARAR ANI!

Yarışmanın en kritik anı ise 50 bin TL değerindeki soruda yaşandı.

Kelekçi'nin karşısına şu soru çıktı:

Hangi yazarın "Ay Vadisi" adlı bir romanı vardır?

A) Charles Dickens
B) Jack London
C) Jean-Jacques Rousseau
D) Victor Hugo

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 10

Soruyu bilmediğini söyleyen Kelekçi, yarı yarıya joker hakkını kullandı.

Joker sonrasında geriye yalnızca B) Jack London ve C) Jean-Jacques Rousseau şıkları kaldı.

Ancak iki seçenek arasında karar veremeyen Kelekçi, yarışmadan çekilmeyi tercih etti.

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 11

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ AMA TAHMİNİ TUTTU!

Yarışmadan çekilen Kelekçi'ye, devam etseydi hangi şıkkı seçeceği soruldu.

Kelekçi, B) Jack London yanıtını verdi.

Ardından doğru cevap açıklandı.

Kelekçi'nin yarışmadan çekildikten sonra yaptığı tahmin doğru çıktı.

Bu kez de yarışmacı büyük bir pişmanlık yaşayarak "Doğruymuş. Tüh! Geri baştan alamaz mıyız?" dedi.

Milyoner’de gülümseten anlar! Çekildiği yarışmada tahmini tutunca yeniden başlamak istedi: “Geri baştan alamazmıyık!” 12

Oktay Kaynarca ise Kelekçi'nin sözlerine "Keşke! Keşke! Aynı soruyu sana sorsam?" diyerek karşılık verdi.

Kelekçi'nin "Geri baştan alamaz mıyız?" çıkışı ise yarışmanın gecesine damga vurdu.

Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi
Sonraki Galeri
Selena'nın Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş'tan gösterişli kına gecesi
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin