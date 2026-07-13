Bal, büyük ödüle giden yolda tüm jokerlerini daha önce kullanması nedeniyle kritik soruda d şıkkı 2025 yanıtını verdi. MİLYONER'DE 500 BİN TL HEYECANI! ANİ KARARLA HAYALLERİ YIKILDI

RİSKE GİRDİĞİNE PİŞMAN OLDU Sözlerine 'Riske gireceğim. Umarım ailem bana kızmaz' diyen yarışmacı ani bir karar alarak yarışmadan çekilmekten son anda vazgeçerek soruyu yanıtladı. D şıkkı 2025 cevabını veren Bal, 500 bin TL'lik soruya yanlış cevap vermesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

DOĞRU YANIT C ŞIKKI

Kim Milyoner Olmak İster'in 11. sorusunda "Turkey" kelimesinin "Türkiye" olarak değiştirildiği sene 2022 yılıdır. Yani doğru cevap c şıkkı olacaktı.