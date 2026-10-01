Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi
Türkiye genelinde sonbahar mevsimi etkisini sert bir şekilde hissettirmeye başlarken, yurdun dört bir yanı sağanak yağış, fırtına ve ani sıcaklık düşüşlerinin etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. A Haber canlı yayınında harita üzerinden son gelişmeleri aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Marmara'daki şiddetli rüzgardan Güneydoğu'daki dolu tehlikesine, Hatay'daki kuvvetli sağanaktan Doğu Anadolu için beklenen ilk kar tarihine kadar bölge bölge çok kritik uyarılarda bulundu.
Türkiye, ekim ayının ilk günlerinde sert hava koşullarının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklenirken, birçok bölgede yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
YAZ BİTTİ, KAR VE DOLU GELİYOR
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yurdun dört bir yanında etkili olan son hava durumu raporlarını açıkladı. Türkiye genelinde geniş çaplı bir yağış dalgasının hakim olduğunu belirten Tek; fırtına uyarılarından lokal dolu yağışlarına, İstanbul'daki sıcaklık düşüşlerinden Doğu Anadolu için yaklaşan kar mevsimine kadar çok kritik uyarılarda bulundu.
YURDUN DÖRT BİR YANINDA SAĞANAK
Yurt genelindeki genel tabloyu aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu anda yurdun dört bir yanı yağış içerisinde. İstanbul'la birlikte Marmara Bölgesi genelinde yağışlar sürüyor. Sıcaklıklar 20 derecenin altına indi ve rüzgarın hızı özellikle İstanbul Havalimanı ve deniz üzerinde 50-55 kilometreye kadar çıktı. İstanbul'da yağış yarın öğle saatlerine kadar devam edecek, pazar ve pazartesi günü ise hava açacak" sözleriyle megakentteki durumu paylaştı.
EGE VE İZMİR'DE 'YAZ BİTTİ' DÖNEMİ
Ege Bölgesindeki hava hareketliliğine değinen Adil Tek, "İzmir ve Manisa çevresinde rüzgar fırtına değerlerine ulaşıyor. Sıcaklıklar 24 derece seviyelerinde ve artık İzmir'de de yaz bitti, tam anlamıyla sonbaharı yaşıyoruz. Yakın planda yağış görünmese de salı günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek sistemle hafif bir yağış ihtimali belirebilir" ifadelerini kullandı.
AKDENİZ'DE HATAY'A DİKKAT: GÜNEYDOĞU'DA DOLU TEHLİKESİ
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki yerel ve şiddetli yağışlara dikkat çeken Tek, "Akdeniz'in tamamında yağış var ve özellikle Hatay civarında öğleden sonraki saatlerde çok daha kuvvetli sağanaklar göreceğiz. Güneydoğu'da ise uzun zaman sonra yağmur başladı. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Batman hattında dar alanda etkili konvektif yağışlar sebebiyle dolu tehlikesi bulunuyor. Bölgede sıcaklıklarda 7-8 derecelik belirgin bir düşüş yaşanıyor" uyarısında bulundu.