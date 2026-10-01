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Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Türkiye genelinde sonbahar mevsimi etkisini sert bir şekilde hissettirmeye başlarken, yurdun dört bir yanı sağanak yağış, fırtına ve ani sıcaklık düşüşlerinin etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. A Haber canlı yayınında harita üzerinden son gelişmeleri aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Marmara'daki şiddetli rüzgardan Güneydoğu'daki dolu tehlikesine, Hatay'daki kuvvetli sağanaktan Doğu Anadolu için beklenen ilk kar tarihine kadar bölge bölge çok kritik uyarılarda bulundu.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 1

Türkiye, ekim ayının ilk günlerinde sert hava koşullarının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklenirken, birçok bölgede yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 2

YAZ BİTTİ, KAR VE DOLU GELİYOR

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında yurdun dört bir yanında etkili olan son hava durumu raporlarını açıkladı. Türkiye genelinde geniş çaplı bir yağış dalgasının hakim olduğunu belirten Tek; fırtına uyarılarından lokal dolu yağışlarına, İstanbul'daki sıcaklık düşüşlerinden Doğu Anadolu için yaklaşan kar mevsimine kadar çok kritik uyarılarda bulundu.

İSTANBUL DAHİL 13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 3

YURDUN DÖRT BİR YANINDA SAĞANAK

Yurt genelindeki genel tabloyu aktaran Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, "Şu anda yurdun dört bir yanı yağış içerisinde. İstanbul'la birlikte Marmara Bölgesi genelinde yağışlar sürüyor. Sıcaklıklar 20 derecenin altına indi ve rüzgarın hızı özellikle İstanbul Havalimanı ve deniz üzerinde 50-55 kilometreye kadar çıktı. İstanbul'da yağış yarın öğle saatlerine kadar devam edecek, pazar ve pazartesi günü ise hava açacak" sözleriyle megakentteki durumu paylaştı.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 4

EGE VE İZMİR'DE 'YAZ BİTTİ' DÖNEMİ

Ege Bölgesindeki hava hareketliliğine değinen Adil Tek, "İzmir ve Manisa çevresinde rüzgar fırtına değerlerine ulaşıyor. Sıcaklıklar 24 derece seviyelerinde ve artık İzmir'de de yaz bitti, tam anlamıyla sonbaharı yaşıyoruz. Yakın planda yağış görünmese de salı günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek sistemle hafif bir yağış ihtimali belirebilir" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 5

AKDENİZ'DE HATAY'A DİKKAT: GÜNEYDOĞU'DA DOLU TEHLİKESİ

Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki yerel ve şiddetli yağışlara dikkat çeken Tek, "Akdeniz'in tamamında yağış var ve özellikle Hatay civarında öğleden sonraki saatlerde çok daha kuvvetli sağanaklar göreceğiz. Güneydoğu'da ise uzun zaman sonra yağmur başladı. Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Batman hattında dar alanda etkili konvektif yağışlar sebebiyle dolu tehlikesi bulunuyor. Bölgede sıcaklıklarda 7-8 derecelik belirgin bir düşüş yaşanıyor" uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 6

KARADENİZ'DE YAĞIŞ SÜRÜYOR, DOĞU İÇİN İLK KAR TARİHİ VERİLDİ

Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki kış şartlarının yaklaştığını belirten Adil Tek, "Karadeniz'de yağışlar hiç kesilmedi ve bu yıl geçen seneye oranla çok daha fazla yağış alıyoruz. Doğu Anadolu'da ise gece sıcaklıkları 5 dereceye kadar geriledi. 15 Ekim'den sonra 2500 metre rakımın üzerindeki yüksek kesimlerde kar yağışı yavaş yavaş yüzünü gösterecektir" şeklinde konuştu. Tek, önümüzdeki günlerde vatandaşların şemsiyesiz dışarı çıkmaması gerektiğinin altını çizdi.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 7

23 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından Adana, Adıyaman, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Mersin, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Şanlıurfa, Batman ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 8

MARMARA'DA FIRTINA ALARMI!

Marmara'da rüzgarın cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 50-75 kilometre/saat hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de de benzer tablo bekleniyor. Bölgede fırtınanın cuma öğle saatlerinde başlayacağı ve cumartesi öğle saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 9

İSTANBUL'DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'un da içinde bulunduğu Marmara Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgede aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 40-70 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 10

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgarın yanı sıra çok sayıda bölgede sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 11

2 EKİM CUMA: YAĞIŞ VE KUVVETLİ RÜZGAR

Marmara'nın batısı, Ege, İç Anadolu'nun doğusu, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Karadeniz kıyıları ile Kuzey Ege'de yağmur ve parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Kıyı Ege'de kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 12

3 EKİM CUMARTESİ: FIRTINA SÜRÜYOR

Marmara ve İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, Batı Karadeniz, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Kıyı Ege'de rüzgarlı hava etkisini sürdürecek.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 13

4 EKİM PAZAR: YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR

Marmara, Ege ve İç Anadolu'da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Göller Yöresi, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Doğu Karadeniz'de de sağanak etkili olacak.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 14

5 EKİM PAZARTESİ: YENİ HAFTA YAĞIŞLA BAŞLIYOR

Marmara, Batı Karadeniz ve Ege'nin kıyı kesimlerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 15

6 EKİM SALI: BATIDA GÜNEŞ, DOĞUDA YAĞIŞ

Hafta ortasına doğru yurdun batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu ve güneşli hava etkisini artıracak. Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak görülecek.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 16

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Edirne hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'nin doğusu ve Kocaeli'nin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/Saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 17

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Muğla çevreleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 Km/Saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

UŞAK 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 18

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ike Antalya'nın doğu ve batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ve batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 19

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 20

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sinop çevreleri ve Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 21

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Rize'nin doğusu ve Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 22

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri ile Malatya'nın kuzeyinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yurt geneline kritik uyarı! Kar yağışı için tarih verildi 23

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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