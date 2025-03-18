Maddi ve manevi sömürü düzeninin adı spiritüel! İşte pazarın "yalan satan" meslekleri

Geçmiş Hayat Okuyucusu: Aylık 200 bin-400 bin TL. Bireylerin önceki yaşamlarını hatırlamalarına yardımcı oluyor ve bilinçaltı travmalarını çözüyor.

Enerji Mühendisi: Aylık 220 bin-500 bin TL. Fiziksel ve ruhsal enerji akışını dengeleyen yöntemler sunuyor, "titreşim yükseltme" seansları yapıyor.

Şifa Frekansı Terapisti: Aylık 700 bin-900 bin TL. Ses frekanslarıyla bedeni ve ruhu iyileştirdiğini iddia eden özel terapiler uyguluyor.