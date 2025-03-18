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Maddi ve manevi sömürü düzeninin adı spiritüel! İşte pazarın "yalan satan" meslekleri

Adına "spiritüel" denilerek açılan ve insanların ruhsal zaaflarını kullanıp milyonlar kazanan sektör, Maliye'nin kıskacında. Herhangi bir okul ve resmi sertifika belgesi olmadan kurulan düzenlerde sözde astral seyahat, bilinçaltı silme gibi akla ziyan seanslar yapılıyor. Uzmanlar, maddi ve manevi dolandırıcılıktan öteye gitmeyen bu oluşumlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:15 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:24
Maddi ve manevi sömürü düzeninin adı spiritüel! İşte pazarın yalan satan meslekleri
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın el attığı spiritüel sektörü, milyar dolarlık bir ekonomi haline geldi. Hatta akım öyle güçlendi ki psikologların yerini de ruhsal şifacılar aldı.
Maddi ve manevi sömürü düzeninin adı spiritüel! İşte pazarın yalan satan meslekleri
Artık sadece telkinler, burç yorumları veya tarot kartlarıyla değil, boyut atlama rehberliği, bilinç kodu silme terapileri, karma temizleme, ışık işçiliği eğitimi, astral seyahat danışmanlığı, reenkarnasyon uzmanları, Matrixten Çıkış Koçluğu, element ve maddeleri yönetme (cadılık eğitimi) gibi yüzlerce farklı hizmetle devasa bir pazar yaratılmış durumda.
Maddi ve manevi sömürü düzeninin adı spiritüel! İşte pazarın yalan satan meslekleri
Ne bir okulu, ne bir diploması ne de sertifikası olan bu devasa sektörün düzenlediği kamplara her ay yüz binlerce kişi katılıyor. Bazı yapılar ise örgütlenerek çok büyük kitlelere ulaşıyor. Geleneksel muska yazdırma döneminin yerini de bilinç kodu yazdırma seansları alıyor. İşte Türkiye'de spiritüel sömürü ekonomisinin akıllara ziyan meslekleri ve kazançları:
Maddi ve manevi sömürü düzeninin adı spiritüel! İşte pazarın yalan satan meslekleri

Boyut Geçiş Rehberi: Aylık 500 bin TL-1 milyon TL. 4.0 boyutuna geçiş seansları ve "aydınlanma" kampları düzenliyor.
Bilinçaltı Kodlama Uzmanı: Aylık 150 bin-800 bin TL. Olumsuz bilinç kodlarını temizleme ve "parayı çekme frekansı" açma hizmetleri sunuyor.
Karma Temizleme Danışmanı: Aylık 200 bin-500 bin TL. Geçmiş hayatlardaki olumsuz karmaları temizleyerek kişilerin kaderini yeniden yazdığını iddia ediyor.

Maddi ve manevi sömürü düzeninin adı spiritüel! İşte pazarın yalan satan meslekleri

Geçmiş Hayat Okuyucusu: Aylık 200 bin-400 bin TL. Bireylerin önceki yaşamlarını hatırlamalarına yardımcı oluyor ve bilinçaltı travmalarını çözüyor.
Enerji Mühendisi: Aylık 220 bin-500 bin TL. Fiziksel ve ruhsal enerji akışını dengeleyen yöntemler sunuyor, "titreşim yükseltme" seansları yapıyor.
Şifa Frekansı Terapisti: Aylık 700 bin-900 bin TL. Ses frekanslarıyla bedeni ve ruhu iyileştirdiğini iddia eden özel terapiler uyguluyor.

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