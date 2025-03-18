Maddi ve manevi sömürü düzeninin adı spiritüel! İşte pazarın "yalan satan" meslekleri
Adına "spiritüel" denilerek açılan ve insanların ruhsal zaaflarını kullanıp milyonlar kazanan sektör, Maliye'nin kıskacında. Herhangi bir okul ve resmi sertifika belgesi olmadan kurulan düzenlerde sözde astral seyahat, bilinçaltı silme gibi akla ziyan seanslar yapılıyor. Uzmanlar, maddi ve manevi dolandırıcılıktan öteye gitmeyen bu oluşumlardan uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:15
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:24