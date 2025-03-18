Başka Bir Gün 8. bölüm fragmanı: Zülfü Deniz’i kızını öldürmekle suçluyor

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Başka Bir Gün'ün perşembe akşamı yayınlanacak 8. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer, Şükran Ovalı ve Avni Yalçın gibi birçok önemli ismi kadrosunda buluşturan Ay Yapım imzalı dizinin heyecan dolu tanıtıma Zülfü'nün 'Senin kızın benim kızımı öldürdü, cezasını çekecek' sözleri damga vuruyor.