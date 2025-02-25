Limonlu su içmenin faydasına inanamayacaksınız! Kabızlık, Bağışıklık, Cilt sağlığı... Resmen her derde deva
Güne limonlu suyla başlamak son yıllarda popüler bir sağlık trendi haline geldi. Beslenme uzmanları limonlu suyun sindirimi destekleyebileceğini, bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ve cilt sağlığını olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor. Ancak bilimsel kanıtlar hala sınırlı. Uzmanlar limonlu suyun sağlık üzerindeki etkilerini ve doğru tüketim yöntemlerini açıklıyor
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:23