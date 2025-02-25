Viral Galeri Viral Tıkla Limonlu su içmenin faydasına inanamayacaksınız! Kabızlık, Bağışıklık, Cilt sağlığı... Resmen her derde deva

Limonlu su içmenin faydasına inanamayacaksınız! Kabızlık, Bağışıklık, Cilt sağlığı... Resmen her derde deva

Güne limonlu suyla başlamak son yıllarda popüler bir sağlık trendi haline geldi. Beslenme uzmanları limonlu suyun sindirimi destekleyebileceğini, bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini ve cilt sağlığını olumlu yönde etkileyebileceğini belirtiyor. Ancak bilimsel kanıtlar hala sınırlı. Uzmanlar limonlu suyun sağlık üzerindeki etkilerini ve doğru tüketim yöntemlerini açıklıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:23
Limonlu su içmenin faydasına inanamayacaksınız! Kabızlık, Bağışıklık, Cilt sağlığı... Resmen her derde deva

Limonun sağlık üzerindeki olumlu etkileri uzun zamandır biliniyor. Ancak son yıllarda sabah ilk iş olarak limonlu su içmek yeni bir trend haline geldi. Kahve ya da çay yerine tercih edilen bu alışkanlık gerçekten sanıldığı kadar faydalı mı? Uzmanlar bu konuya açıklık getiriyor.

Limonlu su içmenin faydasına inanamayacaksınız! Kabızlık, Bağışıklık, Cilt sağlığı... Resmen her derde deva

Limonlu Suyun Vücuda Etkileri

Limonlu su tüketmek, sadece vücudu nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda sindirimi de destekleyebilir. Beslenme uzmanı VJ Hamilton, "Bu konuda kesin bilimsel kanıtlar sınırlı olsa da mantıklı bir açıklaması var" diyor. Limon suyunun asidik yapısı mide asidi üretimini harekete geçirerek sindirim sistemini destekleyebilir.

Su içmekten hoşlanmayanlar için limonlu su, hidrasyonu teşvik ederek kabızlık ve şişkinlik gibi sorunlara iyi gelebilir. Hamilton, "Danışanlarımdan bazıları, limonlu suyun sindirimlerini rahatlattığını belirtiyor" diyor.

Limonlu su içmenin faydasına inanamayacaksınız! Kabızlık, Bağışıklık, Cilt sağlığı... Resmen her derde deva

Limonun Besin Değeri ve Faydaları

Limon, yüksek C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini destekleyen bir meyvedir. Diyetisyen Nichola Ludlam-Raine, limonun ayrıca potasyum, B6 vitamini, folat ve magnezyum gibi önemli besin öğeleri içerdiğini söylüyor. Bu bileşenler kalp sağlığı, kas fonksiyonları ve metabolizma üzerinde olumlu etkilere sahip.

C vitamini, antioksidan özellikleri sayesinde hücreleri oksidatif strese karşı koruyarak yaşlanma belirtilerini geciktirebilir. Bunun yanı sıra, limon flavonoidler içerir. Hamilton, "Hesperidin ve eriocitrin gibi bileşikler anti-enflamatuar ve kalp koruyucu etkiler gösterebilir" diyor.

Limonlu su içmenin faydasına inanamayacaksınız! Kabızlık, Bağışıklık, Cilt sağlığı... Resmen her derde deva

Limonun Hastalıklara Karşı Koruyucu Etkisi

Bağışıklığı güçlendirdiği bilinen C vitamini, soğuk algınlığının süresini kısaltabilir. Ancak uzmanlar, limonun tek başına mucizevi bir şifa kaynağı olmadığı konusunda uyarıyor. Hamilton, "Limonlar detoksifikasyon ile ilişkilendirilse de vücut zaten karaciğer ve böbrekler yoluyla toksinlerden arınıyor. Yine de limonun içerdigi C vitamini ve sitrik asit bu süreci destekleyebilir" diyor.

Bunun yanı sıra limonun böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olabileceği ve dolaşım sistemini destekleyebileceği belirtiliyor.

Limonlu su içmenin faydasına inanamayacaksınız! Kabızlık, Bağışıklık, Cilt sağlığı... Resmen her derde deva

Limon ve Cilt Sağlığı

C vitamini, kolajen üretimi için gereklidir ve bu da cildin sağlıklı ve parlak görünmesini sağlayabilir. Bazı hayvan çalışmaları, limonlu suyun oksidatif stresi önleyerek erken yaşlanmayı geciktirebileceğini gösteriyor. Ancak insanlar üzerinde daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

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