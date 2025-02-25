Limonlu su içmenin faydasına inanamayacaksınız! Kabızlık, Bağışıklık, Cilt sağlığı... Resmen her derde deva

Limonlu Suyun Vücuda Etkileri

Limonlu su tüketmek, sadece vücudu nemlendirmekle kalmaz, aynı zamanda sindirimi de destekleyebilir. Beslenme uzmanı VJ Hamilton, "Bu konuda kesin bilimsel kanıtlar sınırlı olsa da mantıklı bir açıklaması var" diyor. Limon suyunun asidik yapısı mide asidi üretimini harekete geçirerek sindirim sistemini destekleyebilir.

Su içmekten hoşlanmayanlar için limonlu su, hidrasyonu teşvik ederek kabızlık ve şişkinlik gibi sorunlara iyi gelebilir. Hamilton, "Danışanlarımdan bazıları, limonlu suyun sindirimlerini rahatlattığını belirtiyor" diyor.