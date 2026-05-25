Kurban etini saklarken bu hataya dikkat! Hem kararır hem de bozulur | İşte uzmanından bayram için kritik tavsiyeler

Kurban Bayramı yaklaşırken uzmanlardan kurban etinin muhafazasına ilişkin önemli uyarılar geldi. A Haber'de uyarılarda bulunan şef, kesim sonrası sıcak etin poşetle doğrudan buzdolabına veya derin dondurucuya konulmaması gerektiğini belirterek, yanlış saklama nedeniyle etin renginin kararabileceğini ve kalitesinin düşebileceğini söyledi. Şef Bedrettin Gül, doğru paketleme yöntemleri, alüminyum folyo kullanımının riskleri ve kurban etinin geleneksel usullere göre paylaşılması konusunda da dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

Kurban Bayramı'nda yapılan etleri işlemden geçirirken kritik hatalar yapılıyor. A Haber'de doğru saklama yöntemlerini açıklayan usta kavurmanın püf noktalarına birçok kadar önemli uyarılarda bulundu. KURBAN ETİNİ SAKLAMANIN PÜF NOKTALARI NELER?

Kurban kesim organizasyon alanlarından etlerin poşetler içinde teslim edildiğini hatırlatan Bedrettin Gül, "Et sımsıcak, taze ve canlı. Kimisi hata yapıp bu sıcak eti hemen dolaba atıyor. Kimisi ise bayram tatili 9 güne çıktığı için aceleyle tatile gitme telaşına düşüyor ve zamanla yarışıyor. Ancak bu yapılan en büyük yanlışlardan biri. Sıcak eti poşetle dolaba koyup tatile gidenler döndüklerinde etin renginin değiştiğini ve karardığını görürler. Sonra 'et bozuktu' diye şikayet ediyorlar; oysa et bozuk değil, siz hata yaptınız." ifadelerini kullandı.

ETİN NEFES ALMASI ŞART: ARABADA BİLE DİKKAT!

Etin korunması sürecinin daha araç yolculuğunda başladığını vurgulayan Gül, "Sıla-i rahim yapacak olanlar veya eve gidenler, arabanın arkasına koydukları poşetlerin ağzını mutlaka açmalı. Etin hava alması, hava sirkülasyonunun sağlanması gerekiyor. Et ancak bu şekilde yavaş yavaş soğur ve eve ulaştığında işlenmeye hazır hale gelir." sözleriyle sürecin hassasiyetini aktardı.

ÇEKİRDEK AİLELERE ÖZEL FORMÜL: KÜÇÜK PAKETLER HAYAT KURTARIR

Soğuma aşamasından sonra etin ihtiyaca göre parçalanması gerektiğini belirten usta şef, "Eti eve getirdiğinizde önce soğumasını bekleyin, ardından küçük parçalara ayırın. Çekirdek bir aileyseniz ihtiyacınıza göre kuşbaşı, kavurmalık veya kıyma şeklinde 250'şer gramlık küçük paketler hazırlayın. Bu şekilde dondurucuya koyduğunuzda hem muhafazası kolay olur hem de kullanacağınız zaman büyük bir kütleyi çözdürmek zorunda kalmazsınız." şeklinde konuştu.