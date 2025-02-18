KPSS’li ve KPSS’siz memur alımları güncellendi! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

TÜBİTAK 737 Personel Alımı Gerçekleştirecek
TÜBİTAK, bakanlık ve çeşitli enstitüleri bünyesinde toplamda 737 personel ve işçi alımı yapılacağı duyurdu. 17 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvurular, 10 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular yalnızca TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden yapılacak. Aşağıda belirtilen birimlerde, Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman/Uzman Yardımcısı, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere çeşitli alanlarda personel alımı gerçekleştirilecek.
Başkanlık
Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı
Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)
Marmara Araştırma Merkezi (MAM)
Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (SAGE)
Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)
Raylı Ulaşım Teknolojileri (RUTE)
Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)
Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü (TÜSSİDE)
Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü (ULAKBİM)
Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL)