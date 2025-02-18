Viral Galeri Viral Tıkla KPSS'li ve KPSS'siz memur alımları güncellendi! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

KPSS'li ve KPSS'siz memur alımları güncellendi! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Bu hafta kamuya yönelik yeni iş fırsatları duyuruldu! Çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve kamu kurumları bünyesinde istihdam edilmek üzere binlerce memur ve personel alımı gerçekleştirilecek. Yayınlanan duyurularda KPSS'li ve KPSS'siz ilanlar yer alıyor. Hangi kurumlar personel alımı yapacak, başvuru şartları neler? İşte güncel kamu ilanları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.02.2025 12:16 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:17
KPSS’li ve KPSS’siz memur alımları güncellendi! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Resmi Gazete ve İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanlarına göre, bakanlıklar, belediyeler ve çeşitli kamu kurumları farklı pozisyonlar için personel alımı yapacak. Yayınlanan ilanlarda KPSS'li ve KPSS'siz personel alımları bulunuyor. Peki başvuru şartları neler? İşte güncel kamu ilanları ile ilgili detaylar…

KPSS’li ve KPSS’siz memur alımları güncellendi! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 206 Personel Alacak

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul, Çanakkale, Antalya, İzmir, Mersin, Giresun ve Samsun'da istihdam edilmek üzere 206 işçi ve memur alımı gerçekleştirecek. Daimi işçi statüsünde 21 ikinci kaptan, 21 ikinci mühendis, 10 kılavuz kaptan, 1 mühendis, 4 büro personeli, 19 tekniker, 2 veri giriş operatörü, 2 gözcü muhabereci, 10 tahlisiyeci, 71 gemici ve 45 yağcı pozisyonlarında alımlar yapılacak. Başvurular 17 – 21 Şubat 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak.

KPSS’li ve KPSS’siz memur alımları güncellendi! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

TÜBİTAK 737 Personel Alımı Gerçekleştirecek

TÜBİTAK, bakanlık ve çeşitli enstitüleri bünyesinde toplamda 737 personel ve işçi alımı yapılacağı duyurdu. 17 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvurular, 10 Mart 2025 tarihine kadar devam edecek. Başvurular yalnızca TÜBİTAK Kariyer Web Sitesi üzerinden yapılacak. Aşağıda belirtilen birimlerde, Araştırmacı, Teknik ve Destek Personeli, Uzman/Uzman Yardımcısı, Ar-Ge Proje Teknisyeni, Ar-Ge Destek Teknisyeni pozisyonları başta olmak üzere çeşitli alanlarda personel alımı gerçekleştirilecek.

Başkanlık

Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM)

Marmara Araştırma Merkezi (MAM)

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürlüğü (SAGE)

Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY)

Raylı Ulaşım Teknolojileri (RUTE)

Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME)

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Müdürlüğü (TÜSSİDE)

Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi Müdürlüğü (ULAKBİM)

Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı Müdürlüğü (BUTAL)

KPSS’li ve KPSS’siz memur alımları güncellendi! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Kızılay KPSS'li ve KPSS'siz Personel Alımı Yapacak

Kızılay, 13 şehirde toplam 50'ye yakın personel alımı yapacak. En az 50 KPSS puanı ile alınacak kadroların yanı sıra KPSS şartı olmadan Laboratuvar Birim Yöneticisi ve temizlik görevlisi alımları da yapılacak. Adana, Adıyaman, Aydın, Batman, Diyarbakır, İzmir, Kütahya, Malatya, Manisa, Şanlıurfa, Tokat, Ankara, İstanbul illerinde istihdam edilmek üzere başvurular alınacak.

KPSS’li ve KPSS’siz memur alımları güncellendi! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Anadolu Üniversitesi Bilişim Personeli Alımları

Anadolu Üniversitesi, Siber Güvenlik Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, Yapay Zeka Uzmanı, Öğrenme Yönetim Sistemleri Sistem Yöneticisi gibi pozisyonlarda toplam 7 bilişim personeli alacak. 17 Şubat 2025 tarihinde başlayan başvurular, 3 Mart 2025 saat 23:59:59'a kadar devam edecek. Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden Anadolu Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden online olarak yapılacak.

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