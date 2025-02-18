KPSS'li ve KPSS'siz memur alımları güncellendi! Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

Bu hafta kamuya yönelik yeni iş fırsatları duyuruldu! Çeşitli bakanlıklar, belediyeler ve kamu kurumları bünyesinde istihdam edilmek üzere binlerce memur ve personel alımı gerçekleştirilecek. Yayınlanan duyurularda KPSS'li ve KPSS'siz ilanlar yer alıyor. Hangi kurumlar personel alımı yapacak, başvuru şartları neler? İşte güncel kamu ilanları ve detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi